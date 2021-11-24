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El bilek burkulmasına ne iyi gelir? El bilek burkulmasına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#El Bilek Burkulmasına Ne İyi Gelir?#Sağlık#Tedavi
El bilek burkulmasına ne iyi gelir El bilek burkulmasına ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Gündelik hayatta yaralanmalar sonucunda el bilek burkulması yaşanmaktadır. El bilek burkulmasına iyi gelen pek çok bitkisel yöntem bulunmaktadır. El bilek bulak burkulması çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Son günlerde el bilek burkulması ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Peki, el bilek burkulmasına ne iyi gelir? El bilek burkulmasına ne yapmak gerekir? El bilek burkulması nasıl hızlı iyileşir tüm detayları ile derledik.

 

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El bilek burkulması tendonlardan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle basketbol sporcularının sıklıkla yaşamış olduğu bir durumdur.

El Bilek Burkulmasına Ne İyi Gelir?

1) Bandaj Sarılması

Bandaj sarılarak el bilek burkulmasına oldukça iyi gelinmektedir. El bileklerinde ortaya çıkan ağrıların da azaltılması için bandaj sarılması iyidir. Bandaj sarılırken dikkatli sarılması gerekir. Bandajı kan dolaşımını engelleyecek şekilde sarmamak bu noktada en önemli olan şeylerden bir tanesidir. El bileklerinin daha da rahat olacak şekilde sarılması ve kan dolaşımının daha hızlı olması için bandaj sarılması gerekir. Bandaj sarıldıktan sonra el bilek burkulması da iyileşmektedir.

2) Buz Uygulaması

El bilek ağrılarında burkulmalar için buz uygulaması yapılmaktadır. Buz uygulaması el bileğinde ortaya çıkan şişlikleri de geçirmektedir. Günde 2 defa 15 dakikalık olarak buz uygulamasını yapmanız tavsiye edilmektedir. Buz uygulaması şişlikten kaynaklı olan ağrıları da hafifletir. Hızlı bir şekilde el bilek burkulmasını geçirmektedir.

3) Ağrı Kesici Kremler

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El bilek burkulması için en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinin başında ağrı kesici kremler gelmektedir. Eczaneden hızlı bir şekilde temin edebileceğiniz ağrı kesici kremler ile birlikte günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Hem akşam hem de sabah ağrı kesici kremler ile birlikte elinize masaj yapabilirsiniz. Ağrı kesici kremler eşliğinde egzersizler de önerilir.

4) El Egzersizleri

El egzersizleri de yine el bilek burkulmasına oldukça iyi gelmektedir. El egzersizlerini günde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. El egzersizleri bilekten başlayarak yavaş yavaş yapılan egzersizlerdir. Doktor tavsiyesi ile birlikte el egzersizlerini uygulayarak el bilek burkulmasından kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

El Bilek Burkulmasına Ne Yapmak Gerekir?

1) Tenis Topu Sıkmak

El bilek burkulması için tenis topu sıkabilirsiniz. Çok fazla zorlanmadan tenis topu sıkabilirsiniz. Tenis topu sıkmak el bilek ağrılarını hafifletmektedir. Tenis topunu sıkmak bölgesel ağrıları geçirmektedir. Aynı zamanda tenis topu sıkarak bilekteki kan dolaşımını arttırabilirsiniz.

2) Zeytinyağı

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Zeytinyağı ile birlikte bulunan bölgeyi ovalamak da son derecede önemlidir. Zeytinyağı ile el bileği olan bölgeyi masaj yapabilirsiniz. Zeytinyağı hem kan akışını hızlandıracak hem de daha hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlayacaktır. Zeytinyağı pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bundan dolayı el bilek burkulması yaşayan kişilere ilk önerilen tedavi yöntemlerinin başında zeytinyağı gelmektedir. Zeytinyağını dilerseniz bir poşet yardımı ile de birlikte sarabilirsiniz.

Nasıl Geçer?

El bilek burkulması yaşadığınız zaman el bileğiniz incinebilir. Bundan kaynaklı olarak el bileği bölgesinde ağrı ve sızı meydana gelebilir. Burkulmaya bağlı olarak şişlik te söz konusudur. Bu tip durumlarda el bileğini hareket ettirmeden buz tedavisi uygulamak gerekir. Buz tedavisi burkulan bölgenin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlar. Aynı zamanda buz tedavisi ile birlikte burkulan bölge uyuşur. Bu şekilde el bileğinde yer alan ağrı da hafiflemiş olur. Buz tedavisi bilinen klasik tedavilerde bir tanesi olup oldukça etkili olan bir tedavi yöntemidir. Buz tedavisi pek çok uzman ortopedi doktorları tarafından da önerilmektedir. Buz bölgenin ağrılarının geçirilmesine yardımcı olan bir tedavidir.

 

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