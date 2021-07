Gribe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde gribi bitkisel ve doğal yollarla hemen ne giderir?

Kış aylarında en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri de grip. Havaların soğuması ile birlikte özellikle çocukların ve yaşlıların gribe karşı önlem alma konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. İşte, merakla araştırılan 'Grip nasıl geçer?' ve 'Gribe neler iyi gelir?' sorularının yanıtları...

Gripten bitkisel karışımlar ve alternatif tıp yöntemleriyle kurtulmak ya da etkilerini azaltmak mümkün. Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bir yazısında gribe iyi gelen yöntemleri şöyle sıralamıştı; nezleye, gribe “evde üretilebilecek çözümler” neler, gelin onlara kafa patlatalım. Buyurun...

ÇÖZÜM 1

Tuzlu su gargarası

Tuzlu su ile gargara, boğaz iltihabından kurtulmanın muhtemelen en etkili ve de en ucuz çaresidir. Tuz çözeltisi hem ağız ve boğazdaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları ortadan kaldırmaya yardım eder. İşlem gayet basit: Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın ve uygulamayı 1-2 saatte bir tekrarlayın.

ÇÖZÜM 2

Elma sirkesi

Halk tababetinde yüzyıllardır kullanılan ev yapımı doğal ilaçlardan biri de elma sirkesidir. Elma sirkesinin etken maddesi de bakterilere karşı antiseptik etki gösteren asetik asittir. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat “oksimel” olarak adlandırılan elma sirkesi ve bal karışımını, öksürük, yutak iltihabı, soğuk algınlığı tedavisinde kullanmıştır. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve (isteğe bağlı) bir yemek kaşığı bal ilave edilerek karıştırdığınız 1 bardak ılık suyu boğaz ağrısını gidermek için içebilir veya gargara yapabilirsiniz.

ÇÖZÜM 3

Ballı karışımlar

Tabiatın bize sunduğu eşsiz şifa kaynaklarından biri olan “hakiki bal”, boğaz ağrısını tedavi etmek için, genellikle başka doğal şeylerle karıştırılarak kullanılır. Bal enfeksiyon ile mücadele ve ağrı kesici etkisinin yanı sıra hazırlanan farklı karışımların tadını da cazip hale getirir. Balı ılık su, elma sirkesi veya soğuk algınlığında kullanılan çeşitli baharatlarla (tarçın, zencefil gibi) kombine edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli bir nokta, balı 1-2 yaşından küçük çocuklara vermemenizdir. Balda bazen bulunabilen botulizm sporları onları etkileyebilir. Şekerden kaçınması gerekenlerin, yüksek şeker içeriği nedeniyle baldan uzak durmalarında fayda vardır.

ÇÖZÜM 4

Tavuk suyu çorbası

Tavuk çorbası bin yıllardır iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı devası. Bana göre tavuk sevmiyorsanız işkembe veya kelle paça çorbasını da deneyebilirsiniz. Tavuk suyu çorbaya havuç, zencefil, zerdeçal ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çorba yapacak vaktiniz olmuyorsa katkısız hazır tavuk suyu alarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Böyle bir çorbanın hazırlanışını dün Kelebek’te “Bağışıklık çorbası” adıyla size ulaştırdık. Bir başka tarifi yine bugün tekrarladık. Deneyin, iyi gelecek!

ÇÖZÜM 5

Limonlu ılık su

Limonlu ılık su gargaraları, soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısını hafifleten ferahlık verici bir başka ev yapımı üründür. Limon, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Ayrıca tükürük salgısını artırarak yutak mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur. Limon, sıcak su ve bir parça bal ya da tuzun karıştırılması limonun yararlı etkilerini artırmaktadır.

ÇÖZÜM 6

Bol tarçınlı badem sütü veya salep

Bu da enteresan ve etkili bir ev yapımı çözüm. Salep hazır olarak satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz. Bademli sütün hazırlanışına gelince...

Malzemeler şunlar: 1 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Tarçın ve karbonatı karıştırdıktan sonra üzerine badem sütünü ilave ederek iyice karıştırın. Karışımı kaynamaya başlayıncaya kadar ısıttıktan sonra ateşten indirin ve bal ekleyerek karıştırın.

