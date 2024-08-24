Fizyoterapist Zafer Aksungur yazdı: Hareketimiz son 100 yılda nasıl değişti?

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Bu enerji günümüzde profesyonel atletlerin enerji ihtiyacıyla eşdeğerdir.

Peki son 100 yılda sizce bir insanın günlük kalori ihtiyacı nasıl değişti?

İnsanlık tarihindeki ilk dönemlerde, avcılık gibi temel ihtiyaçların karşılanması için hareket kaçınılmaz bir gereklilikti. Bu dönemlerde insanlar, avlanma, yiyecek toplama ve diğer hayati faaliyetler için sürekli hareket etmek zorundaydı. Bu süreç içinde insan vücudu, uzun mesafe yürümeye, koşmaya ve çeşitli fiziksel aktivitelere uyumluydu.

SPORTİF FAALİYETLER



Medeniyetin gelişmesiyle birlikte spor ve fiziksel aktivite, eğlence, rekabet ve güçlenme amacıyla yapılan bir faaliyete dönüşmüştü. Antik dönemlerdeki spor etkinlikleri, insanların bedensel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağladı. Sporun, sadece fiziksel sağlığı korumakla kalmayıp aynı zamanda sosyal ve psikolojik açıdan da önemli faydalar sunduğu bu dönemde açıkça görülmektedir.

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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BESLENME



İlk çağlarda insanlar beslenme için avlanmak zorundayken, şimdi yiyeceklere ulaşmak için bir efor sarf etmesi gerekmiyor. Modern çağın teknolojik gelişmeleri ve ekonomik yapısı, yiyeceklere ulaşımı ciddi şekilde kolaylaştırdı.

MARKET ALIŞVERİŞİNDEN ONLINE SİPARİŞLERE



Şu anda, birçok insanın karnı acıktığında marketten alışveriş yaparak veya online sipariş vererek yiyeceklere kolayca ulaşabilmesi mümkün. Fast food restoranları, hazır yemekler ve marketlerde bulunan hazır gıdalar, yiyecek ihtiyacını hızlı ve pratik bir şekilde karşılıyor.

TEKNOLOJİ VE YAŞAM TARZI: HAREKETSİZLİK VE SAĞLIK



Günümüz teknolojisi ve yaşam tarzı, insanların hareket miktarını ciddi şekilde azaltmış ve oturarak geçirilen uzun saatler, hareketsizlikten kaynaklanan sağlık sorunlarını artırmıştır. Bu satırları okurken sizlerden günlük hayatta yaptığınız yaşamsal, mesleki ve spor amaçlı yaptığınız hareketleri düşünmenizi istiyorum.

Günde ortalama kaç adım atıyorsunuz?

Günlük rutin işlerinizi yaparken teknolojiden yararlanıyor musunuz?

Örneğin yerleri süpürürken normal faraşlı süpürge mi kullanıyorsunuz yoksa elektrikli süpürge mi?

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, sadece yerleri süpürmek için bile son yıllarda teknoloji bize birçok seçenek sundu.

Eskiden efor harcayarak temizlik yapılırken şimdilerde daha az efor harcayarak ve daha kısa sürede işlerimizi bitirebiliyoruz.

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Hareketsizlikten kaynaklanan problemler

Teknolojinin hayatımıza sağladığı kolaylıklar sonrası fiziksel aktivitenin azalması, kasların zayıflamasına, postür (duruş) bozukluklarına ve obeziteye yol açmaktadır.

Bunların sonucu olarak da kardiyovasküler problemler, romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemini etkileyen problemler ortaya çıkmaktadır.

Bunları okuyunca kendi hayatınızı da değerlendirmelisiniz...

Eğer az uyuyor, hareketsiz yaşıyor, yüksek kalorili besleniyor ve strese maruz kalıyorsanız büyük risk altındasınız.

Ağrılarımızdan kurtulmak ve kaliteli bir yaşam için bunları mutlaka yapın:

◊ Düzenli fiziksel aktivite:

Düzenli spor yapmak önemli ama buna vakit ya da imkân bulamıyorsanız en azından günlük 10 bin adım atmaya ve basit de olsa egzersizler yapmaya çalışın.

◊ Dengeli ve sağlıklı beslenme:

Yüksek kalorili, işlenmiş gıdalar yerine, taze meyve, sebze, tam tahıllar ve protein bakımından zengin besinler tüketin. Enerjinizi yüksek tutar ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

◊ Yeterli uyku:

Vücudunuzun ve zihninizin yenilenmesi için günde en az 7-8 saat uyuyun.

◊ Stresten uzak durun:

Günümüzde stresi olmayan çok az insan vardır ama bununla yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Sosyal aktiviteler, hobiler, profesyonel destekler ve nefes egzersizleri gibi tekniklerle stresi azaltmaya çalışmalıyız.