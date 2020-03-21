Geriatri nedir ve ne demek? Geriatri hangi hastalara kimlere bakar?

Türkiye'de artan yaşlı nüfusuyla beraber, geriatri bölümüne ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bir tıp dalı olan geriatri bölümü 60-65 yaş ve üstü insanların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenmektedir. Geriatri bölümünde hastaya sağlıklı yaşlanma konusunda önerilerde bulunulur. İşte, geriatri nedir? Geriatriye kimler başvurur? sorularının yanıtını merak edenler için detaylı bilgiler...

GERİATRİ NEDİR?

Yaşlılık hekimliği ya da Geriatri; yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalıdır. Yaşlılık hekimliği, yaşlılığa bağlı olarak oluşan sağlık sorunlarını ve bunların tedavilerini inceler.

Geriatri bölümüne 65 yaş ve üzerindeki tüm bireyler başvurabilir. Her türlü dahili hastalığı olanlar (şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği, guatr, böbrek hastalığı, mide- barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kemik erimesi gibi), özellikle birden fazla hastalığı bulunan, çok sayıda ilaç kullanan, ilaçlarının düzenlenmesi gereken, beslenme bozukluğu olan, unutkanlık, uykusuzluk, sık düşme, idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastalar geriatri bölümünden en çok faydayı görenlerdir. Açıklanamayan ama araştırılması gereken bir şikayeti olan (kilo kaybı, kansızlık, kan tetkiklerinde bir bozukluk gibi) hastalar da yine geriatri bölümünde tetkik ve tedavi edilebilirler.

GERİATRİ BÖLÜMÜ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Yaşlı hastalar ilaç yan etkileri ve ilaçların birbiriyle etkileşimleri konusunda da gençlerden daha hassastır. Seçilecek ilaçlar, ilaç dozları, tedavi hedefleri yaşlı hastada gençlerden farklıdır. Karşımızda genel durumu hızlı değişebilen ve kırılgan bir grup vardır. Ayrıca bu yaş grubunda tedavilerin; yaşlının performansı, beklenen yaşam süresi ve yaşam şartları göz önünde bulundurularak kişiye özel planlanması gerekmektedir. Sıklıkla sürekli takip gerektiren, kronik dediğimiz hastalıklara karşı karşıya olduğumuz için hasta- hasta yakını ve doktor iş birliği daha da önem kazanmaktadır. İşbirliği sağlandığında tedavi başarısı ve tedaviye uyum da artar. Özetle geriatri bölümünün üç temel hedefi vardır. Bunlar; sağlıklı yaşlanma ve yaşlının mevcut sağlığını koruma, hastalığını tedavi etme, mümkünse yaşam kalitesini iyileştirmektir.