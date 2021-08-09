Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar
Hamileler aşı olmalı mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerin de aşı olup olamayacağıyla ilgili. Peki hamile ve emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması...
Koronavirüse karşı aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasıyla birlikte aşılama çalışmaları hızlandı. Peki hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİYOR MU?
Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
EMZİREN ANNELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİR Mİ?
Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.
HAMİLELİKTE AŞI SONRASI NELER YAPILMALI?
Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.
Aşılandıktan sonra da;
-Maske takılmalı.
- Başkalarıyla arada mesafe olmalı.
- Kalabalıktan kaçınılmalı.
- El hijyenine dikkat edilmeli.