Hamileliğin son ayındaki değişimler

Bebeğiniz bütün gelişimini tamamladı ve artık doğmak için sabırsızlanıyor. 8 ay boyunca beklediğiniz bebeğiniz birkaç hafta içinde kollarınızda olacak.

Bebeğiniz şuan 3000 – 3300 gram civarında ve 50 santimetre boyutlarında. Artık doğum için hazır olan bebeğiniz kendine yer açmak isteyebilir, bu yuzden son ay içerisinde birkaç kilo almanız mümkün. Bununla birlikte el ve ayaklarınızda fark edilecek şekilde şişlik gözlemleyebilirsiniz. Hamileliğinizin son ayında bu normal bir durumdur.

Vücudunuzdaki kan miktarı artarken leğen kemiklerinizdeki bağlarda gevşeme gerçekleşir ve doğum kanalı son şeklini almış olur. Bu sebeple bele,kasıklara ve bacağınızın iç kısmına vuran ağrılar olabilir.

Op.Dr Zeki Salar günde 5-7 kez düzensiz aralıklarda rahimde kasılmalar olabileceğinive bunların rahmi doğuma hazırlama egzersizleri için normal olduğunu belirtiyor. Ancak bu kasılmalar her yarım saatte bir gerçekleşiyor ise ve giderek sıklaşıp ağrı sancı oluyorsa erken doğum riski olabilir. Bu yüzden Salar aile dokturunuza bilgi vermenizi öneriyor.

Hamileliğinizin son döneminde ishal, uyku problemi, yorgunluk gibi şikayetleriniz de artış olabileceği gibi vajinal kanama gerçekleşebilir. Doğumunuza 1-2 gün kaldı demektir. Bu durumda vakit kaybeden doktorunuza başvurmalısınız

Yalancı sancı ve gerçek sancıyı ayırt etmek gerekiyor.

Hamileliğinizin son döneminde sancılarınız sıklaşacak. Ancak sancınızın yalancı sancı mı yoksa gerçek sancı mı olduğunu ayırt etmelisiniz. Gerçek sancı sık aralıklarla şidddetini arttırarak gelir ve düzenlidir. 10 dakika arayla üç kez sancı hissedersiniz ve kasılmanız 45 saniye sürebilir.Yalancı sancı ise düzensizdir ve sancılarınızın şiddeti aynıyken sancılar arasındaki zaman aralığı uzun sürer.

Suni sancı hangi durumlarda uygulanır?

Hamileliğinizin doğum anında en çok merak edilen bir diğer şey ise suni sancıdır.Op.Dr. Nazife Ergen Micozkadıoğlu suni sancıyı şu şekilde açıklıyor;

Oksitosin ya da suni sancı; eylemi başlatmak ve yetersiz eyleme yardımcı olmak şeklinde 2 temel amaçla kullanılır.

Bebek normal boyutlarda doğum kanalı ya da kalça kemikleri müsait olsa da annenin rahim kasılmaları yetersiz ise o zaman doğum süresinin uzamasına bağlı riskler ortaya çıkabilir. Bu durumda, annenin rahim kasılmalarını güçlendirmek amacıyla halk arasında “suni sancı” denilen oksitosin hormonu serumla verilir.

Bazen de doğum eylemi beklenen doğum zamanı geçmesine rağmen başlamayabilir ya da gebeliğe ait risklerden dolayı doğum sancılarının kendiliğinden başlaması beklenmeden doğumun gerçekleşmesi gerekebilir. Bu durumda da oksitosin verilir.