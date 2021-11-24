Gögüs kafesi ağrısına ne iyi gelir? Gögüs kafesi ağrısına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Cumhurbaşkanı Erdoğandan öğretmenlere müjde 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 3600 ek gösterge ve yeni haklar geliyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bolu Belediyesinin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattıBolu Belediyesi'nin aldığı karar çok tartışılmıştı... Bakanlık soruşturma başlattı#Bolu
Gizemli alıcıdan Einsteinın elyazmalarına rekor fiyat'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!#Einstein
Bakan Kocadan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...Bakan Koca'dan dikkat çeken hatırlatma: Farkında olmadan yüzümüze dokunmamız bile...#Koronavirüs
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Usta sanatçıdan yüz güldüren haber Gelişmeleri doktorları duyurduUsta sanatçıdan yüz güldüren haber! Gelişmeleri doktorları duyurdu#Kadir İnanır
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Gögüs kafesi ağrısına ne iyi gelir? Gögüs kafesi ağrısına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Gögüs Kafesi Ağrısına Ne İyi Gelir?
Gögüs kafesi ağrısına ne iyi gelir Gögüs kafesi ağrısına ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Göğüs kafesi ağrısı bir takım nedenlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Göğüs kafesi ağrının tam olarak neyden kaynaklandığı da araştırılmaktadır. Göğüs kafesi ağrısına iyi gelebilecek olan bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Son günlerde göğüs kafesi ağrısı yaşayan kişiler bu ağrının tam olarak neyden kaynaklandığını araştırmaktadırlar. Peki, göğüs kafesi ağrısına ne iyi gelir? Göğüs kafesi ağrısına ne yapmak gerekir? Göğüs kafesi ağrısı nasıl geçer? İşte göğüs kafesi ağrısı ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.

 

Haberin Devamı

Göğüs kafesi ağrısını geçirmek için doğal olarak tercih edilebilen bitkisel çözümler bulunmaktadır. Bu bitkisel çözümler ile birlikte doğal bir ağrı kesici oluşturabilirsiniz. Evde çok kolay bir şekilde bu bitkisel çözümleri uygulayarak göğüs kafesi ağrısından kurtulabilirsiniz.

Göğüs Kafesi Ağrısına Ne İyi Gelir?

1) Bal ve Karabiber

Bal ve karabiber karışımı doğal olarak bir ağrı kesici olarak karşımıza çıkmaktadır. Göğüs kafesi ağrısı denilince akla ilk gelen karışımlar arasında yer almaktadır. Bu karışımı hazırlamak için 2 tatlı kaşığı karabiber ile birlikte balı karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra bu karışımı bir tahta kaşık yardımı ile göğüs bölgenize sürün. Bu şekilde yaklaşık olarak 2.5 saat beklemeniz gerekiyor. Dilerseniz sürdüğünüz anda göğsünüzü stres film ile kaplayabilirsiniz. Daha sonra göğüs kafesinizi ılık bir su ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem çocuklara değil yalnızca yetişkinlere tavsiye edilmektedir.

2) Ada Soğanı Çayı

Haberin Devamı

Göğüs ağrısı için en etkili çözüm metotları arasında ada soğanı çayı gelmektedir. Ada soğanı çayı doğal reçete olarak da bilinmektedir. İsterseniz çay olarak isterseniz de macun haline getirerek tüketebilirsiniz. Bunun için de tek yapmanız gereken bir kaynar suya tatlı kaşığı ilave edin ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra isteğe bağlı olarak limon da ilave edebilirsiniz. Eğer macun kıvamına getirmek istiyorsanız yarım kilo bala ihtiyacınız vardır. 3 yemek kaşığı ada soğanını dövdükten sonra üzerine yarım kilo balı ilave edin ve bu şekilde bir müddet karıştırın. Ada soğanı çayı bu şekilde sabah ve akşam olmak üzere iki kere tüketmeniz durumunda göğüs kafesi ağrılarınızı hafifletecektir.

Göğüs Kafesi Ağrısına Ne Yapmak Gerekir?

Göğüs kafesi ağrısı şikayeti yaşıyorsanız öncelikle sıcak bir duş alabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığından kaynaklı olan göğüs kafesi ağrılarında sıcak su oldukça iyi gelmektedir. En etkili doğal çözümler arasında yer alan sıcak duş göğüs ağrısını önemli ölçüde hafifletir. Aynı zamanda öksürük ve tıkanıklıkları da geçirmektedir. Bu şekilde sıcak su buharını teneffüs ederek göğüs kafesi ağrısından kurtulmanız mümkündür.

Nasıl Geçer?

Haberin Devamı

1) Nane Limon Çayı

Bitkisel çözüm denilince akla ilk gelen çözüm metotları arasında nane limon çayı gelmektedir. Nane limon çayı en çok tercih edilen bitkisel yöntemler arasındadır. Nane limon çayı göğüs kafesi ağrısını önemli ölçüde giderir. Aynı zamanda göğüste oluşan balgamı da sökmenizi sağlar. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon şikayetlerinde göğüs kafesi ağrısı yaşıyorsanız mutlaka nane limon çayı tüketmeniz gerekmektedir. Vücudu oldukça dinçte tutan nane limon çayı birçok kişinin tavsiye ettiği bir bitkisel çaydır.

2) Kekik Çayı

Haberin Devamı

Nane limon çayından sonra en çok tüketmeniz gereken çayların başında kekik çayı gelmektedir. Kekik çayını günde 2 defa sabah ve akşam tüketebilirsiniz. Hem göğüs kafesi ağrısını yok ettiği gibi hem de öksürüğü de kesmektedir. Göğsü hafifletir ve daha iyi nefes alıp vermenizi sağlar. Kekik çayını evinizde çok kolay bir şekilde yapmanız mümkündür. Boğazları yumuşatır ve yutkunmayı daha da kolay hale getirir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gögüs Kafesi Ağrısına Ne İyi Gelir?

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay