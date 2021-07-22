Fibroblast Nedir? Fibroblast Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kök hücre tedavisi demek olan fibroblast, en kısa tanımıyla kişiden alınan hücrelerin bazı işlemler sonrasında tekrar kendisine enjekte edilmesi olarak tanımlanır.

Fibroblast Nedir?

Fibroblast, söz konusu olan hastanın kendi hücre yapılarından elde edilmekte olan ve zamanla gelişmiş olan etkileri geriye sararak tedavi etmeye çalışan bir yöntem olarak bilinir. Yaş ilerledikçe meydana gelen kadın ve erkeklerde yüz kırışıkları bu tedavinin yapılma nedenleri arasında yer alır. Yıpranan dokuda olan canlılıkları kaybetmiş olan hücrelerin yardımı ile birlikte elastin ve kollajen üretiminde azalma meydana gelir. Bu durum doku mühendisleri ile birlikte önlenme imkanına sahiptir. Kırışıklık meydana gelen bölgede nakil işlemi yapılan hücrelerin eski canlılığı yaratması ve hücrelerin dokuda etki etmesinde fayda sağladığı bilinir.

Kolajen, hücre ve dokularda boşlukları dolduran temel maddedeki bağ dokunun ana maddesi olduğu bilinir. Yara iyileşmesinde ve hücrenin kendini yenilemesinde fayda sağlayan çok önemli bir yapı olduğu bilinir. Bu yapının meydana gelmesinde etkili olan hücreye ise fibroblast adı verilmektedir. Bu sebepten dolayı fibroblastın doku onarmada çok güçlü bir yapı olduğu bilinir.

Yağ dokusundan bakıldığı zaman fibroblast daha fazla bulunmaktadır. Son zamanlarda bakıldığı zaman yaygın bir hal alması da bilim insanlarının yağ dokusunda yer alan bu fibroblastın fazla olmasını fark ettikleri ile ilgili bir durumdur. Kemik iliği dokusundan fibroblast korumak bu yağ dokusu içerisinden biyopsi işlemi yapılarak elde etmek daha kolaydır.

Fibroblast tedavisi, yüzde oluşmuş olan kırışıklıkların tedavisinde, kronik olan yaraların tedavi olmasında, dudaklarda yapılmak istenen dolgunlaştırma işleminde, kapanması sağlanmayan yaraların tedavi olmasında, ciltte olan çatlakların tedavisinde, saçsızlık ve saç dökülmesi çok olan kişilerde, yanıklarda ve geçirilmiş olan cerrahi işlemlerde olan tedavilerde kullanılabilen bir tedavi yöntemidir.

Fibroblast Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uygulama yapılacak işinin kendi kulağının arka tarafından, kasık bölgesinden ya da koltuk altından normal ve uygun bir ortamda mercimek tanesi kadar büyüklükte bir doku alımı sağlanır. Uygulama yapılacak olan alan öncesinde topikal ve lokal olarak bir uyuşturma işlemi yapılır. Bu anestezi işlem krem sayesinde yapılır. Alımı yapılan dokunun doğru ve uygun koşullarda soğuk zincir yardımı ile tam donanımlı olan laboratuvara gönderildikten sonra üretim aşamasına alınır.

Yaklaşık olarak 1 ay sonunda hangi hücre isteniyorsa hücrenin yoğun olmasına bakılır ve istenilen yoğunluk seviyesine ulaşıldığı zaman hijyen koşullarına uygun olan alanlarda bu hücreler hekime ulaştırılır.

Çoğalma işlemi yapılan bu hücrelerin, uygulaması yapılacak bölgeye tekrardan enjekte etme işlemi sağlanır. Bu uygulama 3 seans şeklinde yapılmaktadır ve her bir seans esnasında hasta olan kişinin cildine 20 ila 40 milyon arasında bir fibroblast hücresi konulmaktadır. Hastanın vücuduna toplamda yaklaşık olarak ortalama 100 milyon kadar fibroblast hücreleri girmiş olur.

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