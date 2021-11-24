El kuruluğuna ne iyi gelir, neden olur? El kuruluğuna ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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El kuruluğu için bitkisel çözümler vardır. Bu bitkisel çözüm tedavi seçeneklerini tercih ederek el kuruluğu şikayetlerinden kurtulabilirsiniz. El kuruluğu pek çok kişinin yaşamış olduğu bir durumdur. Özellikle ev işleri ile fazla uğraşan kadınlarda el kuruluğu şikayetleri ortaya çıkabilir.

El Kuruluğuna Ne İyi Gelir?

1) Zeytinyağı

Her derde deva olarak tercih edilen bitkisel ürünler arasında yer alan zeytinyağı el kuruluğuna da oldukça iyi gelmektedir. El kuruluğu için tercih edebileceğiniz zeytinyağı doğal bir antioksidan özelliği olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda sağlıklı yağ asit içeriği olduğu bilinmektedir. Zeytinyağı cildi daha da yumuşak hale getirir ve elin ihtiyaç duyduğu nemi vermektedir. Günde 5 ila 10 dakika olacak şekilde elinizi ve cildinizi zeytinyağına bulayabilirsiniz. Bu şekilde ellere de zeytinyağı ile birlikte masaj yapın. Kısa süre içerisinde zeytinyağının göstermiş olduğu etki ile birlikte el kuruluğu gibi şikayetleri yaşamayacaksınız.

2) Muz

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El kuruluğu için yine tercih edebileceğiniz bir diğer bitkisel tedavi ise muzdur. Olgun bir muz tam anlamı ile nemlendirici özelliği ile bilinmektedir. Bundan dolayı kuru ve sert ciltler için oldukça fazla tercih edilmektedir. Muz ciltler için benzersiz bir etkiye sahiptir. Bundan dolayı küçük muz parçalarını önce püre haline getirin daha sonra çatalla birlikte iyice ezin. Püre haline geldikten sonra ellerinizin üstüne ve avuçlarınıza uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık olarak 30 dakika gibi kısa süre içerisinde muzun etkisini hissedeceksiniz.

3) Limon Suyu

Cilt kuruluğunu alan bir diğer şey ise limon suyudur. Limon suyu ellerin pürüzsüz bir şekilde olmasını sağlar. Aynı zamanda cildi onarır ve besler. Limon suyu tam anlamı ile bir C vitamini deposudur. Cildin daha iyi görünmesini sağlayan limon suyu birçok kişi tarafından tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda limon suyunu isteğe bağlı olarak bal ve karbonat ile birlikte karıştırabilirsiniz. Bu şekilde ellere masaj yaparak yaklaşık olarak 5 dakika gibi kısa sürede bekleyerek ellerinizi yıkayabilirsiniz. Limon suyu ile birlikte cildiniz daha da güzelleşecek ve el kuruluğu gibi şikayetlerinizden arınacaksınız.

Neden Olur?

1) Soğuk Hava

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El kuruluğunun başlıca sebepleri arasında soğuk hava gelmektedir. Cilt için soğuk hava olumsuz faktörler oluşturabilir. Bundan dolayı soğuk hava cildin hızlı bir şekilde kurumasını sağlar. El kuruluğu yaşamamak için cildi mutlaka soğuk havadan uzak tutmak gerekir.

2) Kimyasal Maddeler

Özellikle kadınlar ev işlerinde pek çok kimyasal madde kullanmaktadır. Bunun sonucunda da kimyasal maddenin temasında cilt hastalıkları ve cilt kurulukları ortaya çıkabilmektedir. El kuruluğu bundan dolayı bayanlarda daha fazla ortaya çıkabilir.

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El Kuruluğuna Ne Yapmak Gerekir?

El kuruluğu şikayeti yaşayan kişiler mutlaka nemlendirici kullanması gerekir. Eczanelerden kolaylıkla temin edilebilen nemlendiriciler ile birlikte gün içerisinde ellerinize sürebilirsiniz. Bu şekilde el kuruluğunun önüne geçmek mümkündür.

Nasıl Geçer?

Bitkisel olarak sunulan tedavi seçeneklerini uygulayarak el kuruluğunu geçirebilirsiniz. Özellikle hidrokortizon içeren kremler kullanmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Bu kremler kuru ciltler için üretilmiştir ve son derecede etkilidir. Uzman dermatologlar tarafından da önerilen bu kremler cilt sağlığı açısından önemlidir.