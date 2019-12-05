Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Hamilelik belirtilerinden biri olarak bilinen mide bulantısı, hamileliğin zor yanlarından biridir.. Anne adaylarını zor duruma sokan mide bulantısını, değişen hormon dengeleri etkilemektedir. Hamileliğin ilk aylarında görülen mide bulantısı, gebeliğin sonuna kadar zaman zaman sürmektedir. Anne adayları mide bulantısından kurtulmak için çeşitli yöntemler denemekte ve bu yöntemler genellikle doğal yöntemler olmaktadır.



Hamilelikte Mide Bulantısı Neden Olur?



Hamileliğin başlaması ile birlikte hormon düzeyleri değişmekte ve mide bulantısı gibi durumlar yaşanmaktadır. Yetersiz beslenme ve stres, mide bulantısını tetiklemektedir. İlk defa hamilelik dönemi yaşayanlarda mide bulantısı daha fazla görülmektedir. Hamile olma haline alışmaya çalışan anne adayında, zaman zaman mide bulantısı ve kusma olmaktadır.



Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar?



Hamilelik dönemi kişiden kişiye göre değişmekte ve haliyle reaksiyonlar da farklı görülmektedir. Hamileliğin başlarında görülen mide bulantısı devamlı sürmemekte ve bir süre sonra kesilmektedir. Mide kasları hamilelik ile birlikte gevşemekte ve kan şekeri aniden düşmektedir. 6. haftadan itibaren kendisini gösteren mide bulantısı, anne adayını psikolojik olarak etkilemektedir.



Kimi hamile kadınlarda mide bulantısı daha erken dönemlerde yaşanırken, bazılarında hiç yaşanmamaktadır. Ruhsal ve bedensel açıdan etkilenen hamile kadınlar, aniden ortaya çıkan mide bulantısından şikayet etmektedir.



- Mideye baskı yapacak hareketlerden kaçınılması, mide bulantısını en aza indirmektedir.

- Baharatlı ve aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı, sağlıksız atıştırmalıklar tüketilmemelidir.

- Bambaşka özel bir deneyimi yaşatan hamilelik durumu, kadınların yaşamına damga vurmaktadır.



Hamilelikte Mide Bulantısının Nedenleri



Hamile kadınlarda görülen mide bulantısı, oldukça normal bir durum olmakla birlikte endişelenmeye gerek yoktur. Zaman zaman kusmayı da beraberinde getiren mide bulantısı, günün herhangi bir saatinde görülebilmektedir. Hamileliğin belirtisi de sayılan mide bulantısı, hormonlardaki artışın birer yansımasıdır.



Hamile olduğu süre boyunca büyük bir hormonal değişim yaşayan anne adayı, mide bulantısı problemi yaşamaktadır. Vitamin eksikliği yaşayan anne adaylarında, mide bulantısı daha şiddetli olmaktadır. Stres, yorgunluk ve artan mide asidi, hamilelikte görülen mide bulantısının ana nedenleridir. Kan şekerinin dengede tutulması için ana öğünlerin yanı sıra ara öğünler de tüketilmelidir.



Hamilelikte Mide Bulantısının Çözümü



Yürüyüş, yoga ve yüzme gibi sporlar, hamilelikte mide bulantısına iyi gelmektedir. Hafif egzersizler ile harekete geçen hamile kadınlar, hormonlarını dengelemektedir. Pek çok formda tüketilebilen zencefil, yemeklerde veya içeceklerde kullanılabilmektedir. Çiçek kokuları, mide bulantısına iyi gelmekte ve hamile kadının rahatlamasını sağlamaktadır. Kraker veya simit gibi atıştırmalıkların tüketilmesi, mide asidini bastırmaktadır.



Gece yatmadan önce yenen yoğurt gibi az kalorili yiyecekler, mide bulantısının hafiflemesinde yardımcı olmaktadır. Hamile kadınlar ani hareketlerden kaçınmalı ve yavaş hareket etmeye özen göstermelidir. Mide asidini önleyen yiyeceklerin tüketilmesi, midenin sakinleşmesini sağlamaktadır. Midenin boş kalmaması için gün boyunca ufak öğünler yenilmelidir. Hamilelikte kadınlar bazı kokulara karşı duyarlıdır ve kötü kokulardan uzak durulmalıdır.



Hamilelikte Mide Bulantısı Nasıl Geçer?



Hamile kadınlarda sıkça rastlanan mide bulantısı, her hamilelikte görülmese de çoğunlukla ilk hamileliklerde görülmektedir. Sık aralıklar ile az kalorili yiyecekler tüketilmeli ve ağır kokuya sahip olan gıdaların tüketiminden uzak durulmalıdır. Yediğine dikkat eden ve yeterince dinlenen hamile kadınlar, kısa bir süre sonra mide bulantısı problemini aşmaktadır.



Hayat konforunu bozan mide bulantısını, yeterli sıvı alarak engellemek mümkündür. Hamile kadın uzun süre aç kalmamaya özen göstermeli ve kafeinli içecekler tüketmemelidir. Gün içerisinde muhakkak hava alınmalı ve serin yerlerde durulmalıdır. Kendisini ciddi bir şekilde rahatsız hisseden ve sürekli mide bulantısı yaşayan hamile kadınlar, yeteri kadar dinlenmelidir.