Faranjit neden olur? Faranjite ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Faranjit hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Genellikle grip ve nezle gibi kış hastalıkları ile birlikte görülür. 4- 8 yaş arasındaki çocuklarda görünme riski çok daha fazladır. İltihaplı bir rahatsızlık olduğu için günlük yaşamı tamamen olumsuz olarak etkiler. Birçok farklı çözüm ile birlikte bu rahatsızlığın önüne geçmek ya da iyileşme sürecini hızlandırmak mümkündür.

Boğaz ağrısı, boğazda yanma, kuruluk gibi şikâyetlerin yanı sıra ses kısılması, ateş, halsizlik, burun akması gibi belirtiler de görülebilir. Genellikle bir tür üst solunum enfeksiyonu söz konusudur. Kronik farenjitte ise ateş ya da kırgınlık yoktur ancak yutkunma güçlüğü, gıcık öksürüğü, yanma, gerilme, yabancı cisim takılmış gibi bir his ve boğazı sık sık temizleme isteği vardır. Enfeksiyon yine bir etkendir fakat örneğin hava kirliliği gibi boğazı tahriş eden bir etken, kronik farenjitte daha büyük bir rol oynar. Akut farenjit sık sık tekrarlanıyorsa kronik farenjite dönüşebilir.



Faranjit Çeşitleri Nelerdir?



İki tip faranjit çeşidi bulunmaktadır. Akut faranjit ileri uçlu hastalıklar için kullanılan bir tanımlamadır. Bununla birlikte sık sık aynı belirtilerle ortaya çıkan türüne kronik faranjit denir. İki tür faranjitin belirtileri benzerlik gösterse de birbirinden tamamen ayrılan semptomları da bulunmaktadır.



Kronik Faranjitin Belirtileri Nelerdir?



1- Öksürük: Akut seviyedeki faranjitin aksine kronik olan faranjitte öksürük en büyük belirtidir. Söz konusu öksürükler kesik kesik ve sık sık tekrarlanabilir. İnatçı öksürüklerin yüzünden boğaz gıcıklanması ve yanması da ortaya çıkmaktadır. Boğazı rahatlatan nane şekerleri ve özel spreyler bu süreçte kullanılabilir.



2- Yutkunma güçlüğü ve iştahsızlık: Boğazı tamamen etkisi altına alan kronik faranjitte yutkunma güçlüğü yüksek yoğunlukta hissedilir. Buna bağlı olarak kişilerin beslenme alışkanlıkları değişir ve iştahsızlık baş gösterebilir. Boğazda bir şey takılma hissi de en sık rastlanan bir diğer belirtidir. Hastalığın yoğun olarak hissedildiği dönemlerde sıvı ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.



3- Ses kısıklığı ve yorgunluğu: Özellikle çocuklarda ve kadınlarda ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye değişmek üzere ses kısıklıkları birkaç saat ya da birkaç gün sürebilmektedir. Çok ve yüksek sesle konuşan kişilerde ise 'ses yorgunluğu' adı verilen özel bir durum ortaya çıkar.



Akut Faranjitin Belirtileri Nelerdir?



1- Boğazda ortaya çıkan lekeler: Akut faranjitte ortaya çıkan birçok belirti kronik faranjite göre farklılıklar gösterebilir. Bunların başında boğazın ön ya da arka kısmında çıkan lekeler yer almaktadır. Lekelerin çoğunluğu gri renktedir.



2- Bademciklerde şişme: Akut faranjitteki belli başlı semptomlar grip rahatsızlığıyla paralellik gösterebilir. Bademciklerin şişmesi ve boğaz yanması gibi belirtiler bunlara örnek olarak gösterilebilir.



3- İltihap: Akut seviyedeki faranjit hastaları çok daha fazla oranda iltihap riski taşımaktadır. İltihaplı lenf bezleri boğazın her bölgesinde ortaya çıkabilir. Enfeksiyon riski taşıdığı için hastaların müşahede altında tutulması gerekebilir.



Faranjit Neden Olur?



1- Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar: Sigara ve alkol gibi sağlığa son derece zararlı olan alışkanlıkların sıklıkla tüketilmesi faranjitin her iki türü için de risk faktörü oluşturmaktadır. Özellikle enfeksiyonlu lenf bezlerinin oluşumunda bu iki alışkanlığın etkileri çok fazladır.



2- Diş eti çekilmeleri: Periodontoloji alanına giren diş eti çekilmeleri birçok hastalığa doğrudan sebebiyet vermektedir. Bu hastalıkların başında ise akut faranjit geliyor. Zamanında müdahale edilmezse diş etlerinden yayılan iltihap boğaz ve boyun bölgesine sıçrayabilir.



3- Kirli hava: Kirli havanın yanı sıra aşırı kuru havalarda dışarıda olmak faranjite neden olmaktadır. Böyle havaların olduğu ortamlarda bol bol sıvı tüketilerek boğaz bölgesinin kuru kalmamasına özen gösterilmelidir.



Faranjite Ne İyi Gelir?



1- Su buharı: Su kaynatılarak buharını burun ve ağız yoluyla çekmek, faranjitin olumsuz etkilerini aşağı seviyelere çeker. Buhar çekerken bir battaniye ya da pike yardımıyla örtünmek çok daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.



2- Gargara: Limon suyu ve demlenmiş ada çayı ile gargara yapmak hem diş eti çekilmesine hem de faranjite iyi gelmektedir. Günde bir ya da iki kere gargara yapılabilir.



3- Nane: Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen nane, çiğnendiği takdirde faranjit hastalığına da iyi gelmektedir.