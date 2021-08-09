MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık Haberleri Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar
GeriSağlık Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 09.08.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamileler aşı olmalı mı? Gebelikte Koronavirüs aşısı hakkında detaylar

Hamileler aşı olmalı mı sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu üzerinden, aşı süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu konulardan biri de hamile ve emziren annelerin de aşı olup olamayacağıyla ilgili. Peki hamile ve emziren annelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması...

Koronavirüse karşı aşılama hız kesmeden devam ediyor. Sinovac ve Biontech aşılarının uygulanmasıyla birlikte aşılama çalışmaları hızlandı. Peki hamileler Covid-19 aşısı olabilir mi? Gebelere Covid-19 aşısı uygulanabiliyor mu? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

HAMİLELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİYOR MU?

Gebelikte inaktif Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

EMZİREN ANNELER KORONAVİRÜS AŞISI VURULABİLİR Mİ?

Emzirme döneminde Covid-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. Covid-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

HAMİLELİKTE AŞI SONRASI NELER YAPILMALI? 

Aşı yaptırmaya karar veren anne adayları, Covid-19 aşısı uygulandıktan sonra dikkati elden bırakmamalı.

Aşılandıktan sonra da;
-Maske takılmalı.
- Başkalarıyla arada mesafe olmalı.
- Kalabalıktan kaçınılmalı.
- El hijyenine dikkat edilmeli.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi