Dil yarası neden olur ve nasıl geçer? Dil yarasına ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Çeşitli komplikasyonlar ve nedenler sonucu her yaştaki kişide dil yarası meydana gelebilir. Bazıları tamamen kronik iken bazıları ise başka bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Dil yaraları, ağız içi yaralarının bir uzantısı olarak da çıkabilir. Bununla birlikte stres, korkulu rüya ve kaygı gibi psikolojik faktörler de hem damak hem de dil yaralarına birinci dereceden sebebiyet verebilir.



Dil Yarası Neden Olur?



1- Bulaşıcı hastalıklar: Grip ve nezle başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık dil yaralarına neden olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf ve yeterli vitamin almayan kişilerde sıklıkla gözlemlenir. Hastalıklar geçtiği takdirde bu bölgedeki yaralar da kendiliğinden iyileşme emaresi gösterir.



2- Yetersiz ve dengesiz beslenme: Yetersiz beslenme sadece afta değil aynı zamanda dil yaralarına da yol açıyor. Kalsiyum, B1 ve B12 vitaminlerini eksik almak vücudunda çeşitli organlarında olduğu gibi dil kısmında da irili ufaklı yaralara yol açabilir.



3- Hormonal bozukluklar: Özellikle kadınların adet dönemlerinde hormonal dengesizlikler ve bozukluklar ortaya çıkabilir. Bunun bir uzantısı olarak dilin orta ve ön kısmında siğil şeklinde yaralar meydana gelebilmektedir. Bu dönemde beslenmeye ve uyku düzenine azami oranda dikkat gösterilmesinde fayda var.



Dil Yarası Çeşitleri



1- Beyaz ve kırmızı yaralar: Tıp literatüründe aftöz ülser olarak tanımlanan ve en yaygın olan dil yarası çeşididir. Günlük hayatı olumsuz olarak etkiler. Enfeksiyon riski vardır ve boğaz bölgesine kadar iltihaba yol açabilir. Konuşma ve yutkunmada güçlük çekmek, en büyük belirtileri arasında gösteriliyor.



2- Pürtüklü yaralar: Tahriş sonucu oluşan yara çeşitleridir. Ağız bakım ürünlerinin ihmal edilmesi ve kalitesiz diş macunlarının kullanımı pürtüklü yaraları tetikler.



3- Koyu kırmızı yaralar: Çok daha şiddetli ağrılara yol açan dil yaralarıdır. Dilin arka, orta ve ön kısımlarında görülebilir.



4- Mor yaralar: Doktorların ve uzmanların en tehlikeli bulduğu dil yaralarıdır. Önce kırmızı, sonra koyu kırmızı ve sonunda mor rengine dönüşür. Tıp dilindeki karşılığı liken planus'tur.



Dil Yarası Belirtileri Neler?



1- Aşırı hassasiyet: Dil yaralarının şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Dilde hassasiyet özellikle çocuklar, ergenlik dönemindeki gençler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde çok daha üst düzeydedir. Konuşurken, yemek yerken ve su içerken dahi hastalar büyük güçlük çekebilir.



2- Renk değişimi: Dil yaraları beyaz, kırmızı ve mor renkli olabilmektedir. Ancak enfeksiyon riski taşıyan yaralarda dilin tamamı beyaz ve kirli beyaz renklere dönüşebilir.



3- Yanma hissi: İyice hassas hale gelen dillerde yanma hissi had safhaya varır. Kullanılan ağız bakım ürünleri bir işe yaramadığı takdirde mutlaka bir uzmana görünmelidir.



Dil Yarasına Ne İyi Gelir?



1- Bal: Bal, her derde deva olarak bilinen, son derece faydalı bir gıdadır. Özellikle katkısız bir şekilde imal edilen organik ballar, tüm ağız içi ve dil yaralarının çok daha çabuk sürelerde iyileşmesini sağlar. Çocuklar için özel olarak ballı sütler hazırlanabilir.



2- Gargara: Hem karbonat hem de tuzlu su ile yapılan gargaralar sadece dil yaralarını değil aynı zamanda boğaz enfeksiyonlarına da iyi geliyor. Dil yaraları fazla sayıda ve çok ağrılı ise günde üç kere gargara yapılabilir.



Dil Yaralarından Korunmak İçin



1- Zararlı alışkanlıklar bırakmalı: Sigara, alkol, çay ve kahve tüketimi dişleri çürütmekte ve dil yaralarına sebebiyet vermektedir. Bu tür kötü alışkanlıkların yerine bitki çayı tüketimine ağırlık verilebilir.



2- Ağız bakımına özen gösterilmeli: Dişler günde üç kere fırçalanmalı. Diş ipi gibi ağız bakım ürünleri sıklıkla kullanılmalıdır. Ağız bakımına dikkat eden bireylerde dil yarası semptomları çok daha az gözlemlenir.