Egzama neden olur ve nasıl geçer? egzamaya ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Egzama cilt üzerinde kızartı ve kaşıntılar ile kendisini gösteren bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla görülen kızarıklıkların içerisinde su dolu kabarcıklar vardır. El ve kol bölgelerinde daha sık rastlanır. Bazen kronikleşen bu hastalık, çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Egzamanın iyileşmesi için öncelikle nedeninin tespit edilmesi yerinde olacaktır.



Egzamanın Sebebi Nedir?



Egzama, genellikle alerjik nedenlere bağlıdır. Vücudun bazı maddelere karşı gösterdiği alerjik tepki, ciltte kızarıklık ve kaşıntıyla ortaya çıkar. Egzamaya neden olan maddeler

- Bazı yiyecek ve içecekler

- Kremler

- Parfümler

- Cilt bakım ürünleri

- Kozmetik ürünleri

- Böceklere karşı görülen alerjik reaksiyon

- Toz

- Polenler ve bitkilerdir. Aynı zamanda bazı ilaçlara karşı da alerji oluşabilir. Uzun süre bazı kimyasal maddelere maruz kalmak da egzama nedenidir. Egzamaya neden olan durumun tespiti, hastalığın iyileşmesinde önemli fayda sağlar.



Egzama İyileşir mi?



Egzama çoğunlukla inatçı bir rahatsızlıktır. Ve bazen kronik hale gelebilir. Egzamanın iyileşmesi için hastanın bazı tetkiklerden geçirilmesi esastır. Egzamaya sebep olan maddenin tespit edilmesi ve hastanın bundan uzak kalması iyileşmenin ilk adımı olacaktır.



Egzama bazen kalıtsal özelliklere sahip olabilir. Ailede görülen egzama öyküsü, çocuklarda da meydana gelir. Böyle durumlarda özenli bir bakım gerekmektedir. Hastanın egzamalı bölgeleri temiz ve kuru tutması fayda sağlar. Hekimler tarafından uygun görülen merhemlerin egzamaları bölgelere düzenli olarak tatbikiyle iyileşme sağlanır. Egzama, dikkatli olunduğu sürece kontrol altına alınabilen bir rahatsızlıktır.



Egzama Nasıl İyileşir?



Egzamanın iyileşebilmesi için bir dermatolog kontrolünde bulunmak esastır. Kulaktan dolma bilgilerle uygulanan yöntemler, cildin daha da tahriş olmasına neden olabilir. Bu nedenle öncelikle hekim kontrolüne başvurmak, egzamanın iyileşmesi adına değer taşır. Egzama için

- Kortizon içeren merhemler

- Stereoit krem ve merhemler

- Nemlendirici kremler

- Kaşıntıyı rahatlatan ilaçlı bandajlar kullanılabilir.



Aynı zamanda bu uygulamalar belli sürelerde yapılmalıdır. Uzun süre kortizon veya steroid içeren kremlerin kullanılması ciltte incelmeye neden olabilir. İlaçların kullanım süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Hekimlerin uygun bulmadığı ilaçların kullanımına başvurulmamalıdır.



Egzama Türleri Nelerdir?



Egzama, oluşum bölgesine göre türleri olan bir rahatsızlıktır. Egzamanın iyileşme sürecinde türünün bilinmesi de önem taşımaktadır. Buna göre en yaygın egzama çeşitleri şöyledir:

- Dishidrotik Egzama: Parmak ve parmak aralarında görülen egzama türüdür.

- İrritan Kontakt Egzama: Bu tür egzama genelde yüzde meydana gelir. Ve ellerde de görülebilir.

- Alerjik Kontakt Egzama: Bir alerjen sebebiyle oluşan bu egzama türü ayaklar ve ellerde sıkça karşılaşılmaktadır. Bu türün yüzde görülmesi de mümkündür.

- Seboreik Egzama: Bu tür egzama saç derisinde meydana gelmektedir. El ve yüzde de oluşabilir.

- Atopik Egzama: Bebek ve çocuklarda da görülebilen egzama türüdür. Bebek ve çocuklarda yüzde ve vücudun kıvrım bölgelerinde karşılaşılmaktadır. Yetişkinlerde ise vücudun tüm bölgelerinde rastlanılabilir.



Egzamaya İyi Gelen Uygulamalar Nelerdir?



Egzama hastaları öncelikle iyi bir beslenme düzeni edinmelidir. Aşırı şeker ve karbonhidrattan uzak kalmalıdır. Bununla birlikte egzamaya neden olan yiyecek ve içecekleri tercih etmemelidir. Baharatlı, aşırı yağlı gıdalar tüketmemelidir.



Bol su içmek, cildi temiz tutmak ve doktor tarafından reçete edilen ilaçları düzenli kullanmak gerekir. Ayrıca hekim tarafından sakıncalı bulunmadığı takdirde egzamalı bölge üzerine bazı bitkisel karışımlar uygulanabilir.

- Saf zeytin yağı

- Hindistan cevizi yağı

- Sarı kantaron yağı gibi bitkisel yağlar, bölgenin kurumasına engel olmaktadır.

Bunlara ek olarak,

- Doğal aloe vera jeli

- Ilık suda macun haline getirilen yulaf tozu

- Salatalık kabukları egzamalı bölgelere uygulanabilir.