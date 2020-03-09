Dermatoloji nedir? Dermatoloji ne demek? Dermatoloji bölümü neye ve hangi hastalıklara bakar?

Dermatolog; saç, tırnak, cilt ve ağız içi ile alakalı rahatsızlıkların tanısını koyarak, tedavisini ve takibini yapar.

Dermatoloji Nedir?

Vücuttaki en büyük olan organ deridir. Bedeni dış enfeksiyonlardan ve etkenlerden korumak, ısı kaybını önleyebilmek gibi pek çok görevi bulunur. Deri ve Zührevi Hastalıkları yani Dermatoloji; deri, saç, tırnak hastalıkları, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıkların tanısını, tedavisini ve takibini yapan, kozmetik, cilt sağlığı gibi sorunlarla ilgilenen tıbbi uzmanlık dalı şeklinde açıklanabilir. Halk arasında cildiye şeklinde de bilinir.

Dermatoloji sahasına giren rahatsızlıklardan sorumlu olan uzman doktorlar, Dermatolog veya cilt rahatsızlıkları uzmanı şeklinde de isimlendirilir. Cinsel yol ile bulaşan rahatsızlıklar ve uyuz gibi başka pek çok bulaşıcı rahatsızlığın tanı ve tedavisiyle beraber koruyucu metotları anlatır. Sedef hastalığı, cilt, tırnak ve saç mantarı, egzama, Behçet hastalığı, deri enfeksiyonları gibi pek çok önemli rahatsızlıkta dermatolojinin ilgi alanına girmektedir.

Dermatoloji; vücut giriş kapısı yani ağız mukozası gibi, tırnak, deri, saç ve zührevi rahatsızlıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Deri bilimi şeklinde de isimlendirilir. Hangi ve ne tür nedene bağlı olursa olsun eğer birey bu tür hastalıklardan yakınıyorsa, hiç endişe yapmadan Deri ve Zührevi rahatsızlıklar bölümüne yani, Dermatoloğa başvurmalıdır.

Dermatoloji Neye Bakar, Dermatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Dermatologlar; cilt kanseri ve cilt rahatsızlıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi hakkında uzmanlaşan bir tıp doktorudur. Dermatolog adı verilen uzmanlar, teşhisi kolay bir biçimde koyarlar ve hastaya uyumlu bir çözüm yolu tavsiyesinde bulunurlar. Kimi zaman çözümün oldukça kolay olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Dermatolog hekimler; bebek, çocuk, yetişkin ve ergen gibi her yaştan hastalara uygun olan iyileştirme metotları tavsiye edilmektedir. Peki dermatoloji uzmanları neye bakar, hangi hastalıkları tedavi ederler?



- Sivilce (Akne),

- Ayak, tırnak, gövde, saç, vajinal mantarları gibi mantar hastalıkları,

- Deri üzerinde apse, kızıl, kızamık, inflamatuar, kızamıkçık, zona, suçiçeği gibi bakteriyel ve viral döküntüsü bulunan rahatsızlıklar,

- Saç, vücut biti, uyuz gibi parazit deri hastalıkları,

- Tırnak hastalıkları,

- Sedef vb. dermatozlar,

- Behçet hastalığı,

- Nasır ve siğiller,

- Nevuslar,

- Vasküler cilt hastalıkları,

- Egzamalar,

- Saç hastalıkları,

- Bülloz,

- Bacak Ülserleri,

- Bağ dokusu hastalıkları,

- Dudak, ağız ve dil boşluğu hastalıkları,

- Akut ve kronik ürtiker, böcek sokması, besin alerjileri, ilaçlara bağlı cilt reaksiyonu, alerjik reaksiyonları, güneş ışınına bağlı hastalıklar gibi alerjik cilt hastalıkları,

- Yaz bezi hastalıkları,

- Beslenme ve metabolik bozukluğa bağlı olan cilt hastalıkları,

- Deride iyi ve kötü huylu tümörler,

- Güneş lekeleri, vitiligo, gebeliğe bağlı lekelenme, çiller, geçirilen deri rahatsızlıkları sonrası oluşan lekeler gibi pigmentasyon bozuklukları,

- Genetik unsurlara bağlı çocukluk çağı cilt rahatsızlıkları,

- Psikolojik unsurlara bağlı cilt rahatsızlıkları,

- Fiziksel etkenlere bağlı dermatozlar (Sıcak ve ısıya bağlı olan dermatozlar, soğuya karşı oluşacak olan aşırı reaksiyonlara bağlı dermatozlar, teknik nedenlere bağlı olan dermatozlar, yabancı cisim reaksiyonu, iyonlaştırıcı ışınlara bağlı olan dermatozlar)

Bütün bu rahatsızlıklar dermatologların incelediği hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Bu tür sorunları olan kişiler Dermatoloji bölümüne yönlendirilmeli ve Dermatolog uzmanı ile gerekli tedaviyi almalıdırlar. Bu şekilde hastalıkların çözümünün bulunacağını belirtmek doğru olacaktır.