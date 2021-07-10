Göz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Göz ağrısı neden olur? Evde göz ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Göz, en önemli ve en hassas organların başında geliyor. Bununla birlikte göz ağrısının birçok farklı nedeni olabilir. Farklı belirtilerle kendini gösteren göz hastalıklarına iyi gelen birçok pratik uygulama da mevcuttur. Öncelikli olarak göz ağrısının belirtilerini doğru saptamak ve nedenlerini ortaya çıkarmak gerekiyor.



Göz Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Göz Ağrısına İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler



Göz banyosu yapmak: Gözlerinden birine yabancı bir cisim ya da toz kaçan kişiler hiç vakit kaybetmeden göz banyosu yapmalıdır. Kullanılacak olan su ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Göze fazla zarar vermeden su damlaları ile göz tamamen temizlenmelidir. Akabinde göz bir süre kapalı tutulmalıdır.



Lens yerine gözlük takmak: Lens takmaya bağlı ağrı şikayetlerinde arada bir gözleri dinlendirmek için gözlük takılmalıdır. Dinlendirici etkilere sahip olan bu gözlükler hem göz hem de baş ağrısının önüne geçerek kişilerin çok daha sağlıklı hissetmelerine vesile olur.



Telefon ve bilgisayar kullanımını azaltmak: Belli başlı alışkanlıklarını azaltan kişilerde göz ağrısı şikayetleri aynı oranda azalır. Telefon ve bilgisayar karşısında geçirilen vakitler en aza indirgenmelidir.



Papatya çayı: Sakinleştirici ve nemlendirici bir etkiye sahip olan papatya çayı göz ağrısına karşı tercih edilebilir. Bunun için papatya çayını buzdolabında soğuttuktan sonra temiz bir havlu yardımıyla gözlere kompres yaparak uygulanabilir.



Salatalık: Salatalık dilimleri yıkanıp dondurucuda bir süre bekletilerek iyice soğuması sağlanır. Ardından gözlerin üzerine konup soğukluğu gidene kadar bekletilir.



Yeşil çay: Yeşil çay demlendikten sonra soğutulur. Ardında temiz bir pamuk yardımıyla gözlere uygulanır ve 10 dakika kadar bekletilir.



Göz Ağrısı ve Baş Ağrısına Ne İyi Gelir?



Göz ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Göz Ağrılarına İyi Gelen Besinler



Havuç: Havucun birçok faydası arasında en bilineni göz sağlığını koruma altına almasıdır. İçerdiği proteinler ve vitaminler ile birlikte haftada en az iki kere havuç tüketmek, göz sağlığı için ideal kabul ediliyor.



Meyve: Meyve ve meyve salataları da göz ağrısı şikayetlerini maksimum oranda azaltıyor. Bu meyvelerin başında şeftali ve çilek gelmektedir. Bununla birlikte muz da potasyum açısından oldukça yüksek oranlara sahip olduğu için sıklıkla tüketilmelidir.



Kırmızı et: Son olarak kırmızı et tüketimi göz sağlığı adına destekleyicidir. Göz ağrısı şikayetlerinden kurtulmak isteyenler haftada en az bir gün kırmızı et tüketebilir.



Patates Göz Ağrısına İyi Gelir Mi?



Cilde iyi gelen çiğ patates gözlerde oluşan kaşıntı ve iltihap sorununa karşı uygulanabiliyor. Bunun için patatesi güzelce yıkayıp dilimledikten sonra suyun içinde buzdolabında soğuması için bekletin. Daha sonra iki dilim patatesi gözlerin üzerine yerleştirilip 10-15 dakika kadar bekletilir. Bu uygulama göz ağrısının yanı sıra göz çevresine de iyi gelebilir.



Sinüzit ve Göz Ağrısı Nasıl Geçer?



Göz ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Sinüziti geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Çay Göz Ağrısını Geçirir Mi?



Çay ile yapılan pansuman, gözlere iyi gelebilir. Bunun için çay demlenip soğumaya bırakılır. Ilık çay ile gözler birkaç saniye temizlenir. Böylece gözler dinlenir, rahatlar ve ağrılara iyi gelebilir.



Göz Ağrısı ve Şişkinliğine Ne İyi Gelir?



Göz şişkinliği için patates veya buz uygulaması tercih edilebilir.



Migren ve Göz Ağrısı Nasıl Geçer?



Göz ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Migreni geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca migren sadece baş değil göz ağrılarına da neden olan kronik bir rahatsızlıktır. Baş ve göz ağrılarının şiddetli bir şekilde hissedildiği migren için alternatif yöntemler denenebilir. Işıkların çok yoğun ve parlak olduğu ortamlarda bulunmak migrene bağlı olarak ağrıların şiddetlenmesine neden olmaktadır.

Göz Ağrısı ve Batmasına Ne İyi Gelir?



Göz ağrısını geçirmek için içerikteki önerileri inceleyebilirsiniz. Göz batması için de salatalık, papatça çayı veya süt uygulaması yapılabilir.

Göz Ağrısının Ana Nedenleri



1- Tansiyon: Glokom adı da verilen göz tansiyonu bu organdaki ağrılara birinci dereceden sebep olabilir. Göz tansiyonun yükselmesi ile birlikte bulanık görme, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.



2- Fazla bilgisayar ve telefon kullanımı: Günümüzde göz ağrısının en önemli nedenlerinden biri saatlerce bilgisayar ve telefon ekranına bakmaktır. Bu ekranların ışığı doğal değil yapay olduğu için göz merkezini doğrudan doğruya olumsuz olarak etkiler. Belli sürelerde mola verilmeli ve saatler boyunca telefon ya da bilgisayara bakılmamalıdır.



3- Televizyon izlemek: Tıpkı fazla bilgisayar ve telefon kullanımı, fazla sürelerde televizyon izlemek de göz ağrısının ana nedenleri arasında gösteriliyor. Parlak bir ışığa sahip olan televizyon, özellikle 50 yaş üstü kişilerde göz ağrısına neden olur. Televizyonu yakın değil nispeten uzak bir mesafeden izlemekte fayda bulunuyor.



4- Göz kırpmamak: Bazı kişiler gözlerini olması gerekenden daha az kırpmaktadır. Bu da gözlerin yorulmasına ve yeteri kadar dinlenememesine yol açar. Gözler, son derece hassas bir yapıya sahip olduğu için yaşarma ve ağrıma gibi belirtilerle çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.



Lens Kullanımının Göz Ağrısına Etkileri



Özellikle kontakt türündeki lensleri kullanan kişilerde göz ağrısı şikayetleri bulunuyor. Tahrişe bağlı nedenlerle gözlerden biri ya da ikisi ağrıyabilir. Bu alanda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta lenslerin temizliğine ve hijyenine maksimum oranda dikkat etmektedir. Lens suları da aynı oranda temiz tutulmalı ve korunaklı bir yerde muhafaza edilmelidir.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.











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