Gastroenteroloji nedir? Gastroenteroloji ne demek? Gastroenteroloji bölümü neye ve hangi hastalıklara bakar?
Gastroenteroloji halkın son yıllarda çok sıklıkla karşılaştığı ve tam olarak ne demek olduğu pek bilinmeyen tıp dallarından biridir. İnternet üzerinde de gastroenteroloji nedir, gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar gibi birçok arama yapıldığı görülüyor. Bir tıp bölümü olan gastroenteroloji ile ilgili tüm soruların cevapları ve gastroenteroloji ile ilgili tüm bilgiler detayları ile yazımızda yer alıyor.
İnsan vücudu sistemlere ayrılmıştır ve her bir sistemin kendine özgü çalışma prensibi, hastalıkları ve tedavi yöntemi bulunuyor.
Gastroenteroloji Ne Demek?
Gastroenteroloji bölümü sindirim sistemi organları ve karaciğer, safra kesesi yolları ile ilgili hastalıkların ve bu organların sağlık durumunu inceleyen tıp bölümlerinden biridir. Tıp bilimi vücudu bölümlere ayırarak çeşitli uzmanlık alanları belirlemiştir. Bu uzmanlık alanlarından biri ise gastroenteroloji bölümüdür. Gastroenteroloji insan vücudunun en önemli sistemlerinden biri olan sindirim sistemi ile ilgilenen bir tıp bölümüdür.
Gastroenterolog Nedir?
Kendi içerisinde uzmanlık alanlarına ayrılmış olan tıp bölümlerinden biri olan gastroenteroloji uzmanına gastroenterolog denilmektedir. Bir kişinin gastroenterolog olabilmesi için 6 yıllık tıp eğitimi almasının ardından, 5 yıllık bir sürede dahiliye uzmanlık eğitimi ve hemen ardından en az 3 yıllık bir eğitim ile sindirim sistemi hastalıkları, bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili yüksek lisans eğitimi almış olması gerekmektedir. Tüm bu eğitim sürecinden geçen ve gastroenteroloji uzmanı unvanını alan bir kişiye gastroenterolog adı verilmektedir.
Gastroenteroloji Bölümü İlgi Alnına Giren Organlar Nelerdir?
Gastroenteroloji bölümü sindirim sistemi organları ve karaciğer, safra kesesi yolları ile ilgilenen bir tıp birimidir. Gastroenteroloji bölümünün ilgilendiği organlar; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs, karaciğer safra kesesi ve pankreas olarak sıralanır. Bu organlara ilişkin tüm sorunların tanısını koyup, tedavisini üstelenen tıp bölümüdür.
Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?
Reflü
Yutma güçlüğü
Yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer kanserleri
Yemek borusuna yabancı cisim kaçması
Yemek borusunda meydana gelen kanama
Tahriş edici zararlı yağ çözücü, çamaşır suyu gibi sıvıların sebep olduğu yaralanmalar
Kanlı dışkı yapma
Dışkıda anormal renk
Uzun süreli geçmeyen karın ağrısı ve kramplar
Uzun süreli var olan ve geçmeyen bulantı, kusma
Aşırı gaz ve şişkinlik
Mide yanması, mide ekşimesi, hazımsızlık, mide ülseri
Sarılık
Karaciğer yağlanması, karaciğer hastalıkları
Safra kesesi taşları, safra kesesi hastalıkları
Bağırsak düğümlenmesi, dışkı yapamama gibi bağırsak hastalıkları
Mide Hastalıkları
Mide ülseri, mide kanseri, gastrit, midede oluşan polipler, mide kanamaları, mideye kaçan herhangi batıcı, delici yabancı cisim gibi her türlü mide sorunları için gastroenteroloji bölümüne başvurulmalıdır. Midede meydana gelen anormal her durum dikkate alınmalıdır. En küçük belirtiler bile bazen ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir.
İncebağırsak Hastalıkları
İncebağırsaklarda meydana gelen ülser ve bu ülserin sebep olduğu kanamalar, incebağırsağın daralmasına neden olan ülserlerin kötü iyileşmesi, çölyak hastalığı, crohn hastalığı, incebağırsak tüberkülozu, ishal gibi tüm incebağırsak hastalıkları ile gastroenteroloji bölümü ilgilenmektedir.
Kalınbağırsak (kolon) Hastalıkları
Ülseratif kolit, spastik kolon, crohn hastalığı, polip, divertiküller, kalınbağırsak kanamaları, kolon kanserleri gibi karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavi süreci gastroenteroloji bölümü tarafından ele alınmaktadır.
Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları
Kısa süreli ya da uzun süreli oluşan hepatit, siroz, karaciğer kanaması, sirozun neden olduğu karında asit birikmesi durumu, sirozun neden olduğu böbrek yetmezlikleri, siroz oluşumunun ardından ortaya çıkan karaciğer kanserleri gibi çeşitli karaciğer hastalıkları ile ilgili korunma, tanı ve tedavi işlemleri gastroenteroloji bölümü tarafından yapılmaktadır. Ayrıca safra kesesi taşı, safra kesesi kanseri, safra yollarının tıkanıklığı gibi hastalıklar ile de gastroenteroloji ilgilenir.
Pankreas ve Anal Hastalıklar
Pankreas kanserleri, pankreatit, hemoroid, rektum kanseri, anal fissür gibi hastalıklar da gastroenterologlar tarafından incelenmektedir.
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