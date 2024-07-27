Fizyoterapist Zafer Aksungur yazdı: Bel ağrısının görünmeyen suçlusu

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Stresin fizyolojik olarak vücudumuzda yarattığı gerilim sonucunda kasılan pelvik taban kasları, aslında belde kemer şeklinde olan, hareketsiz kaldığımız zamanlarda artış gösteren ve birçok tedavi yöntemine başvurmanıza rağmen geçmeyen ağrıların en önemli sebebidir.



Biyolojik, Psikolojik ve Sosyal Sebepler Bel Ağrısı Yapabilir



İnsanlar bel ağrılarının sebeplerini biyolojik bir faktörlere bağlamak isterler ve bu yüzden doktora gittiklerinde de çıkan görüntüleme veya tahlil sonuçlarının bel ağrılarının gerçek sebebi olduğunu düşünürler ve ona göre bir tedavi denerler. Ancak ağrılarımızın sadece biyolojik sebepleri olmaz. Psikolojik ve sosyal faktörlerin vücudumuzda oluşturacağı stres de ağrıların en önemli sebeplerindendir.



Kas-gerginlik bileşkesi



Günümüz teknolojisi ve yaşam tarzı, insanların hareket miktarını ciddi şekilde azaltmış ve oturarak geçirilen uzun saatler, hareketsizlikten kaynaklanan sağlık sorunlarını artırmıştır.



Günde ortalama kaç adım atıyorsunuz?



∆ Günlük yaşamınızda ne kadar hareket ediyorsunuz ve egzersize ne kadar zaman ayırıyorsunuz?

∆ Günlük rutin işlerinizi yaparken teknolojiden yararlanıyor musunuz?

Hayatımızda hareketin azalması birçok kronik hastalığın ve bel ağrılarının en önemli sebebidir.



Stresin fiziksel yansımaları: Pelvik taban ve bel sağlığı



Stresten en çok etkilenen kasların başında pelvik taban kasları gelir ve gerginleşerek bel ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum, bel ağrısıyla stres arasındaki karmaşık ilişkiyi açıklar ve stresin bedensel yansımalarının günlük yaşamımızı nasıl etkilediğini gösterir.



“Bel ağrısının nedeni pelvik taban gerginliğiyle ilgili mi” sorusuna yanıt aramak için bir test yapalım:



∆ Bel ağrınızla beraber idrar kaçırma yaşıyor musunuz?

∆ Gün sonuna doğru artan bel ağrınız var mı?

∆ Bel ağrınızı kemer hattı boyunca tanımlar mısınız?

∆ Tuvalete gittikten sonra iki kalçaya ya da kuyruk sokumuna doğru ağrınız artıyor mu?

∆ Sosyal hayatınızı etkileyecek kadar sık tuvalete gitmeniz gerekiyor mu?

∆ Sık idrar yolu enfeksiyonu yaşar mısınız?

∆ Kadın hastalıklarından tedavi gerekliliği yaşadınız mı?

∆ Tuvalet alışkanlığınızı etkileyecek bağırsak rahatsızlıklarınız var mı?

Bu sorulardan evet cevabı verdikleriniz varsa belki de bel ağrınıza pelvik taban da etki ediyordur. Tedavinize pelvik taban fizyoterapisini de eklemeniz katkı sağlayacaktır.

Bel ağrısının sebepleri uzmanlar arasında sık sık tartışmalara neden olmaktadır. Özellikle bel bölgesinin karmaşık yapısından dolayı birçok faktör bu bölgede ağrı yapabilir. Bu yüzden ağrıyı doğru sınıflandırmak büyük önem taşımaktadır.



Bel ağrısını önlemek ve yönetmek için size bazı öneriler



1. Doğru duruşu koruyun. Dik durmak ve doğru oturma pozisyonunu korumak bel omurlarını destekleyecektir. Özellikle ofis çalışanlarının hafif kayarak oturması bel ağrılarının sebeplerindendir.

2. Düzenli egzersiz yapın, hareketsiz kalmaktan kaçının ve gün içinde en azından 8-10 bin adım atmaya özen gösterin.

3. Ağır yüklerden kaçının, doğru pozisyonlarda ağır yük kaldırın. Örneğin dizleri kırmadan eğilip bir şey kaldırmayın.

4. Çevresel faktörleri düzenleyin. Çalışma ortamı ya da ev hayatınızda ergonomik tedbirler alın. Örneğin bilgisayar ekranını göz seviyesinde olabilir.

5. Stresinizi azaltacak yöntemler deneyebilirsiniz;. Örneğin nefes egzersizleri, sosyal aktiviteler, psikoterapiler, hobiler size iyi gelecektir.

Bu önerileri günlük yaşamınızda uygularsanız, kronik bel ağrılarınızı azaltabilir ya da önleyebilirsiniz.