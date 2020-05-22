Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesi belirtileri

Diş eti çekilmesi periodontoloji bölümünde bakılan bir diş rahatsızlığıdır. Genellikle 30 yaş üstü yetişkinlerde görülse de erken yaşta görülme riski de bulunuyor. Diş eti çekilmesinin birçok belirtisi ve nedeni olabilir. Bu neden ve semptomlar hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. İyileşme süreci ise oldukça uzundur.

Diş Eti Çekilmesi Belirtileri Nelerdir?

1- Kanama: Diş eti çekilmesinin en yoğun hissedilen ve sık rastlanan belirtileri arasında ilk sırayı kanama alıyor. Kişiler dişlerini fırçalarken dahi damaklarından kan akabilir. Diğer belirti ise yemek yerken ortaya çıkabilir. Isırılan yenilen yemeklerde kan izine rastlamak ihtimaller dahilindedir.

2- Ağrı: Damaklarda ve diş etlerinin köklerinde şiddetli ağrılar duyulabilir. Bu ağrılar, dişler ne kadar temizlense de fırçalansa da geçmez.

3- Kızarıklık ve şişlik: İleri seviyedeki diş eti çekilmelerinde kızarıklık ve şişlik belirtileri ortaya çıkar. Kişi konuşmakta, yemek yemekte ve yutkunmakta zorluk çeker. Bazı diş etlerinde ise morarma belirtileri bile saptanmaktadır.

4- Sızlama: Çok sıcak ve soğuk şeyler tüketilirken diş etlerinde sızlama meydana gelebilir. Bu sızlamaların nedeni diş çürüğü ve apse olabileceği gibi doğrudan doğruya diş eti çekilmesi de olabilir.

Diş Eti Çekilmesinin Ana Nedenleri Nelerdir?

1- Yüksek oranda kahve - sigara tüketimi: Yüksek oranda tüketilen kahve ve sigara gibi alışkanlıklar uzun vadede hem dişlere hem de diş etlerine zarar vermektedir. Özellikle sigaranın içerisinde bulunan zararlı maddeler, diş etlerinin giderek zayıflamasına neden olur. İltihaplanma sonucunda etler içeri doğru çekilir.

2- Anti-biyotik kullanımı: Özellikle erken yaşlarda yüksek yoğunlukta kullanılan anti-biyotikler daha sonra diş eti çekilmesine neden olmaktadır. Ameliyat, post-travmatik şoklar ve uzun süreli hastalıklarda kullanılan antibiyotikler birinci dereceden olmasa bile dolaylı olarak bu hastalığa neden olabilir.

3- Dişlerin yeterli ve doğru fırçalanmaması: Dişler sabah- öğle akşam olmak üzere günde toplam üç kere fırçalanmalıdır. Yeterli fırçalama kadar doğru bir şekilde fırçalamak da kritik bir öneme sahip. Üst dişler aşağıya doğru, alt dişler ise yukarı doğru temizlenmelidir. Diş ipi kullanmak da başta yemek artıkları olmak üzere diş etlerine doğrudan zarar veren maddelerin diş aralarından atılmasına neden olur. Haftada bir bile olsa gargara yapmak hem diş etlerine hem de damaklara iyi gelir.

Diş Eti Çekilmesinde Dişler Nasıl Fırçalanmalı?

Diş etleri çekildikçe çürüme, şişlik ve apse gibi semptomlar ortaya çıkar. Bu ise kişilerde ağız kokusuna neden olabilir. Dişler fırçalansa ya da naneli sakız çiğnense dahi kötü kokular devam eder. Ağız spreyi gibi ürünler kullanmak geçici çözümler üretse de diş eti çekilmesinin iyileşme sürecine bir katkıda bulunmaz.

Diş Eti Çekilmesinde Dişlerin Rengi Değişir mi?

Bir diğer önemli belirti ise dişlerin beyazlığını kaybetmesi ve renk değişimlerine maruz kalmasıdır. Dişlerde sararma ve kararma meydana gelebilir. Beyazlatıcı macunlar ve ekstra çözümler herhangi bir sonuç vermez.

Diş Taşı ve Diş Eti Çekilmesi

Diş taşı gibi oluşumlar da doğrudan doğruya bu hastalığa sebebiyet verebilir. Aynı zamanda hatalı ve üstünkörü bir şekilde yapılmış olan dolgular da yıllar sonra diş etlerinin çekilmesine neden olmaktadır.

Diş Eti Çekilmesi Kimlerde Görülür?

Diş eti çekilmesi rahatsızlığı özellikle 30 - 45 yaş aralığında görülür. Ancak bazı durumlarda çocuklarda da diş eti çekilmesi başlangıcı teşhisi söz konusu olabilmektedir. Dişlerini yanlış fırçalayanlar, diş eti temizliğine dikkat etmeyenlerde görülme sıklığı daha fazladır. Aynı zamanda anatomik ve genetik nedenlerden dolayı dişleri ve diş etleri zayıf olan kişiler de bu rahatsızlığa yakalanabilir.