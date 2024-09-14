Geçmeyen sırt ağrılarının sebebi fıtık olmasın?

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Göğüs ağrısıyla gelen, böbrek ağrısı gibi ağrısı da olan, nefes darlığı şikâyetleri belirgin hastalar sıklaştı.

Bu hastalar akciğer, kalp, böbrek, mide gibi birçok bölgenin incelenmesi sonrası bir bulgu saptanmaması üzerine çıkmaza girebiliyor. Sanki çaresiz bir hastalığa yakalanmış gibi hissediyorlar.

Sırt bölgesi çok korunaklı bir yerdir ve bel-boyun bölgesine göre stabildir.

Göğüs kafesinin koruması altında ve iyi bir kas örtüsüyle travmalara karşı korunaklıdır.

Diğer bölge fıtıklarına göre burada görünme olasılığı azdır.

NASIL SIRT FITIĞI OLDUM?

İşin en bilinmezi de burasıdır. Bel fıtığı olan bir kişi, nasıl ters bir hareket yaptığını ya da ağır kaldırmayla ortaya çıktığını bilir. Bir boyun fıtığının da oluş mekanizmasında benzer hikâye vardır. Ama sırt fıtığının oluş mekanizmasında her zaman belirgin travma olmayabilir.

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Ayak sabitken vücudun üst yarısı döndürülerek yapılan hareket, sırt fıtıklarına neden olabilir.

GECE GÜNDÜZ AĞRI KESİCİYE BİLE CEVAP VERMEYEN AĞRI

Gerçekten hayatı zindan edebilecek kadar şiddetli olabilir.

Çünkü omurilik sırt bölgesinde çok dar bir kanalda seyrediyor ve kalın kristal hassasiyetinde bir demet şeklinde dolgun duruyor. Bel ve boyundan farklı olması nedeniyle ufacık bir fıtık bile ciddi problem oluşturur.

AMELİYATTAN ÖNCE TEDAVİ VAR MI?

Ameliyata kadar ulaşmış büyüklükte ve baskıda bir fıtığı mikrocerrahi işlemden başkası çözemeyebilir. Ama bazen sınırda vakalarda eziyeti ve baskıyı azaltmak adına transforaminal enjeksiyon yapılabilir. Buna kombine olarak RF-Lazer ile diskin ablasyonu fayda kat sayısını artırır.

SIRT FITIKLARI İHMAL EDİLİRSE?

Tanı koymakta gecikme ve çok risk içeren bir bölgede olması sebebiyle risk üst seviyededir.

Bu durumda omurilik zedelenmesi söz konusu.

Yalpalayarak yürüme, dengesizlik, idrar kaçırma ya da hissetmeme, ayaklarda dolanma gibi birçok belirtiyle ilerlemiş aşamada kendini gösterir.

SIRT FITIĞI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Ameliyat bölgesinin zorluğu, riskli oluşu ve felç olasılığı açısından olmazsa olmaz kural mikrocerrahi dokunuştur.

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Eski anlayış, yani açık ameliyat, üzerini tamamen açmak ve vidayla sabitlemek şeklinde yapılırdı.

Daha sonra gelişen tekniklere endoskopik yöntem ve mikrocerrahi yöntemler ağırlığını koydu. Şimdi artık mikrocerrahi teknikle mikrodiskektomi ve mikrodekompresyon ameliyatları yapılıyor.

Seçilmiş taze fıtıklarda endoskopik cerrahi yöntem de kullanılıyor.

FITIĞIN KİREÇLENMİŞ OLMASI AMELİYATI ZORLAŞTIRIR MI?

“Erken teşhis hayat kurtarır” dememizin en önemli sebebi burada karşımıza çıkıyor.

Soft yani yumuşak fıtık halindeyken alınması, temizlenmesi mikrocerrahi teknikle kolaydır.

Ama sertleşmiş ve kireçlenmiş bir diskin temizlenmesi için yapılacak her hamle omurilik sinir demetine zarar verebilir.

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Hatta bazen ameliyat sırasında sinirleri riske atmama ve zarar vermeme adına ameliyatı sonlandırıp, sadece çevresel genişletme yapılır.

AMELİYAT SÜRESİ VE SONRASI

Bel ve boyun fıtığının aksine 2-2.5 cm kadar bir cilt kesisinden girerek ameliyat yapılır.

Kaburga kemiğinin omurga ile birleşim yerini ameliyat mikroskopu kullanarak, hızlı çalışan tıraşlama aletiyle alıp, yandan sırt fıtığı olan kısma ulaşılır.

Mikroskop altında 40 kat büyüterek detaylı temizlik yapılır ve hassas cerrahiyle omurilik rahatça devam etmesini sağlanır.

AMELİYAT SONRASI İŞE DÖNÜŞ

1-2 haftayı alan bir nekahet dönemi ardından hastalar, normal hayatlarına dönebilir.

Bol bol yüzme ve egzersiz önerilir.

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Duruş ve pozisyonumuzu omurga sağlığımıza uygun olarak revize etmek gerekir.