Dudak çatlaması neden olur? Dudak çatlamasına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Dudak çatlaması genellikle kadınlar ve çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Sanılanın aksine dudak çatlaması yaz aylarında görülme ihtimali çok daha fazladır. Çeşitli nedenlerden dolayı yetişkin erkeklerde görülme ihtimali de mevcuttur. Çeşitli önlemler alınarak dudak çatlamalarının önüne geçmek mümkündür. Dudakların aşırı miktarda çatlaması ise belli başlı hastalıkların habercisi olabilir. Kışın soğuk havalarda da dudak çatlaması yaşanması mümkündür.



Kışın Dudak Çatlaması



Bahar ve yaz mevsimlerinde dudak çatlaması yüzde elli oranında daha fazla görülür. Özellikle güneş ışınlarının dik bir açıyla dünyaya düştüğü öğle vakitlerinde dışarı çıkmak en büyük tetikleyicilerden biridir. Kasketli şapkalar kullanmak büyük oranda koruyucu oluyor. Güneşlenmeyi fazla uzun tutmak da belirtilen mevsimler nedenler arasında yer almaktadır.



Grip Dudak Çatlamasına Neden Olur mu?



Nezle ve grip gibi kış hastalıkları doğrudan doğruya dudakların çatlamasına neden oluyor. Bağışıklık sistemini zayıflatan bu rahatsızlıklar bir belirti ve sonuç olarak dudakları çatlatır. Bu dönemlerde bol bol su içilmeli. Su ihtiyacı başka sıvılarla karşılanmamalıdır. Özellikle sürekli terleyen hastalarda su kaybı had safhaya varır. Vücudun su ihtiyacını karşılamak, dudakların çok daha kısa süre içerisinde kendisini toparlamasına vesile olur.



Dudak Çatlamasının Nedenleri Nelerdir?



1- Dudakları sürekli ıslatmak: Dudakların kuru kalması kadar sürekli ıslatılması da dudak çatlamasına neden oluyor. Yüzünü sürekli olarak yıkayan kişiler yüzü ile birlikte dudaklarının da kuru kalmasını sağlamalıdır.



2- Kalitesiz ve ucuz ruj kullanmak: Piyasa içerisinde ucuz olduğu için tercih edilen ruj ve nemlendiriciler birçok zarar ihtiva etmektedir. Bu zararların başında dudakların yapısını bozmak ve çatlamalarına neden olmak geliyor. Bu tür ucuz ve kalitesiz ürünlerin kullanımına son verilmelidir.



3- Aşırı spor yapmak: Haftanın her günü spor yapmak ve ya da günde bir saati aşacak şekilde egzersiz yapmak vücudun direncini düşürür. Protein ve su kaybı ile birlikte çeşitli belirtiler sağlığın bozulduğuna işaret eder. Bu işaretlerden biri de dudak çatlamasıdır. Haftada maksimum beş gün spor yapılmalı ve bağışıklık sistemini güçlü kılmak için beslenmeye özen gösterilmelidir.



4- Diş macunları: Özellikle ucuz diş macunlarının içerisinde vücut ve ağız sağlığını riske edecek birçok kimyasal bileşen bulunmaktadır. Bu da belli başlı dönemlerde dudak çatlamasına doğrudan doğuya neden olabilir.



Hangi Hastalıklar Dudak Çatlamasına Neden Olur?



Dudak çatlaması bazı tehlikeli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Down sendromu dışında birçok kronik hastalığın erken dönem belirtileri arasında dudakların çatlaması gösteriliyor.



1- Kan hastalıkları: Özellikle B vitamini eksikliği sonrası kan hastalıkları ortaya çıkabilir. Kan üretme sisteminin bozulması ile birlikte dudaklarda büyük çatlaklar ve yaralar ortaya çıkabilir.



2- Diyabet: Şeker hastalığı birçok farklı belirtiyle ortaya çıkar. Özellikle gebelikte diyabet hastalığında kadınların dudakların derin çatlaklar oluşabilir.



Dudak Çatlamasına İyi Gelen Besinler Neler?



B vitamini açısından zengin olan gıdaların düzenli aralıklarla tüketilmesi dudak çatlamasından korunmak için idealdir. Kahvaltı öğünlerinde yumurta tüketmek, asitli içecekler yerine süt ve ayran içmek doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından sıklıkla öneriliyor. Bunun dışında haftada en az iki gün balık ürünleri tüketilebilir.



Dudakların Çatlamaması için Neler Yapılır?



1- Dudak nemlendirici kullanmak: Özellikle kadınlarda sıklıkla görülen çatlaklara karşı dudak nemlendirici önerilmektedir. Bazı rujlar direkt olarak nemlendirici etkilere sahip olduğu için bu ürünler tercih edilebilir.



2- Rüzgarlı ve güneşli havalarda dışarı çıkmamak: Sadece güneş değil aşırı rüzgarlı havalar da dudakların çatlamasına neden oluyor. Böyle havalarda dışarı çıkmamak ya da havaya uygun giyinmeye dikkat etmek gerekir. Çeşitli aksesuarla yüz bölgesini koruma altına almak da mümkündür.



3- Su tüketimi: Günde üç litre su tüketmek birçok hastalıktan koruduğu gibi dudakların çatlamasına da engel olmaktadır.