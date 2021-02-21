El gençleştirme

Eller, boyun ve dekolte bölgesi vücudumuzun gizlice ve sinsice yaşlanan bölgelerindendir. Yüzünüze gösterdiğiniz önemi el ve boynunuza da gösterin. Yoksa elleriniz sizi ve yaşınızı ele verecektir. İhmal edilen eller, genç görünen yüzü unutturup gerçek yaşı ortaya çıkartabiliyor.

Yaşla birlikte kolajen azalması el bağ dokusunun da incelmesine sebep olur, cildin kalitesi azalır damarlanma belirginleşir, buruşuk bir görüntü ve lekelenmeler göze çarpar. Deri altı yağ dokunun azalması, cildin esnekliğinin azalması, cilt altındaki tendon ve damarların daha görünür hale gelmesiyle eller daha yaşlı ve yıpranmış görünür.

EL GENÇLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Aslında yüz için uygulanan tüm yüz gençleştirme yöntemleri el cildinde de uygulanabilmektedir. Eller dış ortamla en sık temas eden ve yıpranan bölgeler olduğu için gençleştirme yöntemlerini daha sık uygulamak gerekebilir.

CİLT YENİLEME

Özellikle cildin nem kapasitesini artırmak için nem verme özelliği su tutma kapasitesi yüksek olan hyalüronik asit içerikli mezoterapiler uygulanabilmektedir. İncelen bağ dokusu cildin buruşması, kuruması ve yıpranmasına neden olur.

Özellikle bağ dokuyu uyarıcı vitamin, mineraller, aminoasitler ile zenginleştirilmiş bu içerikler cildin kaybettiklerini geri kazandırmayı hedefler.

Cilt kalitesini artırmak için yine yenileyici ve tamir kapasitesini yükseltmek için PRP çok sık tercih edilir. PRP uygulamalarında; hastanın kendisinden alınan kan içerisinden büyüme faktörleri çıkartılıp saflaştırılır ve deri altına enjekte edilir.

Radyofrekans ile veya enjeksiyonla uygulanan PRP cilt altı dokuyu ve deriyi çok hızlı yeniler ve dokuların kendisini yenilemesini sağlar, nemlendirir ve lekelerin artmasını önler.

Meyve asitleri kullanılarak yapılan kimyasal peeling’ler de cilt yüzeyini yenilemek ve lekeleri azaltmak için tercih edilen uzun yıllardır güvenle kullanılan yöntemlerdendir.

EL DOLGUSU

Yaşla birlikte incelen cilt ve cilt altı yağ dokunun azalması, cildin esnekliğinin azalması deri altındaki damarların daha belirginleşmesine ve buruşuk görüntüye neden olur. El için özel uygulanan dolgu maddeleri ise işte bu görüntüyü dakikalar içinde geri çevirir.

Yeni nesil hacimlendirici dolgular ve el için FDA onayı olan mineral dolgu çok doğal sonuçlar vermekte ve cildi yapılandırmakta kolajen sentezini uyararak doğal gençleşmeyi sağlamaktadır.

Özellikle kemiksi ve damarsı yapıların kamuflajı ve buruşuk el görüntüsünün azaltılması amacıyla sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

LAZERLE YENİLEME

Enerji bazlı sistemler cilt yüzeyinde oluşan lekelenmeler, pürüzlenmeler, kolajen azalmasına bağlı buruşuk görüntüler için sıklıkla tercih edilir. BBL forever young uygulamasıyla ellerdeki güneş ve yaşlılık lekeleri tedavi edilirken diğer yandan cilt DNA’sı da onarılarak cilt kalitesi artırılıyor. Yine thulium lazer ile cilt yüzeyindeki lekeler azaltılır ve cilt yenileme hızlandırılır.

El gençleştirmede en etkili yöntem kombine tedavilerdir ve bu tedaviler kişiye özel cilt tipine göre planlanmalıdır.

Peki bunun dışında günlük rutinimizde ellerimize nasıl davranmalıyız işte ipuçları:

KORUMALI HİJYEN: Elleri sürekli yıkamak ve temizlik malzemeleri içinde kullanılan kimyasallara maruz kalmak ellerin kurumasına ve cildin hasarlanmasına yol açar. Bunu önlemek için temizlik yaparken koruyucu eldiven kullanmaya özen gösterin. Islak mendilleri çok sık kullanmayın. Bulaşıcı hastalıklar ve bakterilerden korunmanın en kolay yolu ellerin yıkanmasıdır. Dezenfektan veya kolonya yerine su ve sabun kullanımı daha doğru olacaktır.

DOĞRU NEMLENDİRİCİ SEÇİMİ: Yıkanan ellerinize günde en az 3 kez nemlendirici sürüp kurumayı önleyebilirsiniz. Özellikle kış aylarında yağ bazlı kremler ellerin nemlendirilmesinde daha uygundur. Cildin daha canlı görünmesi için meyve asitleri ve vitamin içerikli nemlendiricileri de deneyebilirsiniz. Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendiriniz. Özellikle gece yatarken ellerinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyiniz.

GÜNEŞTEN KORUMA ÖNEMLİ: Yaz kış yüzünüze sürdüğünüz güneş koruyucunuzdan mutlaka ellerinize ve boyun bölgenize de tatbik ediniz. Çünkü güneş zaman içerisinde DNA hasarı yaparak ciltte kırışıklık, matlık ve lekelenmeye yol açar. Aslında herkesin yaşlılık lekesi diye bildiği el sırtındaki lekelenmeler yıllar içerisinde güneşin birikici etkisi ile ortaya çıkan foto hasarlanmanın sonucudur.