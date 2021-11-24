Göz yorgunluğuna ne iyi gelir, neden olur? Göz yorgunluğuna ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Evde hazırlayacağınız karışımlar ile birlikte göz yorgunluğunu tedavi edebilirsiniz. Göz yorgunluğuna iyi gelen bir takım göz egzersizleri de vardır.

Göz Yorgunluğuna Ne İyi Gelir?

1) Göz Egzersizleri

Göz yorgunluğundan hızlı bir şekilde kurtulmak için göz egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için bir kaleme ihtiyacınız ardır. Kalemi kol mesafeniz kadar ileride tutun. Daha sonra kalemin görüntüsü net olacak şekilde kalemin net olmasını sağlayın. Daha sonra da kalemi gözünüze yaklaştırıp uzaklaştırın. Bu işlemi günde 5 ila 10 kez yapabilirsiniz.

2) Soğuk Su

Göz yorgunluğunuzu soğuk su ile de tedavi edebilirsiniz. En basit ve en etkili yöntemler arasında yer almaktadır. Bunun için ince bir havluyu tülbent ile birlikte ıslatın. Daha sonra havluyu göz kapaklarınıza koyun. Bu şekilde göz kapaklarınıza masaj yapın. Göz kapaklarınıza soğuk su ile birlikte masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz.

3) Papatya Çayı

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Bitkisel çaylar ile birlikte de göz yorgunluğu tedavisini uygulayabilirsiniz. 2 poşet çayın üzerine bir bardak sıcak su ilave edin. Bu şekilde 5 dakika bekleyin. Daha sonra da poşetin içinden bardakları çıkardın. Buzdolabında da bir süre bekletin. Poşet çayları çıkardıktan sonra 5 dakika kadar göz kapaklarınızda dinlendirin. Bu işlemin herhangi bir yan etkisi bulunmayıp oldukça etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkündür.

Neden Olur?

1) Beslenme Eksikliği

Vücudumuzun fonksiyonlarının iyi bir şekilde çalışması için yeterli şekilde besin alması gerekmektedir. Bu besinlerin eksikliğinde vücutta anormal olarak bir takım gelişmeler yaşanmaktadır. Beslenme eksikliğinin doğal bir yan etkisi olarak ortaya göz yorgunluğu çıkabilmektedir. Göz yorgunluğu birçok kişinin beslenme eksikliğinden kaynaklı olarak yaşadığı bir durum olarak bilinir.

2) Uykusuzluk

Sağlıklı bir yaşam için uyku olmazsa olmazdır. Özellikle yoğun iş hayatından kaynaklı olarak uykusuzluk problemleri yaşanabilmektedir. Uykusuzluğa bağlı olarak da yine göz yorgunluğu nüksedebilir. Bunların yaşanmaması açısından mutlaka yeterli derecede uyku alınması gerekir. Uykusuzluğun doğal bir sonucu olarak göz yorgunluğu ortaya çıkmaktadır.

3) Dijital Ekran

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Teknolojinin hayatımıza iyice girmesi ile birlikte bilgisayar ve telefonlarla sık sık haşır neşir oluruz. Bundan kaynaklı olarak da göz kirpiklerimiz yeteri derecede kırpılmaz. İsteğe bağlı olmadan ortaya çıkan bu durumda göz yorgunluğu yaşanmaktadır. Bundan dolayı dijital ekrana fazla bakıldığı durumlarda mutlaka 15 dakikada bir göz dinlendirilmesi yapılması gerekir. Aksi durumlarda ise göz yorgunluğu ve göz tembelliği ortaya çıkabilir.

Göz Yorgunluğuna Ne Yapmak Gerekir?

1) Gül Suyu

Gül suyu tedavi yöntemi de oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bunun için ilk olarak gözlerinizi soğuk bir su ile birlikte yıkayın. Daha sonra pamuğa bir kaç damla gül suyu damlatın. Bu pamuk ile birlikte göz kapaklarınızı silin. Dilerseniz göz kapaklarınızın üzerinde bu gül sulu olan pamuğu bekletebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

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Salatalık yöntemi ile birlikte göz yorgunluğunu geçirmek mümkündür. Göz yorgunluğu için en çok tavsiye edilen yöntemlerden bir tanesidir. İki tane ince dilim salatalığı göz kapaklarınızın üzerine koyun ve bir süre bu şekilde bekleyin. Göz yorgunluğunuz hafifleyecektir.