Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısına iyi gelen şeyler

Yediğimiz yiyeceklerden, çikolata, şeker gibi gıdalardan veya bakteri, mikrop gibi etkenlerden dolayı dişlerimiz çürüyebilir. Oluşan çürükler sonrasında şiddetli diş ağrılarına neden olur. Bu gibi durumlarda evde pratik yöntemler uygulayarak, en azından bir uzmana başvuruncaya kadar diş ağrısından kurtulabilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen doğal yöntemleri sıralıyoruz.

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş fırçalamak: Dişlerinizde çürük varsa ve yediğimiz besin kırıntıları çürük dişimizde ağrı yapmış olabilir. Bu durumda ilk olarak dişlerimizi fırçalamalıyız. Diş fırçalamak dişimiz de ki ağrıya neden olan kırıntıları dişimizden uzaklaştırarak diş ağrısının azalmasına etki edecektir.

Gargara yapmak: Sirkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır. Dezenfekte etkisi olduğu için dişi bakteri ve mikroplardan arındıracak, şişlik varsa şişliği azaltacaktır.

Buz uygulaması: Buzu ağrıyan dişin olduğu bölgeye uygulayın. Geçici olarak diş ağrısını hafifletecektir.

Karanfil veya Karanfil Yağı: Antiseptik özelliğe sahip karanfil yağını ağrıyan dişinize uygulayın. Karanfilin diş ağrısını tedavi edici özelliği vardır. Karanfili ağrıyan dişinizin üstüne koyup hafifçe bastırın. Bu dişinizde uyuşma etkisi yaratacak diş ağrısını azaltacaktır.

Karabiber: Doğal antibiyotik olarak bilinir ve diş ağrısına iyi gelmektedir.

Sarımsak: Sarımsağı soyduktan sonra ağrıyan dişinizin üstüne koyun. Sarımsak bakterileri yok edici özellik taşır. Dolayısıyla ağrıyı hafifletecektir.

Zerdeçal: Zerdeçalı su ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Ağrıyan dişin üstüne uygulayın. Antiseptik özelliği sayesinde ağrı gidermede yardımcı olacaktır.

Çörek Otu: Uyuşturma etkisi yoktur ancak ağrıya neden olan etkeni ortadan kaldırma da yardımcı olur. Ağrı bu sayede azalır.

Ağrı daha fazlalaşıp şiddetlenirse, bu iltihaplanmanın göstergesidir. Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurup tedaviye başlamanızda fayda vardır.

İltihaplı Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki iltihaplı diş mutlaka bir diş hekimi tarafından tedavi edilmelidir. Şimdi önereceğimiz yöntemler, ağrıyı sadece hafifletmek içindir. Diş ağrısının tamamen giderilmesi için tedavi gerekir. Peki evde doğal yöntemlerle iltihaplı dişinizdeki ağrıyı nasıl hafifletebilirsiniz?

Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Tuz eriyinceye kadar çay kaşığı ile karıştırın. İltihaplı dişiniz ağrı yaptıkça bu tuzlu su ile gargara yapın.

Ağız gargaraları için hidrojen peroksit içeren ağız içi bakım gargara suyu varsa bu gargaralar iltihaplı bölgeyi dezenfekte eder ve diş ağrısını hafifletir.

Çay ağacı yağı bulabiliyorsanız. Çay ağacı yağından 2-3 çay kaşık ile büyük su bardağı ılık suyu karıştırın. Bu karışım ile gargara yapın, iltihaplı dişinize iyi gelecektir.

Dolgulu Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dolgulu diş ağrısı için ilk yapılması gereken dişi ağrı yapan besin kırıntılarından kurtarmaktır. Bunun için dişlerinizi fırçalamak gerekir. Sonrasında, ılık su içerisine 1-2 tatlı kaşığı tuz atın ve karıştırın. Tuzlu su ile gargara yapın. Gargara diş ağrınıza iyi gelecek, ağrı hafifleyecektir. Aynı şekilde dolgulu diş ağrısı için de doktora başvurmanızda fayda var.

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