Filizlenmiş patates soğan yenir mi?

İçerisinde bulunan solanin adlı maddenin artması halinde zehirleyici bir etkiye sahip olan solanin, patatesin içerisinde halihazırda bulunabilmektedir. Ancak filizlenmiş ve yeşillenmiş patatesin zehir saçma durumu söz konusu olabilmektedir. Peki, filizlenmiş patates ve soğan yenir mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FİLİZLENMİŞ PATATES YENİR Mİ?

Tüketiciler patates seçerken kullanım amacına, patateslerin şekline, filizlenmemiş ve yeşillenmemiş olmasına dikkat etmeli.

Patatese yakından baktığınızda üzerindeki gözleri görebiliriz. Eğer patatesi aydınlık yerde bekletirseniz zamanla bu noktalardan filizler çıkar. Işık, patateslere nüfuz ettiğinde zehirleyebilecek bir kimyasal olan solanin üretimini tetikler. Solanin fazla miktarda tüketildiğinde zehirlenme belirtilerine neden olur. Bu sebeple rengi yeşile dönmüş ve filizlenmiş patateslerin tüketilmemesi önerilmektedir. Evlerimizde patatesleri karanlık ve serin ortamlarda muhafaza edilmelidir.

FİLİZLENMİŞ SOĞAN YENİR Mİ?

Soğanın filizlenmesindeki asıl neden çürümesidir. Çürüme durumu başlayan filizlenmiş soğanda, sağlık açısından kök kısmının yenilmemesi tavsiye edilir.

SOLANİN NEDİR?

Solanin 25 miligramdan itibaren, insan için zehirli olmaya başlar. Çiğ patatesin 100 gramında, cinsine göre 2 ila 10 miligram arasında solanin bulunmaktadır. Uzun süre aydınlık bir yerde durdukları zaman patateslerdeki zehir miktarı, 100 gram başına insanlar için tehlikeli olan 35 miligrama kadar çıkabilmektedir.