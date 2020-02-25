Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır

Endoskopi ağız yoluyla giriş yapılarak; yemek borusunun, midenin ve 12 parmak bağırsağının incelenme işlemi olarak tabir edilebilir. Çok zor olmayan ve kolay yollarla yapılan bir yöntemdir. İşte, endoskopi hakkında merak edilenler…

Endoskopi Nedir?

Endoskopi normal koşullarda gerçekleştirildiği sürece, hasta endoskopiyi herhangi bir şekilde algılamaz veya hissetmez. Zira endoskopi belli bir sedasyon altında gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda uzman doktor tarafından mide ayrıntılı biçimde incelemeye alınır. Ayrıca şüpheli görüldüğü durumlarda biyopsi alım işlemi yapılabilmektedir.

Mide rahatsızlıkları konusunda eğer hasta medikal tedavi yöntemlerine cevap vermiyorsa, bu durumda endoskopi yöntemine başvurulur. Bir tarama yöntemi olarak öne çıkan endoskopi, yaşanabilecek olası durumlar için detaylı inceleme imkanı sağlar. Özellikle 12 parmak bağırsağı, mide ve yemek borusundan şüphelenilen hastalar için mutlaka endoskopi yöntemine başvurulmaktadır. Belli başlı belirti ve rahatsızlıklar endoskopiyi mecburi hale getirir.

- Ağza acı su gelme şikayeti,

- Midede yanma şikayetleri,

- Mide ekşimesi,

- Yutkunma zorluğu,

- Yemeklerden sonra hazımsızlık,

- Kanama şüphesi,

Özellikle 40 veya 45 yaş civarında olan kişiler için endoskopi büyük öneme sahiptir. Eğer hastalar bu yaşın üzerinde ise mutlaka endoskopi uzman doktorlar bünyesinde ele alınır.

Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskopi uç kısmında kamera bulunan, parmak kadar uzunluğu olan cihaz üzerinden gerçekleşmektedir. Halk tabiriyle hortum şeklinde olan bu cihaz ağız yoluyla 12 parmak bağırsağı, mide ve yemek borusunun kontrolü için kullanılır.

Uzman doktorlar tarafından ele alınan bu yöntem, yaşanabilecek olası durumların net olarak teşhis edilmesine fırsat verir. Ayrıca endoskopi yöntemi yapılması için illa herhangi bir sebep olması gerekmiyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri kişiler mutlaka endoskopi yöntemini yaptırmalıdır.

Japonya gibi farklı ülkelerde özellikle 65 yaş ve üzeri hastalar için endoskopi mecburidir. Mide kanseri riski nedeniyle mutlaka gerçekleştirilir. Midenin üst bölümünde yemekten sonra oluşan şikayetler ile kendini gösteren rahatsızlıklar konusunda, mutlaka bir doktora görünmek ve endoskopi yaptırmak önemlidir.