Göz iltihabına ne iyi gelir, neden olur? Göz iltihabına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Özellikle havuç göz iltihabına oldukça iyi gelmektedir. Göz iltihabı için mutlaka göz sağlığına etki eden bitkisel çözüm metotlarını tercih etmek gerekir.

Göz İltihabına Ne İyi Gelir?

1) Gül Suyu

Gül suyu göz iltihabı için bir göz damlası olarak kullanılmaktadır. Gül suyunu kullanırken aşırıya kaçınılmaması son derecede önemlidir. Gül suyunu tercih ederken mutlaka saf gül suyu olması gerekmektedir. İçerisinde kimyasal bir madde içeren gül suyu göz iltihabı için olumsuz faktör oluşturabilir. Saf su ile birlikte gözlerinize damlatabileceğiniz gül suyu ile birlikte göz iltihabını geçirebilirsiniz. Gül suyu göz bölgesinin de temizlenmesini sağlamaktadır. Özellikle uzun süre bilgisayar başında çalışmak zorunda olan kişilerde gül suyu tedavisi uygulanması gerekir.

2) Çay

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Göz iltihabı için en iyi tedavi yöntemleri arasında çay gelmektedir. Özellikle poşet çay ile birlikte göz bölgesini silerek göz iltihabından kurtulabilirsiniz. Göz sağlığı için akla ilk gelen yöntemler arasında gösterilen çay göz çevresinin iltihap iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Çay antibakteriyel bir madde içermektedir. Gözün iyileşme sürecini hızlandıran çay birçok kişinin tavsiyesi haline gelmiştir. Poşet çayın fazla sıcak olmaması ve fazla soğuk olmaması önemlidir. Ilık bir şekilde çayı göz iltihabı için kullanabilirsiniz.

3) Kırlangıç Otu

Kırlangıç otu bir göz dostu olarak bilinmektedir. Hem gözde görme kaybına iyi gelir hem de göz iltihabına iyi gelmektedir. Kırlangıç otunu satın alırken güvenilir bir yerden almanız son derecede önemlidir. Göz sağlığına doğrudan olumlu etki edeceğinden dolayı iyi bir kırlangıç otunu satın almanız gerekmektedir. Diğer bitkilerle de karıştırılabilen bir bitki olduğundan dolayı satın alırken bu noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

Göz İltihabı Neden Olur?

1) Tozlar

Göz iltihabının en büyük nedenleri arasında toz partikülleri gelmektedir. Özellikle inşaatlarda ya da tekstillerde tozlu ortamda çalışan kişilerde göz iltihabı ortaya çıkabilmektedir. Tozlardan kaynaklı olarak göz iltihabı ortaya çıkmaktadır.

2) Saman Nezlesi

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Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre göz iltihabı olan kişilerde saman nezlesi de ortaya çıkmıştır. Saman nezlesinden kaynaklı olarak göz iltihabı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı saman nezlesi tedavi edildiği takdirde göz iltihabı da geçmektedir.

Göz İltihabına Ne Yapmak Gerekir?

1) Havuç

Havuç oldukça vitaminli olan bir sebzedir. İçerisinde yer alan beta karotenler göz sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Göz sinirlerini güçlendiren ve göz sağlığına oldukça iyi gelen havuç düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Daha çok çiğ olarak tüketilmesi uzman kişiler tarafından önerilir ve göz iltihabının da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

2) Sarımsak

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Sarımsak göz kapağı ağrısına iyi geldiği gibi göz iltihabına da oldukça iyi gelmektedir. Çoğunlukla arpacık kaynaklı olarak ortaya çıkan göz iltihabını hızlı bir şekilde iyileştirmek için sarımsak tercih edebilirsiniz. Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Sarımsakları ortadan ikiye keserek iltihaplı bölgeye sürebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Papatya çayı ile birlikte göz iltihabını geçirmek mümkündür. Papatya çayını dolapta bir süre soğumaya bıraktıktan sonra temiz bir havlu ile birlikte soğuk kompres ile birlikte gözlere uygulanır.