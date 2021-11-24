Depresyona ne iyi gelir, neden olur? Depresyona ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

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Depresyonun kendine özgü belirtileri vardır. En sık karşılaşılan psikolojik rahatsızlıkların başında depresyon gelmektedir. Depresyon mutlaka tedavi edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlıktır. Özellikle ergenlik ve erişkinlik döneminde kişilerde depresyon belirtileri görülebilmektedir.

Depresyona Ne İyi Gelir?

1) Klasik Müzik Dinlemek

Müzik ruhun gıdası olduğu söylenir. Bundan dolayı depresyon zamanında klasik müzik dinlemek ruhu dinlendirir. Klasik müzik dinlemek depresyona oldukça iyi gelmektedir. İnternet üzerinden araştıracağınız en iyi klasik müzikleri dinleyerek depresyondan kurtulabilirsiniz. Depresyon belirtilerini de azaltan klasik müzik dinlemek her depresyon dönemi yaşayan kişilere önerilmektedir. Özellikle dünyaca ünlü olan klasik müziklerin dinlenmesi tavsiye edilir.

2) Bitter Çikolata

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Depresyon mutsuzluk kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı mutluluk hormonu salgılayan bitter çikolata tercih edilebilir. Eğer sürekli olarak depresyon belirtileri yaşıyorsanız bitter çikolata tüketebilirsiniz. Bitter çikolatanın şeker oranı da yüksektir. Bundan dolayı fazla tüketilmemesi önerilir. Günde yalnızca bir tane bitter çikolata tüketmek tavsiye edilir. Bitter çikolata tüketmek beyinde seretonin hormonunun salgılanmasını sağlar.

3) Tatile Çıkmak

Sürekli olarak aynı yerde durmak da yine depresyona neden olabilmektedir. Eğer uzun yıllardır tatile gitmiyorsanız mutlaka tatile çıkmayı denemelisiniz. Bir müddet kafayı dinlemek kendinizi iyi hissettirecektir. Tatile çıkarak ruhen bedeninizi dinlendirebilir ve daha zinde olursunuz. Kısa sürelik de olsa bir fırsat yakalayarak tatile çıkabilir ruhunuzu dinlendirerek depresyon şikayetlerinden kurtulabilirsiniz.

4) Yeşil Yapraklı Sebze

Depresyon döneminde alacağınız gıdalar da çok önemlidir. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi bu dönemde oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu dönemde daha çok organik beslenmeye özen göstermek gerekir. Yeşil yapraklı sebzeler de organik besinlerce tercih edilmektedir. Beden sağlığına da oldukça iyi gelen yeşil yapraklı sebzeler bilimsel olarak etkisi kanıtlanmıştır. Özellikle ıspanak ve roka bu dönemde tercih edilebilir.

5) Papatya Çayı

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Doğal olarak ruhu dinlendiren ve ruhu yatıştıran bir çaydır. Papatya çayı aynı zamanda ruhen rahatlamanızı da sağlamaktadır. Bundan dolayı daha rahat ve derin bir uyku uyumanızı sağlayan papatya çayı depresyon için birebir olarak bilinmektedir. Olaylara daha fazla ılımlı yaklaşmak ve kendinizi daha iyi hissetmek için papatya çayı tercih edebilirsiniz. Papatya çayı uyku kalitesini de arttırır.

Neden Olur?

1) Genetik

Depresyonda en büyük nedenler arasında genetik faktörler görülmektedir. Kalıtsal faktörlerin ön planda yer aldığı bu psikolojik rahatsızlık da tedavi edilebilir bir durumdur.

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2) Hormonal Dengesizlikler

Özellikle erişkin çağlarda ortaya çıkan hormonal dengesizlikler durumunda da yine depresyon ortaya çıkabilmektedir. Depresyon kadınlarda en fazla hamilelik döneminde ortaya çıkmaktadır. Bu durum tamamen geçici bir durumdur.

Depresyona Ne Yapmak Gerekir?

Depresyon sıkıntısı yaşayan kişiler öncelikle bu durumun mutlaka geçici olduğunu bilmesi gerekir. Bu dönemde daha önce yapmış olduğu hobilerini yapmayı deneyebilir. Aynı zamanda bol bol eğlenceli aktiviteleri de tercih edebilir. Örneğin bu dönemde yeni hobiler edinebilir ve tatile çıkılabilir.

Nasıl Geçer?

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Depresyonun geçmesi için kişinin oldukça kararlı olması gerektiği bilinmektedir. Kararlı bir şekilde depresyona yönelik olarak tepki vermek gerekir. Bu dönemde bol bol müzik dinlenebilir ve hafif egzersizler yapılabilir.