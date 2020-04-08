E vitamini içeren besinler nelerdir? E vitamini nerelerde var?

E vitamini içeren besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. E vitamini hangi besinlerde var? Vitaminler vücut direncimizin artırılmasında önemli etkide bulunurlar. Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, vücut dokusunu serbest radikal hasarlarından korur ve sağlıklı yaşlanmada rol oynar.İşte günlük ihtiyaç yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg ve çocuklarda 3-10 mg arasında değişen E vitamini ile ilgili merak edilen soruların yanıtları…

E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Bitkisel yağlar, tahıl taneleri , yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerdir.

Ayçekirdeği, badem ve buğday tohumu yağı E vitamini içeren besinlerdir. Ayrıca E vitamini kuşkonmaz, keten tohumu yağı, kuru kayısı, fındık, fıstık, badem, ıspanak, brokoli, kivi gibi besinlerde yüksek oranda bulunuyor.

Günlük besinler içinde yeterli miktarda bulunduğundan yetersizlik belirtilerine insanlarda sıklıkla rastlanmamaktadır. Deney hayvanlarında E vitamini eksikliği kısırlığa, kalp ve diğer kaslarda yorgunluğa, karaciğer hastalıklarına, kırmızı kan hücrelerinin kolayca parçalanmasına neden olmaktadır. Aşırı alındığında zararlı etkisi görülmemiştir.

E VİTAMİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalır.

* Hücre zarının koruyucusudur (antioksidan) .

* Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, damar tıkanıklığını önler. (ateroskleroz)

* Erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı olarak anemi (kansızlık) oluşumunu engeller.