Doç. Dr. Murat Doğan: Sesinizi nemlendirin

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, sonbaharda artış gösteren ses kısıklığı sorununa dikkat çekti. Sosyal hayatı ciddi bir şekilde etkileyen ses kısıklığının birçok sebebi olduğunu belirten Dr. Doğan, “Sesimizi korumak için ses hijyenine, sıvı tüketimimize, beslenmemize ve yeme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu. Çok konuşmak ses kısıklığı nedeni Ses kısıklığının iki grupta toplandığını belirten Dr. Doğan, “Bunlardan biri fonksiyonel ses kısıklığıdır. Ses tellerinde yapısal anormallik yoktur ancak görevlerini yeteri kadar yerine getiremezler. Yanlış ses alışkanlıkları ses tellerinin fonksiyonel hareketlerini bozabilir. Sürekli bağırmak, çok yüksek sesle şarkı söylemek de ses tellerinde travmaya neden olduğu için ses kısıklığına yol açıyor” diye bilgi veriyor. Organik ses kısıklığında ise ses tellerinin yapısında sorun olduğunu kaydeden Dr. Doğan, şöyle devam ediyor: “Özellikle sonbahar başlangıçlarında ses bozuklarının arttığını görüyoruz. Bunun sebepleri arasında alerji ilk sırayı alıyor. Mevsimsel alerjinin ciddi anlamda artması ile birlikte hastalarda boğaz kuruması, hapşırma, geniz akıntısı, öksürük görülüyor. Bu şikayetlere bağlı olarak ses tellerinde birtakım sorunlar bulunuyor. Ayrıca mevsimsel ısı ve nem farkları da etken. Gece ve gündüz arasındaki ısı farklarının çok fazla olması veya sadece gün içerisindeki saatlerindeki değişiklikler, ses tellerinde ciddi kurumaya ve nemlenme ihtiyacına neden oluyor."

'8-10 BARDAK SU İÇİLMELİ'

Ses kısıklığına engel olmak için bol su tüketilmesinin gerektiğini vurgulayan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, "Öncelikle sesimizi nemlendirmeliyiz. Bunun sağlanması için günde ortalama 8-10 bardak su içilmesini öneriyoruz" dedi. Sigara ve alkol tüketiminin ses tellerini bozduğuna dikkat çeken Dr. Murat Doğan, asitli içeceklerin ve çok fazla acı-ekşi tüketiminin de ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Yatmadan önce yenen yemeklerin mide alt kapağındaki zayıflıktan dolayı yemek borusuna ve boğaza çıkmasıyla oluşan reflü hastalığının ses tellerini de etkilediğini kaydeden Dr. Doğan, "Asit maruziyeti gırtlak ve ses telleri de ciddi ölçüde etkileyerek zarar verebiliyor. Bu durum, ses tellerinin yapısında bozulmalara yol açarak ses kısıklığına neden olabiliyor. Yemek sonrası artan ses kısıklığı ve boğazda temizleme ihtiyacı geliştiğinde vakit kaybetmeden gastroenteroloji ve kulak burun boğaz uzmanlarına muayene olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.