Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman yapılır?

Özellikle gebeliğin ilk üç ayı çok daha önemlidir. Bu sürede bebeği etkileyebilecek her türlü etkenden uzak durmak önemlidir. Bunlar arasında aşılar da söz konusu edilebilir. Tüm ilaçlar gibi aşılar da, aksi ispatlanmadığı sürece bebek için zararlı olarak kabul edilir. Ancak bebeklerde, yeni doğan döneminde tetanos hastalığı da ölümcül sonuçlar verebilir. Bu nedenle işin en doğrusu, anne adaylarının, gebe kalmadan önce her türlü aşıyı tamamlatmasıdır. Böylece gebelik süresince annenin, bebeği de etkileyebilecek bir hastalık geçirmesi önlenebileceği gibi, anneden geçecek bağışıklıkla bebeğin, doğumdan sonra da bir süre korunması mümkün olabilecektir.

Tetanos aşısına dönersek, şimdiye kadar yapılan çalışmalar, tetanos aşısının bebeğin sağlığı açısından risk yarattığı yolunda bir bulgu ortaya koyamadı. Herşeye rağmen gebeliğin ilk üç ayında aşı yapılması önerilmiyor. Eğer anne adayı daha önce hiç tetanos aşısı olmadıysa ve özellikle doğum hijyenik olarak ideal ortamlarda yapılamayacaksa, ilk üç aydan sonra üç kez aşı yapılması uygundur.

Anne, tetanos aşısını 10 yıldan daha eski bir dönemde yaptırdıysa, ilk üç aydan sonra bir doz aşı yapılabilir.