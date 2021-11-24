Göz iltihabına ne iyi gelir, neden olur? Göz iltihabına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Göz iltihabına ne iyi gelir, neden olur? Göz iltihabına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Göz İltihabına Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi
Göz iltihabına ne iyi gelir, neden olur Göz iltihabına ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Göz hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıklardan olan göz iltihabı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Birçok nedene bağlı olarak gelişen göz iltihabı tedavi edilmediği takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı göz iltihabı için bir takım tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir. Peki, göz iltihabına ne iyi gelir? Göz iltihabı neden olur? Göz iltihabına ne yapmak gerekir? Göz iltihabı nasıl geçer? İşte göz iltihabına dair tüm detaylı bilgiler.

 

Haberin Devamı

Özellikle havuç göz iltihabına oldukça iyi gelmektedir. Göz iltihabı için mutlaka göz sağlığına etki eden bitkisel çözüm metotlarını tercih etmek gerekir.

Göz İltihabına Ne İyi Gelir?

1) Gül Suyu

Gül suyu göz iltihabı için bir göz damlası olarak kullanılmaktadır. Gül suyunu kullanırken aşırıya kaçınılmaması son derecede önemlidir. Gül suyunu tercih ederken mutlaka saf gül suyu olması gerekmektedir. İçerisinde kimyasal bir madde içeren gül suyu göz iltihabı için olumsuz faktör oluşturabilir. Saf su ile birlikte gözlerinize damlatabileceğiniz gül suyu ile birlikte göz iltihabını geçirebilirsiniz. Gül suyu göz bölgesinin de temizlenmesini sağlamaktadır. Özellikle uzun süre bilgisayar başında çalışmak zorunda olan kişilerde gül suyu tedavisi uygulanması gerekir.

2) Çay

Haberin Devamı

Göz iltihabı için en iyi tedavi yöntemleri arasında çay gelmektedir. Özellikle poşet çay ile birlikte göz bölgesini silerek göz iltihabından kurtulabilirsiniz. Göz sağlığı için akla ilk gelen yöntemler arasında gösterilen çay göz çevresinin iltihap iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Çay antibakteriyel bir madde içermektedir. Gözün iyileşme sürecini hızlandıran çay birçok kişinin tavsiyesi haline gelmiştir. Poşet çayın fazla sıcak olmaması ve fazla soğuk olmaması önemlidir. Ilık bir şekilde çayı göz iltihabı için kullanabilirsiniz.

3) Kırlangıç Otu

Kırlangıç otu bir göz dostu olarak bilinmektedir. Hem gözde görme kaybına iyi gelir hem de göz iltihabına iyi gelmektedir. Kırlangıç otunu satın alırken güvenilir bir yerden almanız son derecede önemlidir. Göz sağlığına doğrudan olumlu etki edeceğinden dolayı iyi bir kırlangıç otunu satın almanız gerekmektedir. Diğer bitkilerle de karıştırılabilen bir bitki olduğundan dolayı satın alırken bu noktaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

Göz İltihabı Neden Olur?

1) Tozlar

Göz iltihabının en büyük nedenleri arasında toz partikülleri gelmektedir. Özellikle inşaatlarda ya da tekstillerde tozlu ortamda çalışan kişilerde göz iltihabı ortaya çıkabilmektedir. Tozlardan kaynaklı olarak göz iltihabı ortaya çıkmaktadır.

2) Saman Nezlesi

Haberin Devamı

Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre göz iltihabı olan kişilerde saman nezlesi de ortaya çıkmıştır. Saman nezlesinden kaynaklı olarak göz iltihabı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı saman nezlesi tedavi edildiği takdirde göz iltihabı da geçmektedir.

Göz İltihabına Ne Yapmak Gerekir?

1) Havuç

Havuç oldukça vitaminli olan bir sebzedir. İçerisinde yer alan beta karotenler göz sağlığına oldukça iyi gelmektedir. Göz sinirlerini güçlendiren ve göz sağlığına oldukça iyi gelen havuç düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir. Daha çok çiğ olarak tüketilmesi uzman kişiler tarafından önerilir ve göz iltihabının da hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

2) Sarımsak

Haberin Devamı

Sarımsak göz kapağı ağrısına iyi geldiği gibi göz iltihabına da oldukça iyi gelmektedir. Çoğunlukla arpacık kaynaklı olarak ortaya çıkan göz iltihabını hızlı bir şekilde iyileştirmek için sarımsak tercih edebilirsiniz. Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Sarımsakları ortadan ikiye keserek iltihaplı bölgeye sürebilirsiniz.

Nasıl Geçer?

Papatya çayı ile birlikte göz iltihabını geçirmek mümkündür. Papatya çayını dolapta bir süre soğumaya bıraktıktan sonra temiz bir havlu ile birlikte soğuk kompres ile birlikte gözlere uygulanır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz İltihabına Ne İyi Gelir Neden Olur?#Sağlık#Tedavi

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay