Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16:00’da izleyicileriyle buluşuyor. Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği program, cuma günleri ise haftanın finali aynı zamanda eleme bölümüyle ekrana geliyordu. Ancak 17 Nisan tarihli Fox Tv yayın akışında Zuhal Topal yeni bölümü yerine kolaj bölümü yer alacak. Peki, Fox Tv yayın akışında Zuhal Topal yeni bölümü neden yok? Zuhal Topal'da eleme ne zaman saat kaçta?

10 Nisan itibariyle Zuhal Topal’la Sofrada’da haftanın finali daha geç bir saate yapılıyor. Saat 16.00’da tekrarıyla izleyici karşısına çıkacak olan Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni bölümü bu akşam saat 20:30'da ekranlarda olacak.

ZUHAL TOPAL'DA FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının, koronvirüsü nedeniyle bu hafta formatında değişikliğe gidildi. Pazartesi günü formatı değiştirdiklerini açıklayan Zuhal Topal, yarışmanın ortak bir evde gerçekleşeceğini, gelinlerin ise bu evde yemeklerini hazırlayacaklarını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Yapılan puanlama sonunda ise bir gelin 1 puan farkla birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada birincisi Seval Hanım oldu. 30 puanla haftanın birincisi olan Seval Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu.