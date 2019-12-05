Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Aşırı çalışma, yorgunluk ve uykusuzluk gibi farklı nedenlerle ortaya çıkan göz altı morlukları, özellikle yetişkinlerde sık aralıklarla görülür. Göz altı morlukları genel estetiği bozmakta ve bununla birlikte sağlıksız bir bünyenin habercisi olmaktadır. Göz altı morluklarına iyi gelen bir dizi yöntem mevcuttur. Bunlar ev ortamında hazırlanabilir ve uygulanabilir.



Göz Altı Morluklarının Nedenleri



1- Uyku düzensizliği: Az ya da fazla uyumak göz altı morluklarının birinci dereceden sebebidir. Günde 7-8 saatten fazla uyuyan kişilerde morluk dışında göz altı çizgileri oluşur. Aynı şey az uyuyan kişiler için de geçerlidir. Bununla birlikte gece 23.00 ile 03.00 arasında uykuda olmayanlar ve gündüz vaktini yatakta geçirenler de risk grubunun içerisinde yer alıyor.



2- Aşırı çalışmak: Japonya'da Karoşi ismiyle tanımlanan ve dünya genelinde de bu isimle anılan çok çalışma hastalığı insanların hem fiziksel hem de ruhsal çöküşlerini hızlandırıyor. Buna bağlı olarak ellerde titreme, nefes darlığı gibi belirtilerin yanı sıra göz altı morlukları da koyu halkalar halinde ortaya çıkıyor.



3- Madde kullanımı: Uyuşturucu madde kullanımı kişilerin sağlığını tehdit eden yegane unsurların başında gelmektedir. Madde kullanımına bağlı olarak gözlerin altında çizgiler ve morluklar ortaya çıkar.



Göz Altı Morlukları Neden Olur?



Genetik yatkınlık başta olmak üzere esmerlik gibi faktörler de cilt yapılarını etkiler. Yukarıda sayılan nedenler dışında ender görülen bazı emareler de göz altı morluklarının oluşmasında etkili olmaktadır.



1- Yaşlılığa bağlı nedenler: Vücut tarafından üretilen hyaluronik asit, belli bir yaştan sonra çok daha az miktarlarda üretilmeye başlanır. Bunun bir etkisi olarak yüzün genelinde solmalar meydana gelirken, göz altında da morluklar oluşabilir.



2- Sigara ve kahve tüketimi: Sigara, vücudu oksijensiz bırakır. Kahve ise içerdiği kafein oranı nedeniyle fazla tüketildiği takdirde çeşitli zararlara yol açabilir. Kahve ve sigara tüketiminde aşırıya kaçan kişilerin gözlerinin altında renk değişimleri ortaya çıkmaktadır.



Hangi Hastalıklarda Göz Altı Morluğu Oluşur?



1- Kansızlık: Anemi adıyla da bilinen kansızlık, vücudun oksijen üretimini azaltır. Bu da çok daha sağlıksız bir cilt dokusunun ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle zayıf kişilerde göz altı morlukları ileri düzeylere varabilir.



2- Regl dönemi: Hormonal düzensizliklerin sıklıkla gözlemlendiği regl dönemlerinde bazı kadınların gözlerinin altında halkalar ve morluklar oluşabilir. Bu dönemde sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine maksimum oranda dikkat edilmelidir.



3- Kanser: Başta kan kanseri olmak üzere birçok kanser türünde göz altı morlukları oluşur. Giderek sağlığını kaybeden hastaların ciltlerinde dökülmeler ve renk değişimleri bariz bir şekilde fark edilir.



Göz Altı Morluklarından Kurtulmak İçin?



1- Zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı: Günlük yaşamda kahve, çay ve sigara gibi sıklıkla tüketilen alışkanlıklar, uzun vadede birçok komplikasyona yol açıyor. Göz altı morlukları da bunlardan biridir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, en azından belli bir oranda tüketimini azaltmak çok daha canlı bir cilt dokusuna sahip olmak için yeterlidir.



2- Uyku ve beslenme saatlerine dikkat: Uyku saatlerine maksimum oranda dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kahvaltı öğünü atlanmamalı ve protein açısından zengin olan gıdalar tercih edilmelidir.



Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?



1- Patates maskesi: Gündelik yaşamda kadınların bir numaralı tercihi olan patates maskesi haftada iki kere uygulanabilir. Hazırlanışı son derece pratiktir. Morlukları tamamen gidermese de büyük ölçüde azalmasını sağlar.



2- Diğer maskeler: Gül suyu, ada çayı, süt ve nane gibi organik ürünlerle hazırlanacak maskeler de göz altı morluğu şikayetlerinin önüne geçmek için idealdir.