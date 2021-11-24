Göz sulanmasına ne iyi gelir, neden olur? Göz sulanmasına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Göz sulanması önemli bir göz hastalığının habercisi olabilir. Eğer sürekli olarak göz sulanması problemi yaşıyorsanız bitkisel yöntemleri uygulayabilirsiniz. Göz sulanması çocukluktan yetişkinliğe kadar pek çok kişide ortaya çıkabilen ve nedeni mutlaka araştırılması gereken bir durumdur.

Göz Sulanmasına Ne İyi Gelir?

1) Bal

Bal göz sulanmasına ve göz nezlesine oldukça iyi gelmektedir. Doğal bir antibiyotik olarak bilinen bal her gün tüketilmesi önerilmektedir. Eğer sürekli olarak göz sulanması şikayeti yaşıyorsanız bal tüketebilirsiniz. Oldukça etkili bir çözüm olarak bilinen bal süt ile karıştırılarak da tüketilmektedir. Bal göz sağlığına oldukça iyi gelen bir karışımdır. Bu işlemi günde 2 ya da 3 defa uygulayabilirsiniz. Dilerseniz balı süt ile birlikte karıştırdıktan sonra göz kapaklarınızın üstüne de sürebilirsiniz.

2) Çiğ Patates

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Göz sulanmasına iyi gelen bir diğer bitkisel yöntem ise çiğ patatestir. Çiğ patates aynı zamanda göz altı morluklarına da oldukça iyi gelmektedir. Dilimler halinde çiğ patatesi akşam yatmadan önce gözlerinizin üstüne koyun. Bu şekilde çiğ patatesi yaklaşık olarak 20 dakika bekletin. Çiğ patates göz sulanmasına neden olan faktörleri iyileştirecek ve daha sağlıklı bir göze sahip olacaksınız. Aynı zamanda göz şişkinliğini de alan çiğ patates birçok kişi tarafından tavsiye edilmektedir.

3) Siyah Çay

Göz nezlesine de oldukça iyi geldiği bilinen siyah çay bitkisel yöntemler arasında en fazla tercih edilenler arasına girmeyi başarmıştır. Siyah çay anı zamanda çay poşeti ile de yapılmaktadır. Çay poşetini gözlerinizde bekleterek kısa süre içerisinde sonuç alabilirsiniz. Haftada 3 ya da 4 defa olacak şekilde siyah çayı gözlerinizde bekleterek göz nezlesi ve göz sulanması gibi şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Siyah çay en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almakta olup hızlı bir sonuç almak için siyah çayı tercih edebilirsiniz.

Neden Olur?

1) Virüsler

Göz nezlesinin ve göz sulanmasının en büyük nedenleri arasında virüs ve bakteriler olarak görülmektedir. Gündelik hayatta özellikle kirli bir havaya sahip olan yerde yaşıyorsanız virüs ve bakterilerin havada uçuştuğu yerlerde göz sulanması ortaya çıkabilmektedir. Çevresel faktörler olarak görülen bu neden birçok kişi tarafından bilinmektedir.

2) Alerji

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Sonbaharın da gelmesi ile birlikte polene karşı alerjileri olan kişilerde göz sulanması ortaya çıkabilmektedir. Göz sulanmasının en büyük nedenleri arasında alerjik reaksiyonlar yer almaktadır. Bundan dolayı alerjik reaksiyonların yaşanmaması açısından alerjiye neden olabilecek ortamlardan uzak durmak son derecede önemlidir.

3) Soğuk Algınlığı

Soğuk algınlığı ve nezle ile birlikte yine bir takım göz sağlığını olumsuz etkileyen faktörler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da göz sulanması ortaya çıkmaktadır. Bu durumu önlemek için soğuk algınlığının tedavi edilmesi son derecede önemlidir.

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Göz Sulanmasına Ne Yapmak Gerekir?

Göz sulanması için göz damlaları kullanabilirsiniz. Göz damlaları ile birlikte gözün ihtiyaç duyduğu tüm suni gözyaşını temin edebilirsiniz. Bu şekilde göz sulanmasının önüne geçebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Özellikle siyah poşet çayları günde 2 defa gözlerinizde bekleterek göz sulanmasının önüne geçebilirsiniz.