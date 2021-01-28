Göz muayenesi olmadan 'renk körü gözlüğü' almayın

ABD'de yıllardır renk körlüğü bulunan McKinley Erves, arkadaşları tarafından hediye edilen özel gözlükle ilk kez renkleri görmüştü. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu video, renk körü gözlüklerinin güvenliğini de gündeme getirdi. Bu gözlüklerin doktor kontrolü olmaksızın kullanılmasının tehlikeli olduğunu anlatan Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Nihat Tamer, önemli bilgiler verdi.

"RENK ALGILAMA SORUNU OLUŞUR"

Renk körlüğünün özellikle anneden erkek çocuğa geçen genetik kökenli bir göz hastalığı olduğunu belirten Op. Dr. Nihat Tamer, "Renk körlüğü, gözümüzün içinde bulunan ana retina tabakasının reseptör hücreleri dediğimiz yeşil, mavi ve kırmızı renk hücrelerinin herhangi birinin veya birkaçının yokluğu veya algı yetersizliğidir. Biz buna tıpta daltonizm ya da diskromatopsi diyoruz. Özellikle anneden erkek çocuğa genetik geçişle geçen bir hastalıktır. Özellikle yeşil, kırmızı ya da mavi renklerde sıkıntılar oluşur. Bu da renk hücresinin hangisinde sıkıntı varsa o renkte algılama problemi oluşur" diye konuştu.

"BAZI HASTALIKLARDA RENK KÖRLÜĞÜ BELİRTİSİ RİSKİ"

Bu rahatsızlığın tıbbi tedavisi olmadığını anlatan Op. Dr. Nihat Tamer, "Renk körü gözlüğü ile ilgili yapılan çalışmalar bazı renklerin aslında aktive edilebildiğini gösteriyor. Muayene sırasında biz gerçek renk problemini ortaya çıkardığımız için normalde bir muayeneden geçmesi daha doğrudur. Renk körlükleri sadece renk körlüğü hastalığı olanlarda yoktur. Bunun yanı sıra şeker hastalığı, göz tansiyonu hastalığı, optik sinir hastalıklarında da renk körlükleri yaşanır. Bu nedenle en azından böyle bir durum olup olmadığı saptanırsa durumu belirlemiş ve tedavi uygulamış oluruz. Kişi doktor kontrolü olmaksızın gidip gözlüğü almaya kalkarsa diğer hastalıkları göz ardı etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA GÖZ MUAYENESİ OLUN"

Kişinin renk körü olduğunu bilemeyeceğini anlatan Op. Dr. Tamer, "Bu durum seçeceği mesleği etkilemiyorsa hayatını rahatlıkla sürdürür. Renk körü gözlüğü kullanmak kişinin isteğine göredir. Bazısı bunun sıkıntısını çekmez, gözlüğe ihtiyacı yoktur ama kişi “ben renkleri görmek istiyorum” diyorsa bu tip gözlükler kullanılabilir. Ancak hekim muayenesi olmadan renk körü gözlüğü almayınız. Bu gözlükleri tercih etmeden önce bir göz muayenesi olunuz. Göz muayenesi sonrasında hekimin önerisiyle gözlük tercihinde bulunabilirsiniz” uyarısında bulundu.