Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Gebelikte mide bulantısı

Gebelik anne olmak isteyen kadınlar için en mucizevi anlardan biridir. Ancak güzel olan her şey gibi gebeliğin de istenmeyen etkileri yaşanabiliyor. Gebelik döneminde kendini gösteren mide bulantısı en yaygın şikayetlerin arasında yerini almaktadır. Gebelik dönemi mide bulantısı gebeliğin ilk aylarında %70 ila 80 oranında görülen bir şikayet olarak varlık göstermektedir. Bu bakımdan anne adaylarının en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir.

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar?



Hamilelikte mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin beşinci ve altıncı haftalarında kendisini göstermeye başlar. Bu süreç bazı gebelerde daha geç başlayabilmektedir. Bulantı şikayetlerinin fazlalığı gebeden gebeye farklılık gösterebilen bir durumdur. Mide bulantıları anne adaylarını en fazla zorlayan durumlar arasında yer alabilmektedir. Ancak bu sürecin yarattığı olumsuz etki de gebeden gebeye değişebilmektedir.



Gebelikte Mide Bulantısı Neden Olur?



Mide bulantısı şikayetinin en önemli ve başlıca nedeni hormonlardır. Bunun nedeni gebelik dönemine bağlı olarak artış gösteren hormonlar olmaktadır. Gebelik döneminde özellikle B-HCG hormonunda ciddi bir artış görülür. Bu hormonda görülen artış ile mide bulantısı arasında çok bariz bir ilişki söz konusudur.



Özellikle de ikiz bebek bekleyen gebelerde B-HCG hormonu çok daha fazla artış göstermektedir. Bun bakımdan da iki gebeliği olan anne adaylarında bulantı ve kusma şikayetleri daha fazla görülebilmektedir. Gebelik dönemindeki ilk 3. ayın bitiminde ise B-HCG hormonu azalmaya başlar. Söz konusu olan bu azalış sayesinde gebeler için ciddi bir soruna dönüşen mide bulantı şikayetleri azalmaya başlar.

Gebelikte Mide Bulantısı Nedenleri



Gebelik döneminde görülen mide bulantısı şikayetlerinin en önemli sebeplerinin başında B-HCG hormonundaki artış gelmektedir. Bunun haricinde hamilelik döneminde mide tarafından salgılanan mide asidinde de artış görülür. Ayrıca halsizlik, yorgunluk ve kokulara karşı hassasiyetin artması da bulantıların oluşumuna etki etmektedir. Tüm bunların yanı sıra stres ve duygusallık gibi etkenler de bulantının ortaya çıkmasına önemli katkı sağlayabilmektedir.



Hamilelikte Mide Bulantısı Şikayetleri Ne Zaman Geçer?



Hamilelikte görülen mide bulantısı şikayetleri genellikle gebelik döneminin üçüncü ayı sona erdikten sonra hafifleyerek sona erer. Bu dönem ise gebeliğin 12 -14 haftalarına tekabül eder. Ancak nadiren de olsa mide bulantısı şikayetleri daha uzun süreler devam edebilmektedir. Kimi gebelerde bu süreç doğuma kadar da sürebilmektedir. Gebelerin yalnızca 'unda gebelik dönemi mide bulantı ve kusma şikayetleri gebeliğin sonuna kadar sürebilmektedir.



Gebelik Dönemindeki Mide Bulantısı Ve Kusma Bebek İçin Risk Oluşturur Mu?



Gebelik döneminde mide bulantısı beraberinde kusma şikayetleri söz konusu olabilmektedir. Bu durum pek çok anne adayını tedirgin eden bir konu başlığı oluşturabilmektedir. Bu bakımdan gebelik dönemindeki mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin bebek üzerindeki etkisi önemli bir merak konusunu oluşturmaktadır.



Gebelik dönemi yaşanan kusma ve bulantı şikayetleri hamilelik ve bebek açısından herhangi bir risk oluşturmaz. Hamilelik döneminin ilk aylarında anne adayı fazla yemek yiyemeyebilir. Bu nedenle de kilo alamama durumu yaşayabilir. Öyle ki bu durum kilo vermesine dahi sebep olabilir. Ancak bu anne adayı açısından tedirginlik yaratacak bir durum yaratmaz. Bu süreç gebe için son derece normal bir durumdur. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde azalma hatta sonlanma olacaktır. Böylece anne adayları hamilelik dönemi boyunca son derece sağlıklı bir süreci yaşamaya başlayacaklardır.



Gebelikte Mide Bulantısına Hangi Yiyecekler Ve İçecekler İyi Gelir?



- Mide bulantı şikayetlerinin fazla olduğu dönemlerde hafif ve yağsız yiyecekler tüketilmelidir.

- Midede şişkinliğe neden olmayan içecek ve yiyeceklerin tüketilmesine dikkat edilmelidir.

- Haşlanmış patates, makarna ve pirinç pilavı bulantı şikayetlerine çözüm olabilir.

- Zencefil çayı içmek bulantıları hafifletebilir.

- Yoğurt ve peynir tüketmek de faydalı olabilir.

- Sabah bulantıları için ise leblebi, tuzlu kraker ve bisküvi yenmesi iyi bir çözüm olabilir.