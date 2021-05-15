Gluten Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Gluten Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi
Gluten alerjisi en sık karşılaşılan alerji çeşitlerinden bir tanesidir. Gluten alerjisi ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler bu hastalığın alerji nedenlerini ve nasıl geçtiğini araştırmaktadırlar. Gluten alerjisi toplumda da sık görülen bir alerjik hastalıktır. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülmektedir. Peki gluten alerjisi nedir? Gluten alerjisi nasıl geçer? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir? Gluten alerjisine ne iyi gelir? İşte gluten alerjisi ile ilgili her şey.
Gluten alerjisi pek çok belirti ile ortaya çıkmaktadır. Tedavisi de internet üzerinden sürekli olarak araştırılmaktadır.
Gluten bir protein çeşididir. Gluten içeren besinlerin tüketilmesi durumunda vücudun anormal tepki göstermesine gluten alerjisi denilmektedir. Gluten alerjisi kimi zaman çölyak hastalığı ile benzer belirtiler göstermektedir. Bundan dolayı sıklıkla gluten alerjisi çölyak hastalığı ile karıştırılan bir alerjik hastalıktır. Vücut gluten alerjisine sahip olunca glutenli yiyecekleri sindiremez. Gluuten alerjisi tehlikeli alerji hastalıklarından bir tanesidir
Gluten Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?
1) Aşırı Glutenli Yiyecekler Tüketmek
Glutenli yiyeceklerin aşırı bir şekilde tüketilmesi gluten alerjisinin en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı gluten içeren proteinli yiyecekleri aşırı tüketmek yerine daha az tüketmek gerekmektedir.
2) Doğal Faktörler
Kimi zaman gluten alerjisi herhangi bir nedene bağlı olmadan gelişebilir. Doğuştan gelen faktörler ile birlikte kişide gluten alerjisi ortaya çıkabilmektedir. Kimi zaman ise anne karnında kişide glutene karşı bir alerji gelişebilir.
Gluten Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Gluten Alerjisi Belirtileri
1) Vücut Kaşıntısı
Tipik olarak alerjik reaksiyonlarda görüldüğü semptomlar görülür. Vücut kaşıntısı gluten alerjisinde sürekli olarak ortaya çıkan bir belirtidir. Kişide vücut kaşıntısı vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkabilir. Geçmeyen bir kaşıntı söz konusudur.
2) Öksürük
Öksürük de yine önemli bir gluten alerjisi belirtisi olarak karşımıza çıkar. Öksürük ile birlikte hırıltı da kişi de görülebilir. Glutenli yiyeceklerin tüketiminden hemen sonra ortaya çıkan bir belirtidir. Dolayısıyla önemli bir bulgu olarak bilinir.
3) Nefes Darlığı
Gluten alerjisinin bir diğer belirtisi de nefes darlığıdır. Kişi istirahat halinde dahi nefes darlığı görülür. Bu durumda da kötü faktörler ortaya çıkabilir. Nefes darlığı en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer almaktadır.
4) İshal
İshal karın ağrısı ile birlikte eşlik edebilir. Bundan dolayı ishal de önemli bir belirti olarak bilinmektedir. İshal ile birlikte çeşitli faktörler de ortaya çıkar. Glutenli yiyecekler bağırsakların yapısını bozduğundan dolayı ishale neden olur.
5) Baş Ağrısı
Gluten alerjisinin bir diğer belirtisi de baş ağrısı olarak görülmektedir. Baş ağrısı gün boyunca devan edebilir. Özellikle ağrı kesici alınmasına rağmen geçmeyen bir tür baş ağrısıdır.
Gluten Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?
1) Yumurta
Gluten alerjisi denilince akla ilk gelen besinler arasında yumurta gelir. Özellikle sabahları kahvaltıda yumurta tüketmek bu alerjiye oldukça iyi gelmektedir. Kolay sindirilebilir ve besin değerleri yüksek olduğundan dolayı yumurta tüketimi önerilir.
2) Süt
Gluten alerjisine oldukça iyi gelen bir diğer besin de süttür. Süt yoğun miktarda laktoz içerir. Aynı zamanda mideyi de yatıştırır. Gluten alerjisine sahip olanlara da doktor tarafından önerilmektedir.
Gluten Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi
Glutensiz Beslenme: Glutensiz beslenme gluten alerjisi olanlar için ilk olarak uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Hastaya tüm glutenli gıdaların listesi çıkarılır. Doktor tarafından bu gluten içeren gıdaların tüketilmemesi hastaya önerilmektedir.
Diyet: Gluten alerjisinde bir diğer tedavi seçeneği de diyettir. Uzman diyetisyenler tarafından gluten alerjisi olan kişilere bir diyet listesi çıkarılır ve bu şekilde tedavi edilir.