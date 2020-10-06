’Emzirme Haftası’nda anne sütünün önemine dikkat çektiler

SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, ’Emzirme Haftası’ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla anne sütünün önemini anlattı. Anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Elif Ünver Korgalı, şunları söyledi:

Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık kuruluşları her bebeğin ister prematüre ister term ister sağlıklı ister hastalıklı dünyaya gelsin; tüm bebeklerin ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Çünkü biliyoruz ki anne sütü, bebeğin büyüme ve gelişmesi için gereken tüm besin öğelerini içinde eksiksiz bir şekilde barındırıyor. Genellikle biz anne sütünü tam alamayan ya da sıkıntı yaşayan anne ve bebekleri polikliniğimizde karşılıyoruz. Bu bebekleri ve Annelerin bebeklerini emzirmelerini gözlemliyoruz, sıkıntı neredeyse bunu çözmek için poliklinikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerekirse bu bebekleri her gün polikliniğimize çağırarak emzirme konusunda anneye ve bebeğe eğitim vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hiç emmeyen bebeklerimizin sadece anne sütüyle evlerine gittiğini biliyoruz. O yüzden sadece şunu belirtmek istiyorum. Annelerimiz yalnız değiller. Emzirme sorunu yaşıyorlarsa lütfen bizlere ulaşsınlar ve biz onlara elimizden gelen bütün desteği sağlayalım. Çünkü anneler eve gittikleri zaman bebekle baş başa kalıyorlar ve çok yalnız hissediyorlar, desteksiz hissediyorlar ve kime başvuracaklarını bilmiyorlar. Biz bu konuda her zaman onlara yardıma hazırız. Bir ekip olarak Üniversitemizin Çocuk Polikliniği’nde çalışıyoruz. En kısa zamanda da inşallah Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nın şemsiyesi altında Emzirme Polikliniği açarak daha resmi bir şekilde bu işlerimizi devam ettirmek istiyoruz ve annelerimize diyoruz ki ’Bizi bulun, anne sütü her bebeğin hakkıdır’."

’BEBEKLER İÇİN EN ÖZEL GIDA’

Öğretim üyesi Dr. Ayça Kömürlüoğlu ise anne sütünün, bebeklerin beslenmesi için en ideal ve en özel gıda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir bebeğin ihtiyacı olan bütün takviyeler anne sütünün içerisinde mevcut. Anne ile bebeği birbirine bağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Sadece beslenme değil. Elbette bebeğin psikososyal gelişimi, anne bebek bağlanması, bebeğin bağışıklığı, ekonomik faktörler, anne yararına faktörler; bunların hepsi bizim emzirme olayımızın içerisinde. Bebeği hastalıklardan koruyor anne sütü. İshalli hastalıklar, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu hastalıkları gibi. Bu hastalıkları daha az görüyoruz anne sütü ile beslenen bebeklerde. Bebeğin duyusal ve bilişsel gelişimini, zeka gelişimini olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bunun dışında anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğunu, alerjik hastalıklara daha az yakalandıklarını, ilerleyen yaşlarında obezite, diyabet gibi hastalıklara daha az yakalandıklarını biliyoruz. Aynı şekilde anne için de olumlu faktörler söz konusu. Yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi kanserleri emziren kadınlarda daha az gördüğümüzü biliyoruz. İlk 6 ay sadece anne sütü yeterli. Sonrasında da en az 2 yaşına kadar tamamlayıcı beslenme ile beraber anne sütüyle beslenmeyi mutlaka öneriyoruz."

’KANGURU YÖNTEMİNİ UYGULUYORUZ’

Öğretim üyesi Dr. Gaffari Tunç ise Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde 2 yıldır hizmet verdiklerini söyleyerek, Burada doğan bebeklerimizi ve hastane dışında doğan bebekleri servise almaktayız. Ayrıca prematüre doğan bebekleri serviste takip ediyoruz. Bu bebekleri servise aldıktan sonra özellikle anneyle bebek ile ilişkilerini sıkı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bebeklerimiz hasta bebekler de olsa prematüre bebekler de olsa bunların anneleriyle mutlaka iyi bir etkileşim içerisinde olması ve ileriye yönelik beslenmelerini düzenlemek için bu şart. Biz de burada kanguru yöntemi ile bu bebeklerimize anne ile ilgili etkili bir şekilde iletişimlerini sağlayıp emmelerini ve anne sütü almalarını mutlaka sağlıyoruz. Ayrıca her gün annelerin bebeklerini görmeleri, sütünün artırılması için birçok şeyi burada uyguluyoruz ve bebeklerimizin en az 2 yaşına kadar anne sütü almalarını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.