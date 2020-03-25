Fibula Kemiği Nedir? Nerededir? Fibula Kemiği Ağrısı, Kırığı Ve Tedavisi

Bacak bölgesinde yaşanan belli başlı bazı travmalar nedeniyle fibula kemiği kırığı yaşanabilmektedir. Bu kemiğin iyileşme süreci ise fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca zamanında tanı ve teşhis ile beraber tedavinin yapılması büyük öneme sahiptir.

Fibula Kemiği Nedir?

Bacaklarda yer alan fibula kemiği vücudu taşıma görevi üstlenen bir yapıdır. Bacak bölgesindeki tibia adlı iki farklı kemikten biri olarak bilinir. Ayak bileği ile beraber bacak kaslarını destekleyen bir kemiktir. Diğer ismine baldır kemiği olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Bacağın dış kısmında bulunan fibula kemiği tibiaya paralel olarak uzanmaktadır. Asıl yükü taşıyan tibia iken, fibula kemiği stabilize etmek ve desteklemek amaçlı bacak bölgesinde bulunur.

Bilek Kemiği Nerededir?

Bacaktaki tibia isimli kemik ile beraber yer alır. Bacağın dış kısmında bulunur ve tibiaya paraleldir. Bacak kasları ile beraber ayak kemiğini destekleme amaçlı olarak yardımcı bir kemiktir. Fibula kemiğinin alt ucu ayak kemiği ile beraber, üst ucu üzerinden diz ve eklem noktasını oluşturur.

Fibula Kemiği Ağrısı

Belli başlı bazı nedenlerden dolayı fibula kemiği ağrısı yaşanabilmektedir. Özellikle bu kırıklardaki asıl etken travmalardır. Bacağı hareket ettirmek suretiyle ciddi anlamda ağrılar yaratır. Eğer zamanında tedavi gerçekleştirilmezse ağrılar kronikleşme durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Fibula Kemiği Kırığı

Tibia kemiğini destek olarak bacak bölgesinde yer alan fibula kemiği, bazı travmalar üzerinden kırık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

- Yüksekten atlama,

- Yüksekten düşme,

- Bacağın dış bölgesine gelen darbe,

- Araçla trafik kazası,

- Bilek burkulması,

- Bilinçli yapılmayan koşu ve aktif yürüyüş,

- Belli başlı bazı kemik hastalıkları,

Bu gibi nedenlerden dolayı etkiye bağlı olarak fibula kemiği kırık yaşayabilmektedir.

Fibula Kemiği Tedavisi

Uzman doktor kontrolü altında ele alınan röntgenle beraber, tanı ve teşhis altında kürek kemiği tedavisi yapılmaktadır. Kapalı fibula kemiği tedavisi için cerrahi yöntem ele alınabilir ya da alınmayabilir. Eğer fibula kemiği kırığında hiza bozulmamışsa, o zaman dışarıdan yöntem ile ameliyatsız şekilde tedavi edilebilmektedir. Atel ya da alçı ile beraber desteklemek suretiyle tedavi edilebilir. Gerek görüldüğü takdirde ise cerrahi ameliyat yapılabilir.