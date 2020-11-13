Diyabet şüpheniz varsa hemen test yaptırın

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Diyabet, dünyada ve ülkemizde, endüstrileşmenin artmasıyla sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla, milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık olduğu tanımını yapan Balcı, ''Her yıl farklı bir temayla diyabete dikkat çeken Uluslararası Diyabet Federasyonu, 2020 yılında temayı ‘Erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmak’ olarak belirlemiştir. Bu temayla, diyabette erken tanının önemine dikkat çekmeye çalışmaktadır'' diye konuştu.

"TEŞHİS EDİLMESİ ÇOK KOLAY"

Birçok hastalıkta olduğu gibi diyabette de erken teşhisin öneminin yüksek olduğunun altını çizen Balcı, ''Özellikle vücut ağırlığı fazla, sağlıksız beslenen, hareketsiz yaşam tarzına sahip ve ailesinde diyabet öyküsü olan insanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdırlar. Bir damla kan ile açlık kan şekeri ölçülerek yapılan, çok basit olan bu işlemle diyabeti erken teşhis edebiliriz. Erken teşhis ile hastalığın tedavisinde büyük bir yol alabiliriz. Yapılan araştırmalarda binlerce insanın diyabet tanısı almadan, diyabet hastası olduğunu bilmeden, tedavi olmayarak yaşamlarına devam ediyor. Bu durumun, onları geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına götürdüğünü, diyabetin ilerlemesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarından körlük, böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar, ayak veya bacak kayıplarının ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRIN'' ÖNERİSİ

Diyabet tedavisinde tıbbi tedavinin yanında, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile hastalığın daha kolay kontrol altına alınabildiğini belirten Balcı, şu önerilerde bulundu:

''Bunun için yapmamız gereken değişikliklerden bazıları; vücut ağırlığının normal değerlerde olması, fiziksel aktiviteyi artırmak, beslenmemizde lif oranı yüksek tam tahıllı besinleri, bakliyatları, sebze ve meyveleri tüketmek, şeker içeriği diğerlerine göre daha yüksek olan meyvelerin tüketiminde dikkatli olmak, başta zeytinyağı olmak üzere Omega 3 yağ asitlerinden zengin balık tüketimini artırmak, rafine, paketlenmiş gıdaları tüketmemek ve tüketebileceğimiz besinlerin de porsiyonlarına dikkat ederek tüketmek diyabet tedavisinde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır."

"KAN ŞEKERİNİ NORMAL SEVİYELERDE TUTMAK, KOMPLİKASYONLAR İÇİN ÖNLEYİCİ"

Diyabet tedavisinde öncelikli amacın; kan şekeri seviyelerinin kabul edilen normal değerlere çekilmesi olduğunu vurgulayan Balcı, ''Kan şekerini normal seviyelerde tutmak, ileride meydana gelebilecek komplikasyonlar için de önleyicidir. Diyabet tanısı almış bir hastanın, bir diyetisyen kontrolünde olarak kan şekerine hangi besinlerin nasıl etki edeceğini öğrenmesi ve hastalığına uygun bir beslenme programıyla kan şekerinin kontrol altında tutulması, tedavinin en önemli aşamalarındandır'' diye konuştu.

"TEDAVİYE TAM UYUM GEREKİYOR"

Balcı, Dünya Sağlık Örgütü'nün önümüzdeki yıllarda en çok yaygınlaşacağını söylediği hastalık olan ve sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzıyla ortaya çıkma olasılığı çok daha yüksek olan diyabete karşı, hayat tarzımızda değişiklik yapmanın şart olduğu bilgisini aktardı. Balcı, ''Böylelikle yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Diyabette iyi bir tedavi ve tedaviye tam uyum ile çok iyi sonuçlar almak mümkündür. Unutmamalıyız ki erken teşhis ve tedaviye tam uyum diyabette hayat kurtarır'' ifadelerini kullandı.