Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? Virüslere karşı evde el dezenfektanı tarifi

Çin’den gelen Corona Virüs salgını pek çok ülkede ölümlere yol açtı. Virüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar bakterilerden korunma yollarını araştırmaya başladı. En önemli korunma yolunun el yıkama olduğu vurgulanırken, bu sıralar kimseyle tokalaşmamak konusunda da vurgu yapılıyor. Diğer yandan antibakteriyel ürünlerin fiyatında artış görülüyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında ‘evde el dezenfektanı nasıl yapılır?’ sorusu yer alıyor. Aktardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz antibakteriyel el dezenfektanı tariflerini sizler için derledik.

Evde el dezenfektanı tarifleri

Zararsız ama etkili bir temizleyici boraks



- 1 tatlı kaşığı boraks

- 2 çorba kaşığı beyaz sirke

- 2 bardak sıcak su

- ½ çay kaşığı lavanta yağı

- 3 damla çay ağacı yağı

Hepsini bir kaba koyup toz yapıda olanları eriyinceye kadar karıştırın. Püskürtmeli bir şişede uzun süre saklayabilirsiniz. Cam yüzeyler hariç temizlenmek istenen yerlere püskürtülüp arkasından kağıt havluyla kurulamak yeterli. Diğer havlular bakteri üretmesi bakımından virüse yol açabilmektedir.

Evde antibakteriyel jel tarifi

- 2 kaşığı doğal aloe vera jel

- 20 damla limon yağı

- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

- 10 okaliptus yağı

- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine tüm yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini uzun süre uygulamak, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! Dilerseniz küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyabilir veya evde saklayabilirsiniz.

Ev yapımı dezenfektan spreyi

Dezenfektan için gerekli olan malzemeler

- 2/3 fincan yüksek dayanıklı votka

-1/2 su bardağı beyaz damıtılmış sirke

- 3/4 fincan damıtılmış su

- 30-40 damla çay ağacı esans yağı

- 30-40 damla Limon özü yağı

- Sprey şişesi

Şişeye votka, sirke ve suyu dökün. Tüm yağları ekleyin. Tüm maddeleri şişeye yerleştirdikten sonra ağzını kapatın ve iyice çalkalayın. Önce dezenfekte edilecek alanı silin ardından spreyi sıkın ve yeniden silip kurutun. Her kullanımdan önce şişeyi sallamayı unutmayın.

Ellerimizi yıkarken nelere dikkat etmeliyiz?



1- El yıkama öncesinde ellerdeki yüzük-saat gibi aksesuarlar çıkarılır.

2- Akmakta olan su altında eller ıslatılır.

3- Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur.

4- Eller su altında iyice durulanır.

5- Eller bileklerden başlayarak kağıt havlu ile kurulanır.

6- Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır.



Not: Evde kullanılan havlular bakteri üremesine yol açmaktadır. Kağıt havlu kullanımına özen gösterin.