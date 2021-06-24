Dolamaya Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Dolama Nedenleri Ve Tedavisi

Dolama hastalığı genellikle bakterilere bağlı olarak gelişebilir. Şiddetli ağrıların oluşturduğu bu hastalığa mantar virüsleri de neden olmaktadır. Dolama belirtileri de farklılık gösterir.

Dolamaya Ne İyi Gelir?

Dolama hastalığının pek çok farklı nedeni olabilir. Bakterilere ve ya mantar virüsleri nedeni ile dolama hastalığı oluşur. Dolama hastalığının farklı çeşitleri herkes için farklı etkiler de gösterebilir. Akut, kronik ve herpetik dolama hastalığı çeşitlerinde tedaviler farklılık gösterebilir. Tedaviye geçilmeden önce uzman doktor tarafından ayrıntılı bir inceleme yapılır. Bu inceleme neticesinde dolama çeşidi de ortaya çıkabilir. Mantar nedeniyle oluşan dolama hastalığı tedavisi uzun süre devam eder. Ayrıca yaşam tarzını değiştirmek de hastalığa iyi gelebilir.

Dolama Nasıl Geçer?

Dolama hastalığının geçebilmesi için belirtiler ortaya çıktıktan sonra uzman bir hekime başvurmak gerekir. Dolamanın neden olduğu durumlar araştırılarak doğru tedavi yöntemi uygulanır. Ayrıca dolama oluşan bölgeye kompres yapılmalıdır Bu yöntem uygun olmaz ise parmak kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Dolama nedeniyle ortaya çıkan apse oluşumunda drenaj yapılması çok önem taşır. Sonrasında tedavi sırasında alkol ve sigara kullanılmaması gerekir. Dolama hastalığı için uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir.

Doktor kontrolü yapıldıktan sonra uygun tedavi belirlenir. Doktorlar gerekli muayene işlemlerini yaptıktan sonra belirtileri de göz önünde bulundurur. Hekim kontrolünde yapılan bazı testler dolama hastalığının da çeşidini belirlemektedir. Tespit edilen hastalığa uygun bir tedavi yöntemi belirlenir. Tedavi yöntemi ise hastalığın evrelerine göre uzun sürebilir.

Dolama Nedenleri Nelerdir?

Dolama en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Mikrobik deri hastalıkları dolama olarak adlandırılır. Parmak boğumlarında bakteri üremesi ile birlikte dolama adındaki iltihabi hastalık oluşabilir. Dolama hastalığı tırnak altındaki yumuşak dokuya kadar yayılabilir. Dolama hastalığı ortaya çıkarken derinin bütünlüğünün bozulmuş olması gerekir. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile de dolama hastalığı ortaya çıkar. Manikür ve pedikür yaptırmak, kimyasallara maruz kalınan mesleklerde çalışmak da dolamaya neden olabilir. Aşırı suya maruz kalan derinin şişmesi nedeniyle de dolama ortaya çıkabilecektir.

Tırnak çevresinin sürekli çarpma, vurma, emme ve yeme gibi travmalara maruz kalması ile dolama ortaya çıkabilir. Genellikle sürekli toprak ve inşaat malzemeleri gibi tahriş eden maddelere maruz kalmak da dolamaya neden olan etkenler arasında yer almaktadır. Bazı belirtiler ise dolama hastalığını gösterir.

Dolama Tedavisi

Hastalığın belirtileri ortaya çıktığı anda mutlaka bir doktora görünmek gerekir. İltihap ilerlemeden önce soğuk tatbiki yapmak da etkili olacaktır. Kızarıklık ilerleyip apse oluşumu başladığında tedavi daha zorlu olabilir. O nedenle hızlı bir tedavi çok daha etkili olabilecektir. Hızlı tedavi ile birlikte komplikasyon oluşumunun da önüne geçilebilir. Dolama olan hasta uzman bir hekime gitmeden önce elini çok fazla hareket ettirmemelidir. Ayrıca el kalp seviyesinin de üzerinde tutulmalıdır. Mümkün olduğunda çarpma, vurma ve her türlü travmadan da kaçınılması gerekmektedir.

Dolama tedavisinde dermatoloji hekimi tarafından gerekli muayene yapılmalıdır. Hastalığın ise kaynağı tespit edilir. Sebeplere göre ise tedavi şekli değişiklik gösterecektir. Hekim tarafından yapılan muayene doğrultusunda uygun ilaç tedavisi yapılır. İlerleyen apselerde ise lokal anestezi uygulanarak cerrahi müdahale yapılır. Ayrıca tedavi süresince kan akımı da hafifletilir. İltihabı geriletmek amaçlanır. Elin ise mutlaka kalp hizasının üzerinde tutulması gerekmektedir. Bu sayede şişlik ve ağrı azaltılır. Sigara ve alkol ise bırakılmalıdır.

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