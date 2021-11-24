Göz yorgunluğuna ne iyi gelir, neden olur? Göz yorgunluğuna ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Göz yorgunluğuna ne iyi gelir, neden olur? Göz yorgunluğuna ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Göz Yorgunluğuna Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi
Göz yorgunluğuna ne iyi gelir, neden olur Göz yorgunluğuna ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Göz yorgunluğu en çok karşılaşılan göz hastalıklarından bir tanesidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kişide göz yorgunluğu ortaya çıkabilir. Göz yorgunluğu için uzman göz doktorları tarafından önerilen bir takım bitkisel çözüm yöntemleri de bulunmaktadır. Göz yorgunluğu şikayeti yaşayan kişiler göz yorgunluğuna nelerin iyi geldiğini araştırmaktadırlar. Peki, göz yorgunluğuna ne iyi gelir? Göz yorgunluğu neden olur? Göz yorgunluğuna ne yapmak gerekir tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Evde hazırlayacağınız karışımlar ile birlikte göz yorgunluğunu tedavi edebilirsiniz. Göz yorgunluğuna iyi gelen bir takım göz egzersizleri de vardır.

Göz Yorgunluğuna Ne İyi Gelir?

1) Göz Egzersizleri

Göz yorgunluğundan hızlı bir şekilde kurtulmak için göz egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için bir kaleme ihtiyacınız ardır. Kalemi kol mesafeniz kadar ileride tutun. Daha sonra kalemin görüntüsü net olacak şekilde kalemin net olmasını sağlayın. Daha sonra da kalemi gözünüze yaklaştırıp uzaklaştırın. Bu işlemi günde 5 ila 10 kez yapabilirsiniz.

2) Soğuk Su

Göz yorgunluğunuzu soğuk su ile de tedavi edebilirsiniz. En basit ve en etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Bunun için ince bir havluyu tülbent ile birlikte ıslatın. Daha sonra havluyu göz kapaklarınıza koyun. Bu şekilde göz kapaklarınıza masaj yapın. Göz kapaklarınıza soğuk su ile birlikte masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz.

3) Papatya Çayı

Haberin Devamı

Bitkisel çaylar ile birlikte de göz yorgunluğu tedavisini uygulayabilirsiniz. 2 poşet çayın üzerine bir bardak sıcak su ilave edin. Bu şekilde 5 dakika bekleyin. Daha sonra da poşetin içinden bardakları çıkardın. Buzdolabında da bir süre bekletin. Poşet çayları çıkardıktan sonra 5 dakika kadar göz kapaklarınızda dinlendirin. Bu işlemin herhangi bir yan etkisi bulunmayıp oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür.

Neden Olur?

1) Beslenme Eksikliği

Vücudumuzun fonksiyonlarının iyi bir şekilde çalışması için yeterli şekilde besin alması gerekmektedir. Bu besinlerin eksikliğinde vücutta anormal olarak bir takım gelişmeler yaşanmaktadır. Beslenme eksikliğinin doğal bir yan etkisi olarak ortaya göz yorgunluğu çıkabilmektedir. Göz yorgunluğu birçok kişinin beslenme eksikliğinden kaynaklı olarak yaşadığı bir durum olarak bilinir.

2) Uykusuzluk

Sağlıklı bir yaşam için uyku olmazsa olmazdır. Özellikle yoğun iş hayatından kaynaklı olarak uykusuzluk problemleri yaşanabilmektedir. Uykusuzluğa bağlı olarak da yine göz yorgunluğu nüksedebilir. Bunların yaşanmaması açısından mutlaka yeterli derecede uyku alınması gerekir. Uykusuzluğun doğal bir sonucu olarak göz yorgunluğu ortaya çıkmaktadır.

3) Dijital Ekran

Haberin Devamı

Teknolojinin hayatımıza iyice girmesi ile birlikte bilgisayar ve telefonlarla sık sık haşır neşir oluruz. Bundan kaynaklı olarak da göz kirpiklerimiz yeteri derecede kırpılmaz. İsteğe bağlı olmadan ortaya çıkan bu durumda göz yorgunluğu yaşanmaktadır. Bundan dolayı dijital ekrana fazla bakıldığı durumlarda mutlaka 15 dakikada bir göz dinlendirilmesi yapılması gerekir. Aksi durumlarda ise göz yorgunluğu ve göz tembelliği ortaya çıkabilir.

Göz Yorgunluğuna Ne Yapmak Gerekir?

1) Gül Suyu

Gül suyu tedavi yöntemi de oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bunun için ilk olarak gözlerinizi soğuk bir su ile birlikte yıkayın. Daha sonra pamuğa bir kaç damla gül suyu damlatın. Bu pamuk ile birlikte göz kapaklarınızı silin. Dilerseniz göz kapaklarınızın üzerinde bu gül sulu olan pamuğu bekletebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Haberin Devamı

Salatalık yöntemi ile birlikte göz yorgunluğunu geçirmek mümkündür. Göz yorgunluğu için en çok tavsiye edilen yöntemlerden bir tanesidir. İki tane ince dilim salatalığı göz kapaklarınızın üzerine koyun ve bir süre bu şekilde bekleyin. Göz yorgunluğunuz hafifleyecektir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz Yorgunluğuna Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay