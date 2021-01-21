Dizziness ne demek ve neden olur? İşte, Vertigo ile arasındaki farklar

Tedavi edilebilen, kişi tarafından anlamlandırıldığında tedaviye cevap veren ve en çok görülen grup diziness'tır. Bunlar aynı zamanda daha çaresiz ve çok doktor dolaşan hastalar. 'Kafamda sersemlik var, baktığım yeri puslu görüyorum, sersem gibiyim, yürürken sanki yer ayağımın altından kayıyor gibi oluyor, yürürken bir tarafa gidiyorum, başımı çevirdiğimde görüntü kararır gibi oluyor' gibi şikâyetlere sahip olmaktadır.



Baş dönmesi nedir?- Baş dönmesi bir belirtidir. Kişinin vücuduyla dünya arasındaki algısının bozulmasıdır. Aslında baş dönmesi kişinin yaşadığı bir hareket illüzyonu. Ağrı gibi sübjektif bir belirti olduğu için, hastanın dışındaki kişilerce anlaşılması ve empati yapılması zordur.



Görülme sıklığı nedir?- Çok fazla. Dünyada hekime başvuru nedenlerinde birinci sırada ağrı, ikinci sırada baş dönmesi geliyor. Tüm toplumlarda genetik olarak yatkınlık yüzde 30.



Kaç tipi var?- Kabaca, vertigo ve dizziness olarak ikiye ayırıyoruz. Vertigoda tam bir hareket illüzyonu var. Hasta gözünü açtığı zaman etrafındaki objelerin kaydığını görür. Çocuklukta oynarken etrafınızda birkaç kez döndükten sonra durup gözünüzü açtığınızda nasıl etrafın kaydığını görüyorduysanız, hasta da bunu görüyor. Ya da gözünü kapattığı anda sanki bir santrifüjdeymiş gibi döndüğünü tarif eder. Daha sinsi olan dizziness'te, hasta kendini sarhoş gibi hisseder, genel bir sersemlik hissi, kendini net ve dengeli hissedememe gibi daha müphem şikâyetler vardır.

Kronik dizziness hastalarında depresyonun görülme oranı yüzde 60, panik atağın ise yüzde 30.

Uzamış baş dönmesi dizziness yakınmalarına eşlik eden semptomlardan biri de aşırı yorgunluk, halsizliktir.