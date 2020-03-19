Evde sporu kolaylaştıran Direnç bandı veya pilates bandı olarak bilinen direnç lastiği nedir?

Pilates bandı sertlik dereceleri renkleriyle ilişkilendirilmiştir. Elastikiyeti güçlü kauçuk malzemeden üretimi sağlanan pilates bandı rengine göre çeşitlenir ve direnç gösterebilme özelliğine sahiptir. Sarı ve tonlarında bulunan bandlar hafif direnç gösterebilirken, yeşil ve kırmızı renkler biraz daha fazla, mavi gibi giderek koyulaşan renkleri yüksek ve nihayet siyah renkleri ise en yüksek direnç seviyesine sahiptir. Direnç bandları ayrı ayrı veya birleştirerek de kullanılabilirler.

Standing Leg Abduction, Standing Hamstrings Curls ve bunun gibi bazı egzersiz hareketleri yapabilmek için, iki ucu kapalı dairesel banda sahip olmalısınız. Bunun için ya açık bandı düğümlemek yada loop pilates bandı sahibi olmalısınız. Boyutlar 25 ila 30cm arasındadır. Ancak bacak egzersizleri için 25cm. oldukça dar bir genişliktir. 30cm'lik boyut spor aktiviteleri için önerilen boyuttur.

Pilates bandı ne işe yarar? Hangi egzersizler yapılabilir?

Bir antrenman programından beklenilen etkiyi alabilmek ve platoyu aşabilmek adına çalışmalarımızın çeşitlendirilmeye tabii tutulması esastır. Nasıl? Makineler ve serbest ağırlık olan barbelllar, dumbbelllar ve tabii ki pilates bandı kullanarak. Bunun nedeni aslında basittir. Vücudumuz akıllı ve değişkenlere göre uyum sağlayabilen bir yapıdadır. Aynı egzersizleri devamlı yaparak vücudumuz gelişme gösteremez.

Sporcular için direnç antrenmanlarınızın herhangi bir evresinde, örneğin chest press, shoulder press, triceps extension, biceps curls ve hatta squatlarda bile, ağır kiloların altına girmeye gerek duymadan dengeleyici kaslarınızı hissederek çalıştırabilir. Bantlar başlangıç ve bitiş noktaları belli olan makinelere göre daha özgür ve daha büyük hareket alanı sağlarlar. Bu size, hareketin tüm yönlerinde direnç yaratmanızı sağlar. Aynı zamanda ağırlıkla çalışılan egzersizlere göre hareketlerinizin açılarını ayarlamanıza ve kontrolü ele almanızı sağlar.

Pilates bandı nasıl seçilir?

Pilates bantlarını seçerken özellikle kaliteli ürünlere odaklanmanızı öneriyoruz. Satın almadan önce yırtık veya delikler olup olmadığını kontrol etmenizde, daha sonra sakatlanmalara fırsat vermemek adına fayda var. Tüm egzersizleri yapabilmek adına, kapalı ve açık tipte olan ve tüm sertlik derecelerine sahip olmanızda, yine tüm egzersizleri tamamlayabilmek için kapı aparatına sahip olmalısınız.

DİRENÇ BANDI GERME VE HAREKETLİLİK ÇALIŞMASI

Direnç bandı ile oluşturduğunuz farklı şiddetteki antrenmanlar sizi formda ve dinamik hissettirebilir. Bu egzersiz türünde yapacağınız antrenmanlar dengenizi, gücünüzü ve istediğiniz sıkılığı size verecektir. Direnç bandı ile antrenman yaparken ellerinizi çok sık kullanırsınız. Sadece bir direnç bandını bileğinizin etrafına dolayıp, bir çok farklı hareket kalıbını meydana getirebilirsiniz. Bu daha fazla hareket çeşitliliği anlamına gelir.

Çoğu insan direnç bandının vermiş olduğu bu çeşitlilikle daha dengeli bir vücut yapısına sahip olmuştur. Bunun nedenlerinden sadece bir kaçından bahsedelim. Bir direnç bandı, sizin esnekliğinizi, patlayıcı kuvvetinizi ve vücut postürünüzü ileri seviyelere taşıyabilir.

Açma germe sırasında size yardımcı olacak direnç bantlarını kullanmanın sınırsız yolları vardır. İşte bunlardan bir kaçı.

BANDED LAT STRETCH

BAND SUPPORTED LEG LOWERİNG

BAND PULL-APARTS

MİNİ-BAND LATERAL WALKS