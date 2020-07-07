GSK Türkiye, sağlık sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de dijitalleşme alanında bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir hayatın “her anında iyilik sağlık” için çalışan GSK, sağlık sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm paydaşlarının hayatını kolaylaştıracak dijital uygulamaları önceliklendirdiklerini belirten GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, “Topluma, sağlık profesyonellerine ve çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımızda dijital kanalların gücünden faydalanıyoruz. Sektörümüzün dijital dönüşümüne liderlik etmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle GSK içerisinde global çapta iyi uygulama örneklerine imza atıyoruz.” dedi.

GSK Türkiye, çalışanlarından hekimlere, eczacılardan toplumun geneline kadar tüm paydaşlarına doğru bilginin, onların tercih ettiği kanallardan ulaşmasını hedefliyor. Çökdü, dijitalleşme hayatı kolaylaştırsa da bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi ve bu kaynaklara erişimin artmasıyla birlikte doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığını belirterek “GSK Türkiye olarak amacımız, teknolojinin ve dijital dünyanın bütün imkanlarını kullanarak tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Çalışmalarımıza da bu vizyonla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



TURUNCU HAT İLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM



GSK Türkiye olarak sağlık profesyonellerine, uzmanlıklarına özel geliştirilmiş online platformlar sunduklarını belirten Çökdü, şu bilgiyi verdi:

“Türkiye’de 20 bin hekime GSKpro ile, 12 binden fazla eczacıya da Turuncu Hat ile ulaştık. 2019 yılında sağlık çalışanları ile toplam 773 bin kez yüz yüze iletişime geçtik, 7,7 milyon dijital dokunuş gerçekleştirdik. GSK Türkiye’nin sadece eczacılara yönelik geliştirdiği ve sağlık sektöründeki güncel gelişmelerin, araştırmaların ve bilimsel yayınların paylaşıldığı Turuncu Hat, aynı zamanda tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde eczacıların tedarik süreçlerini de kolaylaştırıyor. Türkiye’deki eczacıların yüzde 46’sının üye olduğu Turuncu Hat Eczacı Platformu, bilimsel içeriklerin ve GSK’nın tedavi alanlarındaki güncel bilgilerin yanı sıra günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri de eczacılara ulaştırıyor. Sektörde alanında bir ilk olan ve yaklaşık 5 senedir eczacıların hizmetinde olan Turuncu Hat hem mobil uygulaması hem de web sitesi ile kesintisiz bir iletişim sunuyor. Bununla birlikte yakın zamanda sektörde bir ilke imza atarak hayata geçireceğimiz “Akıllı Buton” ile de eczacılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı ve iş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Özellikle salgın döneminde daha da öne çıkan dijital platformlar sayesinde saha ekiplerimiz, hekimler ve eczacılar ile gerçekleştirdikleri yüz yüze tanıtımı online platformlar üzerinden gerçekleştirerek onlara her koşulda destek vermeye devam edeceklerini hissettirme fırsatı buldular.”

“DİJİTAL DÜNYANIN BÜTÜN İMKÂNLARINI KULLANARAK ÇALIŞANLARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

GSK’nın dijitaldeki etkisini şirket içi iletişimlerinde de çok güçlü bir şekilde kullandıklarını dile getiren Çökdü, “Şüphesiz son birkaç yıldır iş yaşamımızda dijital dönüşüm stratejilerinin çok önemli yansımalarını görmekteydik. Bu süreç; sadeliği ve hızı odağına alan, zamanın hem şirketler hem de çalışanlar için daha doğru ve etkin kullanıldığı İK modellerini de bu minvalde hayatımıza sokmuştu. İşe alım, performans ve yetenek yönetimi, eğitim, esnek yan haklar, izin ve masraf yönetim süreçleri gibi konularda dijital kanalları başarılı ve etkin bir şekilde kullanmaktaydık. Bununla birlikte salgın döneminin, içinde bulunduğumuz bu dönüşüm sürecini daha da hızlandırdığını ve çeşitlendirdiğini söyleyebiliriz. Kurumsal stratejimizin önceliklerinden biri olan dijitalde, öncü ve modern uygulamalar ile çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak hedefiyle, salgın nedeniyle evden çalışma dönemi boyunca tüm iş süreçlerimizi dijital platformlar üzerinden hızlı ve etkin bir şekilde yönettik” diye konuştu.

GSK ÇALIŞANLARINA HAFTALIK DİJİTAL AKVİTE PROGRAMLARI

Çökdü, “Evden çalışma döneminin başlamasıyla birlikte çalışanlarımızı zihnen ve bedenen desteklemek ve bu zorlu günlerde onları biraz olsun gülümsetebilmek adına, aileleriyle birlikte katılabilecekleri haftalık dijital aktivite programları oluşturduk” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“İletişim aktivitelerimiz kapsamında; sabah canlı spor seansları, farklı alanlarda uzman konuşmacılarla Bilinçli Farkındalık, Kaygı Yönetimi, Beslenme gibi konularda oturumlar, yarışmalar, müzikli sohbet yayınları, yönetim ekibi ile kahve sohbetleri, bilgilendirme toplantıları ve çocuklara yönelik online aktiviteler gibi pek çok farklı program uyguladık. GSK’nın faaliyette olduğu ülkeler içerisinde, Türkiye olarak en yüksek kullanım oranına sahip ülke olduğumuz şirket için sosyal medya platformumuz Workplace’i, bu dönemde yine farklı kampanya ve etkinliklerle çok etkin bir şekilde kullanmaya devam ettik.”

Çökdü, “Dijital dönüşümün lideri olma tutkumuzla, ilerleyen dönemde de öncü ve modern uygulamaları hayatımıza katmak üzere çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.

İlandır.





