Dil bağı nedir ve nasıl tedavi edilir? Dil bağı kesilmesi ve ameliyatı hakkında bilgiler

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Dil bağı olan bebeklerde sorunun kaynağı olan bu yapı lingual frenulumdur. Bu esnek yapı, dil ile ağız tabanı arasında kalan bağlantıdan sorumludur.

Dil Bağı Nedir?

Dil bağı, lingual frenulum ismi verilen dildeki bağ yapısının normalden daha farklı olmasıdır. Bu anormallik, normal dil hareketlerinin önemli ölçüde kısıtlanmasına yol açar. Dil bağının ülkemizde bebeklerde görülme sıklığı için kesin sonuçlar bulunmuyor. Bu durumun tespit edilme sıklığı ise, genellikle %0,1 ile arasında değişkenlik gösteriyor.

Aralarındaki farkın çok belirgin olduğu bu verilerin en temel nedeni ise, bu durum için daha tanısal kriterlerin tam olarak ortaya çıkmamasından kaynaklanır. Dil bağı, genellikle erkek bebeklerde daha sık karşılaşılan bir sorundur. Olguların geneli ailesel geçişli değildir. Ama bazı yarık damak sendromlarında ise, genetik faktörlerin tetiklediği anormal dil bağı gelişimi ortaya çıkabilir.

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Dil Bağı Nasıl Tedavi Edilir?

Doktorların dil bağına tedavi yaklaşımı konusunda kafalarında bulunan en büyük soru işareti dil bağı için müdahalenin gerekli olup olmadığıdır. Bu konuda yapılan çalışmalar, semptomatik hastaların tedavi edilmesini destekleyen farklı sonuçlara sahiptir. Hayatın ilk aylarında herhangi bir soruna yol açmadan dil bağı için sadece düzenli hasta takibinin yapılması gerekir. Beslenme sorunlarına neden olabilecek diğer bazı durumların dışında kalan çeşitli şikayetlerin meydana geldiği olgularda ise frenotomi ismi verilen cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Frenotomi, dil bağı tedavisi için en fazla başvurulan prosedürdür. Bu işlemin gerçekleştirildiği yapı,sinir yapısı ve kan damarı içeriği nedeni ile oldukça fakirdir. Bu nedenle de işlem nedeni ile ağrı ya da aşırı kanama gibi durumların çok nadir meydana gelebileceği kabul edilir. Bu geleneksel yöntemde frenulum ismi verilen yapıya da müdahale edilerek dilin serbestleştirilmesi amaçlanır. Vakaların çoğunda bu işlem için anestezi ihtiyacı bulunmaz ve yapılan işlemin ardından emzirme yapılabilir.

Dil bağı, lazer ameliyatı frenotomiye benzeyen bir tedavi yaklaşımıdır. Ama frenotomide bistüri yerine lazer kullanılır. Lazer kullanımı ise, kesilerin daha ince yapılabilmesine imkan tanır. Lazer ile yapılan işlem aynı zamanda bu bölgenin daha az kanamasına ve daha hızlı bir şekilde iyileşmesine fayda sağlar. Lazer dışında elektrokoter ismi verilen cihazlar ile de dil bağına kolayca müdahale edilebilir.

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Ciddi seyirli dil bağı bulunan vakalarda frenuloplasti ismi verilen bir yönteme başvurulur. Frenuloplasti işleminde kesilen frenulum, cerrahi dikişler sayesinde başka bir bölgeye yeniden kolaylıkla sabitlenir. Bu prosedür anestezi ile gerçekleştirilir ve genellikle bu işlem, diğer işlemlere göre daha uzun sürer. İyileşmenin tam olarak sağlanabilmesi için frenuloplasti ameliyatlarından sonra konuşma terapisti ve çeşitli dil egzersizlerinin yapılması gerekir.

Dil Bağı Belirtileri Nelerdir?

Dil bağı belirtilerinin en temelinde emme ile ilgili yaşanan bazı sorunlar yer alır. Normalde emme s

sırasında bebeklerin dili alt diş etlerini kapatarak meme ucunun da korunmasını sağlanır. Dil bağı nedeni ile bebek ağzını doğru bir şekilde meme ucuna sabitleyemeyebilir. Bu nedenle de etkili bir şekilde ememez. Bu durum zaman içinde bebeğin hava yutması, gelen süt miktarında azalma ve yetersiz beslenme sonucunda büyüme geriliği oluşumu gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.