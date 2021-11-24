Gögüs kafesi ağrısına ne iyi gelir? Gögüs kafesi ağrısına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Göğüs kafesi ağrısını geçirmek için doğal olarak tercih edilebilen bitkisel çözümler bulunmaktadır. Bu bitkisel çözümler ile birlikte doğal bir ağrı kesici oluşturabilirsiniz. Evde çok kolay bir şekilde bu bitkisel çözümleri uygulayarak göğüs kafesi ağrısından kurtulabilirsiniz.

Göğüs Kafesi Ağrısına Ne İyi Gelir?

1) Bal ve Karabiber

Bal ve karabiber karışımı doğal olarak bir ağrı kesici olarak karşımıza çıkmaktadır. Göğüs kafesi ağrısı denilince akla ilk gelen karışımlar arasında yer almaktadır. Bu karışımı hazırlamak için 2 tatlı kaşığı karabiber ile birlikte balı karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra bu karışımı bir tahta kaşık yardımı ile göğüs bölgenize sürün. Bu şekilde yaklaşık olarak 2.5 saat beklemeniz gerekiyor. Dilerseniz sürdüğünüz anda göğsünüzü stres film ile kaplayabilirsiniz. Daha sonra göğüs kafesinizi ılık bir su ile yıkayabilirsiniz. Bu yöntem çocuklara değil yalnızca yetişkinlere tavsiye edilmektedir.

2) Ada Soğanı Çayı

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Göğüs ağrısı için en etkili çözüm metotları arasında ada soğanı çayı gelmektedir. Ada soğanı çayı doğal reçete olarak da bilinmektedir. İsterseniz çay olarak isterseniz de macun haline getirerek tüketebilirsiniz. Bunun için de tek yapmanız gereken bir kaynar suya tatlı kaşığı ilave edin ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekleyin. Daha sonra isteğe bağlı olarak limon da ilave edebilirsiniz. Eğer macun kıvamına getirmek istiyorsanız yarım kilo bala ihtiyacınız vardır. 3 yemek kaşığı ada soğanını dövdükten sonra üzerine yarım kilo balı ilave edin ve bu şekilde bir müddet karıştırın. Ada soğanı çayı bu şekilde sabah ve akşam olmak üzere iki kere tüketmeniz durumunda göğüs kafesi ağrılarınızı hafifletecektir.

Göğüs Kafesi Ağrısına Ne Yapmak Gerekir?

Göğüs kafesi ağrısı şikayeti yaşıyorsanız öncelikle sıcak bir duş alabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığından kaynaklı olan göğüs kafesi ağrılarında sıcak su oldukça iyi gelmektedir. En etkili doğal çözümler arasında yer alan sıcak duş göğüs ağrısını önemli ölçüde hafifletir. Aynı zamanda öksürük ve tıkanıklıkları da geçirmektedir. Bu şekilde sıcak su buharını teneffüs ederek göğüs kafesi ağrısından kurtulmanız mümkündür.

Nasıl Geçer?

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1) Nane Limon Çayı

Bitkisel çözüm denilince akla ilk gelen çözüm metotları arasında nane limon çayı gelmektedir. Nane limon çayı en çok tercih edilen bitkisel yöntemler arasındadır. Nane limon çayı göğüs kafesi ağrısını önemli ölçüde giderir. Aynı zamanda göğüste oluşan balgamı da sökmenizi sağlar. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon şikayetlerinde göğüs kafesi ağrısı yaşıyorsanız mutlaka nane limon çayı tüketmeniz gerekmektedir. Vücudu oldukça dinçte tutan nane limon çayı birçok kişinin tavsiye ettiği bir bitkisel çaydır.

2) Kekik Çayı

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Nane limon çayından sonra en çok tüketmeniz gereken çayların başında kekik çayı gelmektedir. Kekik çayını günde 2 defa sabah ve akşam tüketebilirsiniz. Hem göğüs kafesi ağrısını yok ettiği gibi hem de öksürüğü de kesmektedir. Göğsü hafifletir ve daha iyi nefes alıp vermenizi sağlar. Kekik çayını evinizde çok kolay bir şekilde yapmanız mümkündür. Boğazları yumuşatır ve yutkunmayı daha da kolay hale getirir.