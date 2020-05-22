Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Geniz Akıntısı Nasıl Geçer Ve Tedavisi

Bu süreçle mukus insan bünyesinin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Ancak olması gerekenden daha fazla miktarlarda üretilmeye başladığı taktirde ise geniz akıntısı, burun akıntısı denilen rahatsızlık verici neticeler oluşabilir. Ortaya çıkan geniz akıntısı duruma göre hayatı ciddi biçimde tehdit eden bir sağlık sorunu oluşturmaz. Fakat özellikle alerjik durumlardan kaynaklanan geniz akıntısı boğazda ve kulaklarda, şişkinliğe neden olabilir. Bununla birlikte ağrı ve acıya yol açabilir.

Geniz akıntısı her ne kadar hayati bir tehlike oluşturmasa da günlük yaşamı son derece olumsuz bir şekilde etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu nedenle geniz akıntısına ne iyi gelir? Geniz akıntısı ve tedavisi konuları insanlar tarafından çok merak edilmektedir.

Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

- Doktor tarafından verilmiş olan spreyin beraberinde tuz kullanmak,

- Burun ve üst solunum yollarını yumuşatarak rahatlatan buhar yahut nemli hava ortamı sağlamak,

- Burnun düzenli olarak suyla temizlenmesi ve böylece sinüslerin boşaltılmasına çaba göstermek,

- Mümkünse evde havalandırma boşluğu temin etmek,

- Evde mevcut durumdaki tozların temizlenmesi, yastık ve yatak başta olmak üzere evde bulunan diğer eşyalar tozlarından arındırılmalıdır.

Geniz Akıntısına İyi Gelebilecek Doğal Yöntemler Nelerdir?

Evde başvurulabilecek bazı doğal yöntemler sayesinde geniz akıntısı sorunuyla baş edilmesi de mümkün olabilmektedir. Buna göre:

- Tuzlu su ile burnu temizlemek,

- Günde en az 8-10 bardak su tüketmeye özen göstermek,

- Günde 2-3 kez zencefil çayı içmek,

- Üzüm suyu içmek,

- Taze bal ve limon karışımı içmek,

- Buruna yakın bölgeye nane yağı uygulaması yapmak,

- Günde 2-3 kez sıcak çorba içmek,

- Günlük olarak içilen suya az miktarda elma sirkesi ilave etmek geniz akıntısına iyi gelir.

Geniz Akıntısı Nasıl Geçer?

Geniz akıntısı probleminin tedavi edilmesi için ilk aşamada aşırı mukus üretimine sebep olan koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun olabilmesi için ise bu durumun yaşanmasına sebebiyet veren etkenlerin belirlenmesi önemlidir.

Oluşan aşırı geniz akıntısı boğazda ağrı ve acıya sebep olmaktadır. Böyle bir sağlık sorununda ise atılacak olan en doğru adım bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak olacaktır. Yapılacak olan gerekli test ve analizler geniz akıntısının sebebinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Böylece doktorunuz bu doğrultuda sizin için gerekli ilaçlı yahut da ilaçsız tedavi sürecini başlatacaktır.

Geniz Akıntısının Nedenleri Nelerdir?

Vücut tarafından aşırı miktarlarda mukus üretimi neticesinde geniz akıntısı meydana gelir. Ortaya çıkan bu tablonun oluşmasına etki eden pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden bazıları ise:

- Grip,

- Gebelik,

- Sinüs enfeksiyonu yahut sinüzit yani sinüs iltihabı,

- Alerjiler (alerjik geniz akıntısı denir),

- Havadaki ani soğukluk ve sıcaklık değişimi ya da kuruluk,

- Çocuklarda daha sık karşılaşılan buruna sıkışmış durumdaki nesne,

- Bazı doğum kontrol hapları

- Bazı tansiyon ilaçları dahil olmak üzere bir kısım ilaçlar,

- Septum deviasyonu

- Tüketilen bazı besinler. Örneğin, tüketilen baharatlı besinler mukus akışını olumsuz tetikleyebilir,

- Çeşitli temizlik ürünleri, duman yahut diğer tahriş edici kimyasal veya uçucu maddeler.

-. Gastroözofageal reflü hastalığı.

Geniz Akıntısının Belirtileri Nelerdir?

Geniz akıntısı insanda sürekli olarak boğazı temizleme hissi uyandıran son derece rahatsızlık verici bir his yaratır. Ortaya çıkan geniz akıntısı probleminin başlangıç seviyesi bu kadardır. Ancak ilerleyen seviyedeki geniz akıntısı boğazı tahriş edecek su içmek ve yemek yemek gibi basit işlemlerde dahi ağrı ve acı verici hale gelir.

Geniz akıntısı sorunu yaşayan kişide özellikle geceleri boğulma hissi yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bununla birlikte öksürmeye de yol açabilir. Alerji ve sinüzitten kaynaklı olarak görülen geniz akıntıları ise boğaz, bademcik ve kulakları da ciddi şekilde etkileyebilir. Bunun neticesinde de ciddi ağrılara neden olabilir.