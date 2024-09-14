Fizyoterapist Zafer Aksungur yazdı: Sağlıklı gelecek için doğru duruş

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Araştırmalar, okul çağındaki çocukların yüzde 30’unda çeşitli düzeylerde postür bozuklukları görüldüğünü gösteriyor.

Bu bozuklukların bir kısmı normal duruş gelişimini yansıtmakla birlikte, bir kısmı günlük yaşantının taleplerinden kaynaklanan ve düzeltilmediğinde hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde kronik ağrıya ve önemli sağlık sorunlarına yol açabilen asimetriler olarak karşımıza çıkar.

Bu yazıda, çocuklarda görülen duruş bozukluklarının nedenlerine, etkilerine ve bu sorunların önlenmesinde koruyucu fizyoterapinin rolüne değineceğiz.



Çocuklarda postür bozukluklarının türleri ve nedenleri



Lordoz: Bel kıvrımının aşırı olması durumu. Beldeki çukurluğun artması.

Kifoz: Omuzların ve üst sırtın öne eğik durması, yani kamburluk.

Skolyoz: Omurganın yana doğru eğrilmesi.

Yukarıda saydığımız duruş bozuklukları eğer kalıtsal bir rahatsızlığa bağlı değilse şu sebeplerden dolayı oluşabilir:

Ergonomi sorunları: Okul ve evde uygun olmayan çalışma ve oyun alanları

Ağır okul çantası: Kitaplarla ve defterlerin yanı sıra her şeyin konduğu çantaların ağırlığı.

Bilgisayar, tablet ve telefon kullanırken yanlış duruş alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo da duruş bozukluğuna neden olabilir.

Eğer çocuğunuz, yetişkin olduğunda kronik kas ve iskelet sistemi ağrılarıyla yaşasın istemiyorsanız, onların çocuk yaşta bazı yanlış alışkanlıklardan vazgeçmesini sağlamalı ve sağlıklı yaşama bilincini onlara aşılamalısınız.

Peki bunun için nelere dikkat edeceksiniz?



Ergonomik düzenlemeler



Doğru çalışma alanı: Çocukların ders çalıştıkları alanların ergonomik olarak düzenlenmesi büyük önem taşır. Masa ve sandalyenin yüksekliğinin çocuğun boyuna uygun olup olmadığını kontrol edin.

Ekran kullanımı: Bilgisayar kullanırken ekranın göz hizasında olmasına dikkat edin. Tablet ve telefon kullanımı sırasında da çocuğunuzu başını öne eğerek uzun süre vakit geçirmemesi için uyarın.



Çanta taşıma teknikleri



Doğru çanta seçimi: Hafif ve ergonomik çantalar tercih edilmelidir. Çantanın iki omuzda dengeli şekilde taşınması önemlidir.

Çanta ağırlığı: Çantanın ağırlığının, çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini unutmayın. Ağır çantalar postür bozukluklarına yol açabilir.



Fiziksel aktivite teşviki



Düzenli egzersiz: Yoga ve pilates gibi vücudu esneten egzersizleri teşvik edin. Günlük hayatta aktif olmalarını sağlayın.

Oyun ve spor aktiviteleri: Yüzme, bisiklete binme gibi sporlar çocukların kas ve iskelet sistemini güçlendirir ve doğru postürün oluşmasına yardımcı olur.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları

Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenme, obezitenin önlenmesi açısından önemlidir. Sağlıklı beslenen çocukların postürü de düzgün olacaktır.

Uyku düzeni: Uykusuzluk, yorgunluk ve yanlış uyku pozisyonları da duruş bozukluklarına sebep olabilir. Ebeveynler evde çocuklarını sürekli gözlemleyip, yanlış duruş alışkanlıklarını önlemeli ve gördüğü bir anormallik olursa bir uzman doktora götürmelidirler. Öğretmenler ise okulda aynı şekilde gözlem yapmalı ve gördüğü hataları hem çocuklarla hem de aileleriyle paylaşmalıdır.



Fizyoterapistlerin Rolü



Postür (duruş) analizi: Fizyoterapistler, çocuklarda postür bozukluklarının erken teşhisi için duruş analizi yapabilir. Bu analiz, bozuklukların hangi aşamada olduğunu belirleyerek uygun müdahale yöntemlerini seçmek için önemlidir.

Bireysel egzersiz programları:

Fizyoterapistler, çocuğun ihtiyacına göre egzersiz programları geliştirir. Bu programlar, kas-iskelet sistemini güçlendirerek postürün düzelmesine yardımcı olur.

Danışmanlık hizmetleri: Fizyoterapistler, ailelere postür bozukluğunun erken belirtilerini tanımaları ve evde uygulanabilecek basit egzersizler konusunda danışmanlık yapabilir.

Birçok ülkede ilköğretim çağındaki çocuklar için okullarda, koruyucu fizyoterapi yöntemleri uygulanmakta ve okullarda fizyoterapistler bulunmaktadır.

Erken yaşta postür (duruş) bozukluklarının önlenmesi ileride yaşanabilecek sağlık sorunları ve sağlık harcamalarının da önüne geçecektir.

Çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için doğru duruş alışkanlıklarını erken yaşta kazanmaları hayati önem taşır.

Unutmayalım ki, ağaç yaşken eğilir...

Doğru uruş alışkanlıkları kazandırmak, uzun vadede büyük fark yaratacaktır.