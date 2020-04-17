Dornaz alfa nedir? Prof. Dr. Ercüment Ovalı corona virüsü (koronavirüs) ilacı açıklaması

Corona virüsü tedavisi ve aşısı için tüm dünyanın gözü kulağı gelecek olumlu haberlere çevrilmişken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, korona virüs tedavisi için dornaz alfa ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Sevindiren açıklama sonrası, dornaz alfa ne demek? sorusu gündeme gelerek, dornoz alfanın koronavirüs üstündeki etkisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, corona virüs tedavisi için umut olan dornaz alfa nedir? sorusunun cevabını merak edenler için ayrıntılar..

DORNAZ ALFA NEDİR?

Dornase alfa DNA'yı seçici bir şekilde parçalayan bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'in ( rhDNaz ) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da alandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.