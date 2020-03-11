Dezenfektan nedir? Dezenfeksiyon nasıl yapılır?

Uzmanlar Corona Virüsüne karşı öncelikle ellerin normal sabunla sık sık temizliğini önerdiklerini söylüyor. İmkan bulunamazsa alkol bazlı el dezenfektanlarını öneren uzmanlar, Corona Virüsü'nğn, virüs olduğu için antibakteriyel ürünlere yanıt vermediğini, sabun veya alkol bazlı dezenfektan bulunamazsa, yerine kolonya da kullanılabileceğini söylüyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Dezenfeksiyon ya da dezenfektasyon; Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu amaçla kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir.

Dezenfeksiyon sterilizasyon demek değildir. Sterilizasyon cansız ortamdaki patojen olan ya da olmayan tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Sağlıklı olduğu halde mikrop taşıyanların çokluğu ve bulaşıcı hastalıkların belirsiz biçimlerinin sıklığı nedeniyle dezenfeksiyonun etkisi kısıtlıdır. Dezenfeksiyon özellikle dolaysız ve büyük bulaşmaları sınırlar.

Dezenfektanların etki biçimi, ışık, ateş ve kostikler (sönmemiş kireç) gibi fiziksel ya da mekaniktir. Ancak yaygın dezenfektanlar, kimyasal maddelerdir. Bunlar üç değişik biçimde kullanılabilir.

1. Gaz halde (formol buharı,klor, kükürt dioksit, etilen oksit)

2. Sıvı halde (fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su, tentürdiyot)

3. Katı ya da kıvamlısıvı halde (Kireç, kalsiyum klorür, trioksimetilen)

SAĞLIKTA DEZENFEKSİYON

Dezenfeksiyon ya hastalık sırasında ya da hastalık sonrasında uygulanır. Yalnız hastaya, onun dokundugu nesnelere, çamaşırına, tükürdüğüne, dışkısına değil, onu tedavi eden personele, ziyaret eden kişilere, yattığı odaya, eşyaya, duvarlara ve döşemeye de uygulanmalıdır.

Kapalı yerlerin dezenfeksiyonu ya buharla (formol, sülfür anhidrit, klor) ya da püskürtülebilecek antiseptik eriyikle (Javel suyu, süblime, asit fenik vb.) yapılır. Eşyaların dezenfeksiyonu genellikle buharla ya da kuru ısıyla çalışan eütvlerle ya da dezenfektan gazlarla yapılır. Bildirilmesi zorunlu hastalıklarda (tularemi,besin zehirlenmeleri ve tetanos dışında)dezenfeksiyon zorunludur.