Endokrinoloji Nedir? Endokrinoloji Ne Demek? Endokrinoloji Bölümü Neye Ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Endokrin sistem içerisinde yer alan salgı bezleri; Tiroid, hipofiz, hipotalamus, pankreas, paratiroid, yumurtalıklar ve böbreküstü bezleridir. Bu sistemleri inceleyen bilime Endokrinoloji, kişiye ise Endokrinolog denir.

Endokrinoloji Nedir?

Vücudumuzda iç salgı bezlerinin yer aldığı sistemlere endokrin sistem denir. İç salgı bezleri, hormonların üretildiği ve salgılandığı organlardır. Endokrin sistemde meydana gelen bozuklukları inceleyen bilim dalına da endokrinoloji denmektedir.

Endokrinoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Endokrinologlar vücudumuzdaki endokrin sistemde meydana gelen bozukluk ve hasarları inceler. Bu bozukluklara tanı koyar ve tedavi süreci ile ilgilenir. Endokrin sistem bozukluklarının meydana getirmiş olduğu hastalıklar;

- Diyabet

- Metabolik Aksaklıklar

- Tiroid Hastalıkları

- Menopoz

- Osteoporoz

- Yağ Metabolizması ile İlgili Olan Hastalıklar

- Hipertansiyon

- Kısırlık (İnfertilite)

- Boy Kısalığı (Büyüme Geriliği)

- Obezite (Şişmanlık)

- Salgı Bezi Tümörleri



Vücutta meydana gelen hasarların tespiti için Endokrinologlar test isteyebilirler. Bu testler sonucunda tanı koyulur ve tedavi süreci başlatılır.

En Sık Gözlemlenen Endokrin Hastalıkları

Diyabet: Bu hastalığa sahip olan kişilerin kanlarında fazla seviyede şeker mevcuttur. Günümüzde yapılan son çalışmalarda kan içerisindeki mevcut şekerin kontrolü diyabet hastalığının vücutta yol açabileceği çoğu ciddi problemleri önlemeye yardımcı olacağını kanıtlamıştır. Ciddi sayılmış olan bu problemler kandaki şeker miktarının artışıyla vücutta bazı organlara daha fazla etki etmesiyle oluşur. Gözler, sinirler ve böbreklerle alakalıdır.

Kan şekeri düzeyi ayarlanmamış olan hastalarda diyabet, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabet görülme riski yüksektir. Endokrinologlar bu problemlerin önüne geçmek için çalışır ve hastalarını düzenli olarak kontrol ederler.

Kemik Hastalıkları: Kemik erimesi büyüklerde osteomalazi ve osteoporoz, çocuklarda raşitizm adı verilen rahatsızlıklar endokrin sistem bozukluğunun sebep olduğu hastalıklardır. Kemik yapısına katılan bazı hormonların koruyucu, bazılarının ise bozucu etkisi olduğu bilinmektedir. Hormon dengesi bozulduğu zaman kemik yapılar kalsiyum kaybeder ve gittikçe zayıflamaya başlar. Riskli bir hastalıktır.

Tiroid: Tiroid bozukluğu yaşayan hastalar genellikle enerji ile ilgisi sıkıntı yaşarlar. Kilo kontrolü sorunları, kaslarda meydana gelen sertlikler, duyu organlarında bozukluklar, sıcak ve soğuk ortamlara karşı tolerans bozuklukları yaşayabilirler. Tiroid hormonunun fazla çalışması ya da az çalışması sebebiyle bu tarz hastalıklar meydana gelebilmektedir. İlaç tedavisi ile hormon dengesi sağlanır.

Kısırlık (Üreme): Dünya genelinde yapılan araştırmalarda her on çiftten bir tanesi çocuk sahibi olamamaktadır. Endokrin sistem çalışmaları sayesinde bu oran azalmıştır. Endokrinologlar bu hastalığa sahip kişilerde bir dizi testten sonra hormon tedavi gerektiren hastaları tespit eder ve gereken hastalara hormon tedavisi uygular.

Obezite (Şişmanlık): Endokrinologların bir diğer araştırdıkları hastalıklar da şişmanlıktır. Obezite sorunu yaşayan kişilerin hormonal ve metabolik bozuklukları olabilmektedir. Obez olan kişilerde fazla miktarlarda yağ oranı var demektir. Tiroid, hipofiz, adrenal bozuklukları (fazla çalışmaları ya da az çalışmaları) obeziteye neden olabilmektedir. Endokrinologlar bu hormon dengelerinin dışında genetik problemleri ve insülin dirençlerini de inceler. Bu incelemeler sonucunda tedavi sürecini başlatırlar.

Hipofiz Bezi: Hipofiz bezi vücudumuzun ana salgı bezidir. Vücuttaki bütün salgı bezlerinin kontrolünü hipofiz bezi yapmaktadır. Hipofiz bezi bazı önem arz eden hormonların üretimini gerçekleştirir. Hipofiz hormonlarının seviyesinin azlığı ya da çokluğu aşırı kısa boy – aşırı uzun boy, şişmanlık – aşırı zayıflık gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarla endokrinologlar ilgilenir. Cerrahi müdahale gerektiren hastaları da ilgili birimlere yönlendirirler.