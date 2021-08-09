Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar

Koronavirüse karşı aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasıyla birlikte aşılama çalışmaları hızlandı. Peki hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİYOR MU?

Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

EMZİREN ANNELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİR Mİ?

Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

HAMİLELİKTE AŞI SONRASI NELER YAPILMALI?

Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.

Aşılandıktan sonra da;

-Maske takılmalı.

- Başkalarıyla arada mesafe olmalı.

- Kalabalıktan kaçınılmalı.

- El hijyenine dikkat edilmeli.

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