ÇÖZÜM 7

Hatmi çiçeği kökü

Hatmi çiçeği bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri çok eski zamanlardan beri yutak iltihabı ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Özellikle yaşlı hatmi kökleri “müsilaj” olarak da bilinen jelatin benzeri bir madde içeriyor. Müsilaj yutulduğunda yutak ve boğazı kaplayarak kayganlaştırır. Hatmi çiçeği kökünün etkili olduğu farklı çalışmalarda test edilmiş ve yüksek dozlarda bile toksik olmadığı bulunmuş.

Boğaz ağrısına bire bir olan hatmi çiçeğinin kurutulmuş yaprakları 1 litre kaynamış suyun içerisine atılarak beklenir ve süzülerek içilir.

1 litre soğuk suyun içerisine tülbende sarılarak konulan 30 gram kadar kurutulmuş hatmi kökü, en az 8 saat suyun içerisinde bırakılır. Hazırlanan içecek gün boyunca azar azar içilir.

Grip ve baş ağrısı nasıl geçer?

Gribi geçirmek için içerikteki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de bu içerikten ulaşabilirsiniz.



Gribe ne iyi gelir? Evde gribi bitkisel ve doğal yollarla geçiren yöntemler



Beslenme ve Diyet Uzmanı Semahat Burcu Sel, grip veya soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgiler verdi.



C vitamini: En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. Böylece vücuttaki savaşçı hücreler de güçlenir. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.



Omega 3 yağ asitleri: Bunlar en değerli yağlardır. Bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp-damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesidir. Balık mevsiminin başlaması ile haftada mutlaka 2 gün balık yenmelidir. Balık omega-3 dışında vücudun üretemediği elzem aminoasitleri de içerir ki bunlar hücrelerin yenilenmesi ve yaşlanmaya karşın gereklidir. Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da Omega 3 içermektedir.



Zencefil: Keskin tadı ve aroması ile solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabilir.



Zerdaçal (Kurkumin): Zerdeçalın antiinflamatuar etkisinin yapılan geniş araştırmalar neticesinde kurkuminden kaynaklandığı belirtilmektedir. İnflamasyon ile ilişkili olan enzimleri düzenlemektedir. İnflamasyon işleyişinin; beyin, kalp - damar, akciğer, metabolik ve otoimmün hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkta rolü olduğu bilinmektedir.



Ekinezya: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan hem de uçuk virüs gibi virüsleri öldürüp, hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.



Çinko ve selenyum: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere; çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu minerallerin antioksidan etkisi yüksektir ve vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler.



Kuersetin; Turunçgiller, elma, kırmızı üzüm, soğan, çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler ve kırmızı soğan gibi besinlerin kabuklarında bulunan bir pigmenttir. Kansere, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için önemlidir ve güçlü bir antioksidandır.



Beta-karoten: Sarı-turuncu bitkilerde bulunmakta ve en kuvvetli antioksidanlar arasında yer almaktadır. Balkabağı, havuç, ananas, hurma ve kayısı en fazla beta-karoten içeren sebze ve meyvelerdir.



Prebiyotik besinler, bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilemektedir. Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa metabolizma o kadar güçlü olur. Bu bakterileri artırmak için prebiyotik besinler tüketmelidir. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında pancar, muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar. Sarımsak içinde kükürtlü bileşikler yanında A, B1 ve C vitamini de içeren çok faydalı bir besindir. Bu içerikler bağışıklığı kuvvetlendirerek ve hücreleri koruyarak antibiyotik, antiviral, antibakteriyel ve antifungal etki gösterir. Sarımsağın bu etkilerinden yararlanabilmek için bütün olarak değil çiğnenip, ezilerek tüketilmesi gerekmektedir.

Boğaz ağrısı ve gribe ne iyi gelir?

Gribi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de bu içerikten ulaşabilirsiniz.



Limon gribe iyi gelir mi?



Grip durumunda C vitamini besinler yoluyla alınmalıdır. C vitamini limonda da bol miktarda bulunur. Bu neden grip için faydalı olabilir.



Gribe iyi gelen bitki çayları



Gribe karşı bitki çayları da tüketilebilir. Kuşburnu, ıhlamur, zancefil ve karanfil gibi bitki çayları tercih edilebilir.

Öksürük ve grip nasıl geçer?



Gribi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de bu içeriği inceleyebilirsiniz.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.

En lezzetli yemek tarifleri burada